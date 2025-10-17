Les années 1950 : l’âge d’or de l’horlogerie ?

Cette décennie de l’après-guerre, qui aura vu l’essor des loisirs grand public — entre plongée et alpinisme — inspire quasiment tous les modèles que nous aimons et portons aujourd’hui. Des montres élégantes comme les stars d’Hollywood de jadis, tranchantes comme les riffs de Chuck Berry, solides et fuselées comme les carrosseries de cette époque.

Mécanique ou automatique, ronde ou aux formes étonnantes, pensées pour les profondeurs ou pour les pilotes de long-courriers, les montres des années 1950 ont enfin droit à leur guide complet et richement illustré.

Dans ces pages, Judikael Hirel ouvre la porte d’un univers fascinant et en explore toutes les facettes. Avec passion, précision et pédagogie, il s’adresse aussi bien aux connaisseurs qu’aux néophytes. L’ouvrage idéal pour poursuivre ou débuter une collection, approfondir ses connaissances ou simplement se faire plaisir.

Les éditions Le Cherche midi nous en offrent les premières pages en avant-première :

Judikael Hirel est journaliste. Spécialisé dans l’horlogerie, il a écrit pour Le Point et travaille aujourd’hui au sein de la rédaction du Figaro. Il a déjà signé Le Guide des montres vintage (Cherche-Midi).

Parution le 6 novembre 2025

Par Clément Solym

