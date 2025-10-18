À la découverte de l’Égypte cachée dans les rues de Paris

Derrière les façades familières et les rues pavées de Paris se cachent des récits venus d’Égypte. La capitale porte les marques d’une véritable fascination française pour la civilisation égyptienne, construite au fil du temps, non sans zones d’ombre.

Ces « histoires de fantômes » évoquent les ambiguïtés et les oublis de l’égyptologie naissante : récits effacés, archives lacunaires, expositions surprenantes, corps momifiés abandonnés… autant d’éléments qui témoignent d’une curiosité parfois dénuée de recul.

Dans cet ouvrage, Angela Stienne, spécialiste des momies, redonne vie à ces histoires oubliées disséminées dans les rues parisiennes. L’ouvrage, richement illustré, s’appuie sur des documents exhumés d’archives anciennes, offrant une exploration inédite de l’égyptologie et de l’égyptomanie parisienne.

L’autrice y propose également une réflexion engagée sur l’éthique des musées et la gestion des collections, en particulier lorsqu’elles concernent des restes humains exposés au public.

Les éditions Armand Colin nous en offrent les premières pages en avant-première :

Angela Stienne est égyptologue, historienne des musées, écrivaine et guide conférencière. Spécialisée dans l’étude et la médiation des collections égyptologiques, elle consacre ses recherches à la question de la présentation des restes humains dans les institutions muséales.

