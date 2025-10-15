Oser Dostoïevski : trois ans avec les Frères Karamazov

Fiodor Dostoïevski, ce penseur des gouffres intérieurs, continue de troubler, de questionner, d’aimanter les lecteurs — et chaque génération éprouve le besoin de le relire à sa manière, dans sa propre langue.

Récemment, on soulignait encore un spectaculaire retour en grâce auprès de la génération Z, portée par la viralité de BookTok, où ses textes circulent entre deux vidéos de mèmes et de recommandations. Ses romans, denses et métaphysiques, semblent résonner avec une époque saturée d’incertitudes et de solitude numérique.

Achevé peu avant la mort de Dostoïevski en 1880, Les Frères Karamazov est considéré par beaucoup comme l’aboutissement de son œuvre. C’est un roman total, à la fois métaphysique et charnel, religieux et politique, où se mêlent tragédie familiale, procès criminel et quête spirituelle. Pour Sigmund Freud, on tient ici « le plus grand roman jamais écrit ».

D'abord, une audace

Tout commence par une initiative de Laure Leroy, directrice des éditions Zulma. C’est elle qui propose à Sophie Benech de retraduire le roman. « Moi, jamais je n’aurais imaginé qu’une telle chance puisse se présenter », nous confie la traductrice.

Par prudence, elle propose d’abord de traduire quelques chapitres pour vérifier si son approche du texte justifie une nouvelle version et si sa sensibilité rejoint celle de l’éditrice. Convaincue, cette dernière décide de poursuivre l’aventure, même après l’annonce d’une traduction concurrente chez Gallmeister : « Elle a tenu à aller jusqu’au bout, malgré le risque éditorial, ce dont je la remercie. »

Ce labeur de longue haleine — « presque trois ans » — s’est accompagné d’une rigueur inlassable : « Je travaille assez lentement et reviens sans fin sur ma traduction. Sur le métier, je remets mon ouvrage, comme disait Boileau. »

Une rencontre fondatrice

Sophie Benech entretient depuis l’adolescence une relation intime avec le Russe, qui partage avec elle d'être né sous l'intense signe du scorpion : « Ce roman, que j’ai lu vers 14 ou 15 ans, a marqué ma vie. » L’auteur des Frères Karamazov est pour la traductrice l’un des plus grands écrivains de la littérature occidentale.

Cette dernière n’a pas relu les versions précédentes avant de se lancer. « Regarder les traductions des autres est plutôt un handicap, cela risque de fausser la tonalité qu’on sent et qu’on cherche à rendre. » Elle a cependant jeté un œil, ponctuellement, à la manière dont ses collègues avaient résolu certains passages. Interrogée sur sa place face à ses prédécesseurs, Sophie Benech refuse toute hiérarchie : « Ma traduction n’est pas meilleure, elle est différente. Chaque traducteur rend ce qu’il a ressenti avec sa propre langue. Aux lecteurs de choisir l’interprétation qui correspond à leur sensibilité. »

Le défi, nous explique-t-elle, tenait surtout à la diversité des voix : « Il fallait trouver le ton, le rythme de chacune d’elles. Dostoïevski bouscule sa langue, il la violente même parfois, mais il ne la viole pas. J’ai essayé de faire la même chose avec le français. »

Chaque personnage, du rationnel Ivan au mystique Aliocha, du tourmenté Dmitri au père monstrueux Fiodor Pavlovitch, parle avec une musique propre, un tempérament singulier, assure-t-elle. Traduire, ici, c’est entrer « à l’intérieur de l’esprit et de la sensibilité d’un auteur » : un véritable compagnonnage intime. Ce travail a révélé à Sophie Benech un roman encore plus profond qu’elle ne l’imaginait : « Ce livre est sans fond. »

Pour elle, une « bonne » traduction relève moins de la technique que de la profondeur de l’engagement : « Sa qualité dépend de la manière dont le traducteur pénètre le texte et manie sa propre langue. Pour le reste… c’est un mystère. »

Un « mage »

À l'instar d'une partie de la génération Z, Sophie Benech voit dans Les Frères Karamazov non pas un monument figé du XIXe siècle, mais une œuvre d’une actualité saisissante. Dostoïevski, écrit-elle, « pressentait déjà la crise de l’autorité et des valeurs dans les sociétés chrétiennes et occidentales, le poids des idéologies qui ont ensanglanté le XXe siècle, ou encore la montée de l’individualisme et de la science prenant la place de la religion ».

Mais au-delà de ces thématiques sociales, le roman explore des questions intemporelles : le sens de la vie, le Mal, la souffrance, la liberté, la responsabilité et la foi.

Sophie Benech partage le constat de Stefan Zweig, pour qui Dostoïevski n’était pas un homme de système mais un « mage », un être traversé. « Déjà la seule lecture de ses romans vous transporte. Il y a chez lui une profondeur et une ambiguïté qu’il n’avait pas forcément dans ses réflexions théoriques. Comme si, en écrivant, il était porté par quelque chose qui échappait à sa pensée consciente. »

Cette expérience de traduction a parfois pris les allures d’une transe : une immersion totale dans une œuvre qui dépasse celui qui la lit comme celle qui la traduit.

Traduire Dostoïevski reviendrait à entrer dans un champ magnétique. Zweig encore écrivait, dans son essai Trois maîtres, que l’auteur des Frères Karamazov « ne pense pas, il brûle » — sa création n’est pas le fruit d’une méthode, mais d’une fièvre. Il ne construit pas un monde, il s’y engloutit. Chez lui, tout est excès.

L’épileptique fait de ses nerfs en pelote un instrument d’art. Chez lui, disait encore l'Autrichien, il n’y a pas de repos, pas de sérénité : il veut s’emparer de nous tout entiers. Et de ce chaos naît une clarté presque religieuse, celle d’une humanité qui ne trouve la rédemption qu’au bord de sa propre chute. C’est cette tension entre l’absolu et la ruine, entre le ciel et la boue, que Sophie Benech a dû affronter.

Et après ?

Après un tel lyrisme mérité, revenons à une question plus terre à terre : parmi les personnages du roman, Sophie Benech a-t-elle un personnage de prédilection ? « Cela a changé au cours de ma vie. Chacun d’eux correspond à quelque chose en moi, en nous. » Plus généralement, chacune de ses traductions a été l’occasion de vivre des mois ou des années avec un auteur. « La fréquentation quotidienne de chacun d’eux m’a transformée. Alors quand il s’agit de Dostoïevski, vous imaginez… »

Et après un tel monument ? « Je ne sais pas. L’avenir le dira », répond-elle simplement. Peut-être faut-il, après un tel vertige, un peu de silence — ou un nouveau défi, à la hauteur de Dostoïevski ?

Crédits photo : Sophie Benech / Zulma

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com