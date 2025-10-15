Premier Prix du livre pour les bébés : découvrez les 20 livres sélectionnés

Cette initiative s’inscrit dans la continuité des États généraux de la lecture pour la jeunesse et du programme « Ma première carte de bibliothèque », qui offre aux jeunes parents une carte de bibliothèque au nom de leur enfant lors de la déclaration de naissance.

L’objectif : encourager le partage de moments de lecture dès le plus jeune âge et valoriser la créativité des auteurs et éditeurs spécialisés dans la petite enfance, les 1000 premiers jours étant ciblés comme cruciaux pour créer le réflexe de lecture.

À LIRE — États généraux de la lecture : ni ministre ni budget, mais beaucoup d’espoir

Le jury du Prix du livre pour les bébés récompensera un ouvrage favorisant l’interaction entre un bébé et un adulte, ou un enfant plus âgé, que ce soit par le texte, l’image, la fabrication ou toute autre dimension. Il réunit des personnalités reconnues du monde du livre, de la petite enfance et de la culture.

Pour cette édition inaugurale de 2025, le jury est composé d'Agnès Bergonzi, responsable du secteur formation au Centre national de la littérature pour la jeunesse (BnF) ; Soledad Bravi, illustratrice et autrice, présidente du jury ; Régine Hatchondo, présidente du Centre national du livre ; Patricia Humann, coordonnatrice du pôle « École, petite enfance, jeunesse » de l’Union nationale des associations familiales ; Nicole Lambert, autrice de Les Triplés ; Nicole Notat, vice-présidente de l’association Coup de pouce ; Éric Osika, pédiatre, auteur de plusieurs ouvrages de puériculture ; Sylvie Vassallo, directrice du Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis.

Le jury se réunira le 20 octobre 2025 pour départager vingt titres sélectionnés par le Centre national de la littérature pour la jeunesse (BnF). Le Prix du livre pour les bébés sera remis pour la première fois le 5 novembre 2025 à 17h, lors d’une cérémonie organisée au ministère de la Culture.

Les 20 ouvrages sélectionnés

L’oie et le chat : histoires d’ombres, Ianna Andréadis (Les Grandes Personnes)

Le bébé, Jeanne Ashbé (L’École des loisirs)

Jour d’été en musique, Anaïs Brunet (Didier Jeunesse)

Couleur, David A. Carter (Gallimard Jeunesse)

Fruits insolites, Clara Corman (Amaterra)

Imagier des formes, Claire Dé (Les Grandes Personnes)

Là-bas dans la forêt, Malika Doray (Éditions MeMo)

Au gré du vent, Mélie Giusiano (Éditions Thierry Magnier)

Les petites bêtes, Raphaele Glaux (Albin Michel Jeunesse)

Balade au fil de l’eau, Charlotte Molas (Amaterra)

L’heure d’aller au lit, Eva Montanari (Éditions Thierry Magnier)

Et si on jouait ?, Ana Pessoa (Éditions MeMo)

Été pop, Aurore Petit (La Martinière Jeunesse)

Bonjour, bonne nuit, Hubert Poirot-Bourdain (Éditions Sarbacane)

Ma Doudoue, Claude Ponti (L’École des loisirs)

Triangle, Christine Roussey (La Martinière Jeunesse)

Bonsoir Hibou, Grégoire Solotareff (L’École des loisirs)

Ours, Arianna Tamburini (Éditions Thierry Magnier)

Le vent est ma couleur préférée, Fred Theys (Zébulo éditions)

Le grand livre des petites choses, Sophie Vissière (Hélium)

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédit image : Foden Nguyen, Pexels

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com