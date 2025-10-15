Livres empruntés, livres achetés : les deux visages du lectorat français

Entre 2017 et 2021, les chercheurs ont analysé des données issues du baromètre des prêts et acquisitions du ministère de la Culture et des ventes de livres imprimés neufs recueillies par l’institut GfK. L'étude montre globalement que le marché du livre, tout en s’appuyant sur ses locomotives commerciales, reste alimenté par la curiosité des lecteurs, surtout du côté des bibliothèques.

En 2018, plus de 419 millions de livres imprimés ont été vendus en France, contre 213 millions empruntés.

Le pays compte entre 20.000 et 25.000 points de vente, dont jusqu’à 4500 librairies, et un réseau de 16.500 établissements de lecture publique. Ces chiffres confirment la vigueur d’un secteur où sphère marchande et sphère non marchande se complètent.

Premier constat : la diversité est au rendez-vous. Les lecteurs s’intéressent à une grande variété d’ouvrages, dont beaucoup ne sont ni achetés ni empruntés plus d’une ou deux fois par an. En revanche, la répartition de la demande diffère.

Les bibliothèques, lieux d'expérimentations littéraires ?

La majorité des achats se concentre sur une poignée de titres à succès et sur les auteurs phares du moment. Les emprunts s’avèrent plus équilibrés et favorisent les livres du « milieu de la distribution », moins visibles dans les rayons des grandes surfaces culturelles.

On peut en tirer l'hypothèse que la fréquentation des établissements de lecture publique incite à la liberté d’expérimentation : emprunter ne coûte rien, ou presque, et pousse à la curiosité. Les lecteurs explorent davantage, feuillettent des ouvrages de niche, prennent le risque de ne pas aimer.

Autre différence majeure mais logique : la temporalité. Les acheteurs se ruent plus nettement sur les nouveautés, tandis que les emprunteurs lisent plus souvent des titres parus l’année précédente.

Les délais d’acquisition et le faible nombre d’exemplaires en bibliothèques expliquent en partie ce décalage. Un livre récent met du temps à rejoindre les rayonnages des bibliothèques, et les best-sellers, rares, sont souvent réservés pendant plusieurs semaines.

Cependant, si on se penche sur les classements des titres les plus choisis, à l'achat comme à l'emprunt on retrouve finalement les mêmes auteurs et autrices phares. Preuve que même si la diversité semble plus facilement encouragée en bibliothèque, c'est tout de même vers les best-sellers que se tournent globalement tous les publics, qu'ils soient clients de librairie ou usagers d'établissement de lecture publique.

L'ensemble de l'étude est à retrouver ci-dessous :

