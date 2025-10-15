Fontevraud : un week-end entre réflexion historique et prix littéraire

Chaque saison, l’Abbaye royale de Fontevraud propose un cycle culturel en résonance avec l’esprit du lieu. Après un été d’effervescence, l’automne marque un retour à la sérénité et à la contemplation. Entre ses murs vieux de neuf siècles, le site devient un espace de dialogue entre histoire, création et questionnement. Contretemps s’inscrit dans cette dynamique en invitant le public à contempler le passé pour mieux comprendre le présent et anticiper l’avenir.

Les trois journées de rencontres alterneront conférences, concerts, lectures et ateliers ouverts à tous les publics. Chercheurs, lycéens et curieux y croiseront leurs regards sur la manière dont les sociétés imaginent – ou redoutent – le futur. À travers ces échanges, Fontevraud affirme sa mission de Centre Culturel de Rencontre, conciliant tradition et innovation, héritage et invention.

Une première édition tournée vers l’utopie

Pour inaugurer ce nouveau cycle, l’Abbaye a choisi de placer l’utopie et le futur au centre des débats. Le thème fait écho à la figure fondatrice de Robert d’Arbrissel, qui rêvait au XIIᵉ siècle d’une cité idéale prenant le visage de Fontevraud.

Cette utopie médiévale, spirituelle et communautaire, entre en résonance avec les interrogations contemporaines : quelles visions du futur nous habitent aujourd’hui ? Entre fantasmes technologiques et désirs d’harmonie, les discussions exploreront la tension entre progrès et humanité, science et spiritualité.

La programmation conviera notamment 150 lycéens de Saumur pour une journée d’échanges autour des représentations du monde, suivie d’un week-end ouvert au grand public. Concert Rock’n’philo, lectures, débats littéraires et moments de convivialité rythmeront l’événement, invitant à réfléchir autrement à l’avenir.

Fontevraud, carrefour d’histoire et de création

Fondée en 1101, l’Abbaye royale de Fontevraud demeure l’une des plus vastes cités monastiques d’Europe. Devenue successivement abbaye mixte, prison puis centre culturel, elle incarne l’évolution des rapports entre pouvoir, société et spiritualité. Aujourd’hui, sous l’impulsion de la Région des Pays de la Loire, le site conjugue patrimoine et création contemporaine, accueillant expositions, artistes en résidence et événements interdisciplinaires.

Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, Fontevraud abrite également un musée d’Art moderne riche de la collection Cligman, un hôtel quatre étoiles et un restaurant étoilé dirigé par le chef Thibaut Ruggeri. Autant d’espaces qui prolongent la vocation du lieu : faire dialoguer l’héritage et l’invention, le passé et le présent, pour donner sens au monde qui vient.

Le Prix Terre de France – Ouest France

Créé il y a plus de quarante ans pour « donner à l’écriture au pays toute sa place dans le monde littéraire », le Prix Terre de France – Ouest France récompense chaque année un roman ancré dans un territoire français, célébrant le lien entre les écrivains et leurs paysages d’inspiration. Après avoir longtemps été remis à la Foire du Livre de Brive, le prix a retrouvé ses racines dans les Pays de la Loire, où la cérémonie se tient désormais à Fontevraud, sous le regard d’Aliénor d’Aquitaine.

Cinq ouvrages sont en lice pour l’édition 2025 :

Comme un père de Christian Authier (Le Rocher)

Sous leurs pas, les années de Camille Bordenet (Robert Laffont)

Le pays dont tu as marché la terre de Daniel Bourrion (Héloïse d’Ormesson)

L’Accident de Jean-Paul Kauffmann (Les Équateurs)

La Maison vide de Laurent Mauvignier (Minuit)

Entre récits intimes et fresques collectives, ces romans interrogent la mémoire, les racines et la transmission, autant de thèmes en résonance avec l’esprit de Fontevraud.

Le jury, présidé par Étienne de Montety, réunit des personnalités du monde des lettres : Michel Bernard, Marie-France Bertaud, Catherine Blanloeil, Antoine Boussin, Laure Buisson, Michel Chamard, Clara Dupont-Monod, Franz-Olivier Giesbert, Jean-Joseph Julaud et Yves Viollier, cofondateur du prix. En parallèle, un prix des lecteurs Ouest France–Terre de France est attribué par un jury d’abonnés du journal, prolongeant la vocation populaire et ouverte de cette distinction littéraire.

L'année dernière, la lauréate était Françoise Chandernagor pour L’or des Rivières (Gallimard).

Crédits photo : © David Darrault

Par Ewen Berton

