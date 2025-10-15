Édition : une proposition de loi pour briser les conglomérats médiatiques

Portée par la vice-présidente de la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, la députée Sophie Taillé-Polian (Écologiste et Social, Val-de-Marne), la proposition de loi n°1925 ouvre la saison parlementaire en fanfare.

La petite musique qu'elle déroule ne ravira sans doute pas tout le monde, dans le secteur de l'édition. Afin de lutter contre les phénomènes de concentration, voire de monopoles, elle avance en effet un dispositif qui s'appuie sur la définition du « pouvoir d’influence », pour combattre un « risque systémique pour le débat démocratique ».

Ce risque tient à « la concentration des médias d’information et l’essor de stratégies d’influence éditoriale menées par de grands groupes [qui] fragilisent la diversité des voix et orientent de fait une part du débat public », décrit l'exposé des motifs de la loi.

En France, la concentration médiatique est particulièrement flagrante : 9 milliardaires (dont Vincent Bolloré, Bernard Arnault, Rodolphe Saadé, Daniel Křetínský ou encore la famille Dassault) détiennent plus de 80 % des médias français, rappelait L'Essentiel de l'Éco en mai dernier.

Dans le secteur de l'édition, deux phénomènes s'observent : d'un côté, la concentration éditoriale s'accentue, avec, aujourd'hui, plus de 60 % de la production de livres assurée par quatre groupes (Hachette, Editis, Madrigall, Média-Participations) et, de l'autre, des milliardaires déjà propriétaires de médias, qui s'intéressent fortement au livre.

À LIRE - Pour ne plus s'y perdre, un “Cherche et trouve” de l'édition française

Dans ce club des propriétaires se trouvent donc Vincent Bolloré (Hachette Livre) et Daniel Křetínský (Editis), mais aussi Bernard Arnault (Citadelles & Mazenod, participations chez Assouline ou Madrigall). Valeur économique « refuge », le livre, comme les médias, permet par ailleurs de peser dans le débat public, pour y défendre des intérêts qui sont généralement ceux des propriétaires milliardaires...

Mesurer le « pouvoir d’influence »

Pour limiter les monopoles et réguler des influences qui s'exercent désormais à l'aide de supports multiples (presse, télévision, internet, livre...), la proposition de loi portée par Sophie Taillé-Polian avance, dans son article 1er, un nouvel instrument d'observation et de sanction, « un seuil transversal unique mesurant la part d’influence de toute personne physique ou morale, mesurant le cumul d’audiences sur tous canaux confondus (imprimé, audiovisuel, numérique, plateformes) ».

Ce seuil est pondéré par un coefficient d’influence propre à chaque support : « pouvoir suggestif », « pénétration », « degré d’actualité », notions inspirées du modèle établi par la cour constitutionnelle allemande qui prévoit que la mesure du pouvoir d’influence d’un média sur l’opinion soit appréciée au travers de trois critères : leur pouvoir suggestif (Suggestivkraft), leur pénétration (Breitenwirkung), et leur degré d’actualité (Aktualitat). - Proposition de loi visant à empêcher la constitution de monopoles économiques dans les secteurs des médias et de l’édition

Ce « pouvoir d'influence » d'une personne physique ou morale serait apprécié à partir de ces trois critères, en prenant par ailleurs en considération les « synergies éditoriales entre les éditeurs et le caractère de politique général des contenus », mais aussi le « comportement passé de la personne physique ou morale concernée, au regard du respect des obligations légales découlant de la présente loi et de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » — les nombreuses sanctions infligées à feu C8 prendraient une toute autre valeur, pas uniquement financière.

Chargée du contrôle du « pouvoir d'influence », l'Autorité de la concurrence tiendrait également compte de l'avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom). Une fois l'évaluation du « pouvoir d'influence » effectuée, si celui-ci dépasse un certain seuil défini par décret en Conseil d’État, la personne physique ou morale ne pourra pas exercer un contrôle direct ou indirect supplémentaire sur d'autres médias d’information, et l'opération de concentration serait rejetée.

Une barrière entre les médias et l'édition

L'article 2 de la proposition de loi concerne plus directement l'édition. En effet, le texte cherche à ériger « une séparation économique claire entre les secteurs des médias et de l’édition », afin de « lutter contre les stratégies de concentration diagonales » — typiquement celles mises en œuvre par Vincent Bolloré et Daniel Křetínský.

Le texte propose ainsi qu'une personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, plus de 20 % du capital d’une entreprise de plus de 49 salariés qui édite, distribue ou importe des livres, et dont la diffusion totale annuelle est supérieure à un nombre d’exemplaires déterminé par décret, ne puisse pas détenir plus de 20 % du capital d’une entreprise éditrice de presse, ni plus de 20 % du capital d’une société éditrice d’un service de communication audiovisuelle.

Autrement dit, à compter du 1er septembre 2028, il deviendrait impossible « de détenir simultanément des participations de contrôle dans des médias d’information dépassant une taille critique et une entreprise d’édition de plus de quarante‑neuf salariés », précise l'exposé des motifs de la PPL.

Bien entendu, si cette proposition de loi est votée et entre en vigueur, cela signifierait le démantèlement des groupes Vivendi et CMI, qui possèdent tous deux des participations dans des médias d'information et des entreprises d'édition de plus de 49 salariés...

À LIRE - Assemblée nationale : la droite préside la commission des affaires culturelles

Enfin, le dernier article de la proposition de loi abaisse de 10 % à 5 % le seuil de détention « déclenchant l’obligation de publication de l’identité des actionnaires et bénéficiaires effectifs des entreprises de presse et audiovisuelles », pour plus de transparence quant aux propriétaires des médias.

Précisons que deux autres propositions de loi, enregistrées ce 14 octobre, portent également sur la concentration des médias français. La première est à nouveau portée par Sophie Taillé-Polian, et cherche à « protéger la liberté éditoriale des médias sollicitant des aides de l’État », tandis que la seconde, présentée par Emmanuel Grégoire (Socialistes et apparentés, Paris), entend « prévenir la concentration des médias, [...] protéger leur liberté éditoriale et [...] renforcer le pluralisme ».

Photographie : Hachette Livre et Editis, deux plus importants groupes d'édition français, sont aujourd'hui intégrés à des conglomérats médiatiques, respectivement Vivendi (Bolloré SE) et Czech Media Invest (CMI) (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com