Houba Houba ! Une nouvelle série 3D relance Marsupilami

Cette nouvelle production en 3D transpose l’univers du Marsupilami, dont les BD se sont vendues à plus d'1,5 million d'exemplaires d'après Edistat, dans un environnement contemporain. Les trois jeunes Marsupilamis vivent cachés dans une grande ville et partagent leurs aventures avec deux enfants, Jade et Mica. Ensemble, ils explorent la « jungle urbaine » entre toits, parcs et ruelles, tout en échappant à Stan, un zoologue décidé à prouver leur existence.

Réalisée par Célestine Jacquel-Plays et écrite par Ciaran Murtagh et Andrew Barnett Jones, la série adopte un format de 52 épisodes de 11 minutes. Selon la production, elle met l’accent sur des valeurs comme l’amitié, la solidarité et la protection de la nature.

Le trio de Marsupilamis est complété par des figures humaines centrales : Jade et Mica, des jumeaux complices qui partagent leur secret, et leur grand-mère Suzanne, tenancière d’un restaurant local. Le récit met aussi en scène des adversaires comme Stan, le zoologue, et Marcel, un rival de Suzanne.

Les producteurs présentent cette série comme accessible à un large public, sans viser exclusivement les enfants. Le ton se veut léger et aventureux, dans la continuité de l’esprit du personnage créé par Franquin, tout en introduisant des situations et des décors familiers aux jeunes spectateurs d’aujourd’hui.

Une figure familière de la bande dessinée et de l’écran

Depuis sa première apparition en 1952 dans Spirou et Fantasio, le Marsupilami a connu plusieurs adaptations audiovisuelles. Le personnage apparaît d’abord dans la série américaine Le Marsupilami produite par Disney en 1992–1993, avant d’être au centre de plusieurs séries françaises diffusées entre 2000 et 2012, dont Mon ami Marsupilami et Nos voisins les Marsupilamis.

Au cinéma, il est porté à l’écran dans Sur la piste du Marsupilami d’Alain Chabat en 2012, un film mêlant prises de vues réelles et effets numériques. Une nouvelle adaptation cinématographique est prévue pour février 2026, réalisée par Philippe Lacheau. Parallèlement, la bande dessinée connaîtra une nouvelle publication avec le tome 35 signé Batem, Kid Toussaint et Ced, attendu en janvier 2026.

Image de la série Marsupilami © ELLIPSE ANIMATION / BELVISION, M6+, Gulli

Un retour coordonné sur plusieurs supports

La diffusion de cette série 3D s’inscrit dans une relance plus large de la franchise Marsupilami par les éditeurs et les ayants droit. Après plusieurs années d’absence, le personnage revient simultanément en animation, bande dessinée et cinéma.

Ce retour témoigne d’un effort de continuité entre les différentes formes d’adaptation, dans un contexte où les studios cherchent à actualiser les figures classiques de la bande dessinée franco-belge avec notamment Lucky Luke, Gaston Lagaffe ou encore Tintin, adapté au cinéma en 2011. Le Marsupilami, symbole de vitalité et de curiosité, reste ainsi une référence culturelle familière, adaptée à de nouveaux formats et à de nouvelles générations de spectateurs.

Crédit illustration : © ELLIPSE ANIMATION / BELVISION, M6+, Gulli

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com