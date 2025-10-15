Des livres pour comprendre, résister, transformer

Les éditions de la Lanterne ont été créées à Lyon le 1er mai 2018. Nous sommes une maison d’édition engagée, qui entend ouvrir un espace de réflexion critique à gauche. Dans un contexte de brouillage idéologique, de montée de l’extrême droite et de résignation politique, nous voulons éclairer les luttes, raviver la pensée critique et participer à la reconstruction d’un imaginaire collectif émancipateur.

​Notre catalogue réunit de la littérature, des témoignages et des études de sciences humaines et sociales, à la fois analytiques et accessibles. En explorant les formes de domination, les dynamiques politiques et sociales, et les stratégies de l’extrême droite, les éditions de la Lanterne se veulent un relais de savoirs critiques, de pensées à contre-courant et de récits transformateurs. ​​​

Notre catalogue s’articule donc autour de quatre ensembles :

Voix littéraires : Romans, nouvelles, théâtre : la littérature est un espace de résistance pour des voix singulières qui interrogent le réel, explorent des perspectives collectives, rendent visibles les invisibles.

Luttes & Témoignages : Paroles de terrain, récits militants, histoires vécues : des textes où s’expriment celles et ceux qui luttent, résistent, inventent d’autres possibles.

Analyses & Savoirs critiques : Des analyses rigoureuses et accessibles pour comprendre les dynamiques sociales, politiques et idéologiques de notre temps — avec une attention particulière portée à l’extrême droite.

Mémoires de luttes : Du passé ne faisons pas table rase ! Des rééditions pour comprendre les luttes passées et les trajectoires politiques d’écrivains et écrivaines engagé.es. Chaque ouvrage est accompagné de photographies d’époque et d’éclairages didactiques, pour rendre ces textes accessibles au lectorat d’aujourd’hui.

En 2025, nos publications récentes ont obtenu une vraie reconnaissance, avec des sélections dans différents prix littéraires :

Les sous-traitants, de Stéphane Lanos (polar dystopique), est dans la sélection du prix Hors concours 2025 ;

Anamorphoses et Pas de côté, de Benoît Fourchard (recueil de nouvelles), est dans la sélection du prix Littér’Halles 2026.

À l’avenir, nous allons continuer à bâtir un catalogue exigeant et vivant, en dialogue avec notre époque, où chaque livre est pensé comme une rencontre et invite à nourrir l’action, ouvrir des horizons et susciter des débats essentiels.

