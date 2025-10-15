Les justicières de Saint-Flour, une adaptation du roman de Sylvie Baron

L’histoire, adaptée du roman Les justicières de Saint-Flour de Sylvie Baron, s’ouvre sur un drame dans la ville de Saint-Flour : deux adolescentes, Lydia et Kathleen, sont fauchées par un SUV qui prend la fuite après les avoir percutées.

Les deux jeunes filles meurent sur le coup. Un an plus tard, l’enquête piétine et le conducteur reste introuvable. C’est alors que Josefa, mère de Lydia, refuse de se résigner. Cette femme énergique et mère célibataire décide de relancer la quête de vérité.

Josefa découvre l’existence de témoins et se rapproche d’Inès, la mère de Kathleen. Originaire de Lyon, Inès s’est installée récemment à Saint-Flour, mais depuis la mort de sa fille, elle vit dans la douleur et l’isolement. Peu à peu, ces deux femmes que tout oppose s’allient pour comprendre ce qui s’est réellement passé. Ensemble, elles découvrent que le drame n’était pas un simple accident, mais un meurtre prémédité.

Entre suspense et émotion

Le scénario est signé Anne-Charlotte Kassab et Olivier Berclaz, d’après le roman de Sylvie Baron, autrice ancrée dans les paysages du Massif central. Les justicières de Saint-Flour mêle enquête et drame intime, explorant le deuil, la solidarité et la quête de justice.

L'ouvrage de Sylvie Baron est paru en avril 2012 aux éditions du Bord du Lot, avant d'être réédité en 2022 aux éditions De Borée, pour s'écouler à plus de 1500 exemplaires, d'après Edistat.

Le casting réunit Cécile Bois dans le rôle de Josefa Vidal et Léonie Simaga dans celui d’Inès Tridot, aux côtés de Stéphane Rideau, Lucas Ivoula, Salomé Boulven, Hadrien Heaulmé, Nicolas Berno, Benjamin Egner, Ayden Rochelle, Oussem Kadri et Valentin Papoudof.

Le téléfilm, dont la date de diffusion n'a été communiquée pour le moment, promet un récit poignant où la force des personnages féminins se confronte à la noirceur du crime, dans le cadre originel de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Crédits photo : France.tv

