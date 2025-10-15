Inscription
#Télévision

Un parti pris politique” : mobilisation contre la suppression de Sous couverture

RTBF a décidé d'arrêter la diffusion, fin 2025, de Sous couverture, la seule émission de la télévision publique belge entièrement consacrée à la littérature. Un geste qui, selon les signataires de la tribune reproduite ci-dessous, dépasse une simple question de programmation : c’est toute une conception du service public culturel qui vacille.

Le 15/10/2025 à 10:46 par Auteur invité

En écho à la récente décision de France Inter de supprimer La Librairie francophone, la RTBF tourne à son tour une page essentielle de la vie littéraire francophone. Diffusé depuis 2019 et présenté par Thierry Bellefroid, Sous couverture était le dernier espace télévisé où la littérature avait droit de cité sur les antennes publiques francophones belges.

À LIRE — “Désarroi et colère” : France Inter supprime La Librairie francophone

En plus d'un symptôme du désengagement des médias publics envers la culture écrite, cette décision est pointée comme constituant un manquement à l'obligation contractuelle de RTBF de diffuser la culture francophone. En effet, la RTBF fonctionne selon un contrat de gestion signé avec la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), qui fixe ses missions, ses objectifs et ses engagements pour plusieurs années. Dans le texte de contrat de gestion 2023-2027 (actuellement en vigueur), il est précisé que la RTBF doit « [f]aire rayonner la culture et informer, éduquer, sensibiliser, divertir et toucher tous les publics, dont les jeunes ».

La suppression de Sous couverture, confirmée pour la fin de l’année 2025, suscite un profond désarroi chez les écrivains, éditeurs, libraires, acteurs de la culture et enseignants, dont plus de 380 d'entre eux ont joint leurs voix dans une tribune reproduite ci-dessous.

« Un parti pris philosophique, politique, parfaitement conscient »

La RTBF a décidé de mettre un terme, à la fin de cette année 2025, à l’émission Sous couverture, diﬀusée depuis 2019. C’est à ce jour, sur les antennes de la télévision publique belge francophone, la seule émission encore consacrée entièrement à la littérature.

Il y a longtemps que le désintérêt de l’institution pour ce programme ne fait aucun doute.

Diﬀusé sur la Trois en dernière partie de soirée, le dimanche, une semaine sur deux, produit avec très peu de moyens techniques et financiers, il était régulièrement menacé de disparition. Sa suppression prochaine, si elle n’est pas vraiment une surprise, n’en a pas moins valeur de symbole : celui du choix, posé par les instances dirigeantes de la RTBF, de considérer, une fois pour toutes, la littérature comme lettre morte.

Nous savons que le monde est en feu. La démocratie est attaquée comme jamais par des mouvements politiques aux projets autoritaires. Elle vacille, en de nombreux lieux. Nos sociétés semblent incapables de répondre aux bouleversements environnementaux qui leur sont promis.

Et certains veulent mettre au rebut les principes élémentaires de solidarité et de dignité humaines.

Il nous semble d’autant plus invraisemblable que la RTBF choisisse justement ce moment de notre histoire, ce moment dangereux, pour liquider l’unique programme télévisé, et disponible en ligne, dont le livre est le sujet exclusif. C’est un tel aveu de renoncement que l’on craint d’y voir un parti pris philosophique, sinon politique, parfaitement conscient.

Dans un pays de Lettres comme la Belgique, on se désole de devoir rappeler que le livre a été, et est encore, l’outil d’émancipation populaire le plus puissant et le plus accessible. Que la littérature, parce qu’elle interroge et exprime notre condition humaine, a un rôle essentiel à jouer dans la grande conversation démocratique. Elle est le lieu où notre langue commune se déploie, et au contact des livres on enrichit son imaginaire, sa pensée et sa compréhension du monde. Le livre est aussi un lieu de plaisir et de joie, où l’on peut se construire autant que se distraire.

Encore faut-il l’y aider.

Dans le monde de la toute-puissance des écrans, où la capture de notre attention par des marchands de chimères a des eﬀets destructeurs sur la vie en société, les livres ont grand besoin, sur les antennes d’un média public, d’une place visible, quotidienne, valorisée. Le saupoudrage est loin d’être suﬃsant.

Soyons réalistes, demandons l’impossible

L’émission Sous couverture n’est sans doute pas parfaite. Aucune émission ne pourrait l’être dans les conditions de production qui lui ont été imposées. Mais elle est fabriquée par une équipe passionnée, dont la compétence et la curiosité sont unanimement reconnues. À vrai dire, il ne s’agit pas de demander aux responsables de cette décision qu’ils daignent revenir sur la suppression d’un programme bimensuel de 36 minutes. La perspective de sa fin a aiguisé nos appétits. Puisque le peu qui est concédé est déjà de trop, il est temps d’exiger beaucoup plus.

Exiger, par exemple, que la télévision publique respecte tous les termes de son contrat-programme : « faire rayonner la culture et informer, éduquer, sensibiliser, divertir et toucher tous les publics, dont les jeunes ».

Ainsi, nous voulons que soit donnée une place importante à la production éditoriale, dans toute sa diversité : littérature, poésie, philosophie, essais, livres pour la jeunesse, bande dessinée, livres d’art…, et qu’une attention particulière soit portée aux acteurs et actrices de la FWB.

Nous voulons, sans nous substituer aux équipes de programmation, que de nouvelles émissions télévisées, consacrées prioritairement aux livres, soient créées et durablement financées, qu’il s’agisse de programmes courts et quotidiens, diﬀusés à une heure de grande écoute, d’une émission fédérative hebdomadaire, ou de documentaires.

Nous voulons pour cela que les équipes disposant d’une expertise reconnue se voient confier les moyens de jouer pleinement leur rôle de prescription et de critique.

Les contraintes budgétaires de la RTBF sont connues, et nous les comprenons. Mais nous voulons que la télévision prête au livre au moins autant d’attention, et pourquoi pas de moyens, qu’elle en accorde au sport ou aux loisirs.

Nous ne voulons pas tout cela parce que nous défendons une corporation. Ni même parce que, autrices et auteurs, éditeurs et éditrices, libraires, bibliothécaires, enseignant·es, membres de toutes les professions du livre, ou lectrices et lecteurs, faisons vivre un secteur économique et culturel qui pèse, chaque année, plusieurs centaines de millions d’euros.

Si nous prenons la parole, c’est parce nous croyons fermement que l’avenir de nos sociétés démocratiques dépend d’un imaginaire nourri et ouvert, de l’esprit critique, de la capacité à nommer ce que nous sommes et ce que nous vivons, toutes choses qui sont la matière et le cadeau de la lecture.

Par les temps qui courent, les décisions qui contribuent à remiser la littérature dans les placards du débat public seront assurément lourdes de conséquences.

Signataires de la tribune : 

Abdel De Bruxelles, auteur de bande dessinée

ABDIL (Fédération professionnelle des auteurices de la Bande dessinée et de l’Illustration)

Barbara Abel, autrice

ABLF (Association Belge pour la Littérature)

ABPF (Association Belge des professeurs de français)

Daniel Adam, auteur

ADEB (Association des éditeurs belges)

Alcante, auteur de bande dessinée

Line Alexandre, autrice

Caroline Allan, autrice

Sarah Altenloh, attachée de presse

Alexis Alvarez, auteur

Nicolas Ancion, auteur et traducteur

Marine André, ABLF

Frank Andriat, auteur

Nicolas Anspach, éditeur

Bernard Antoine, auteur

Hubert Antoine, auteur

Benitez Aquino

Stella Chiara, autrice, psychologue et psychanalyste

Charlyne Audin, didacticienne du français, HE Charlemagne Liège et Administratrice du Comptoir

du Livre Liège

Nicolas Auzanneau, traducteur

Anna Ayanoglou, poète

Valérie Bada, traductrice et professeure à l'ULiège

Cécile Barraud De Lagerie, designer couleur et textile

Catherine Barsics, poète

Gil Bartholeyns, auteur et professeur d'Université

Joëlle Baumerder, ancienne directrice-fondatrice de La Maison du Livre

Julie Bawin, autrice, professeure à l’ULiège

Emelyne Bechet, attachée au service du livre FWB et libraire

David Beckers, auteur et lecteur

Charlotte Bellière, autrice jeunesse

Alain Berenboom, auteur

Geneviève Bergé, autrice

Véronique Bergen, autrice et philosophe

Denis Bertino, libraire

Rémi Bertrand, auteur

Léonie Bischoff, autrice

Oriane Blondiaux, autrice

Jean Bofane, auteur

Zacharie Boissau, programmateur de festival littéraire

Jean Claude Bologne, auteur

Aurélie Bontout-Roche, international project manager for publishers and agents l EU Prize for

Literature

Valentine Bonomo, autrice, éditrice et directrice de publication de la revue Papier Machine

Claire Bortolin, autrice

Laurence Boudart, directrice des Archives et Musée de la LittératurePierre-Nicolas Bourcier, libraire (La Grande Ourse)

Charlotte Bourlard, autrice

Antoine Boute, auteur

Éric Brucher, auteur et éditeur (Edern éditions)

Michel Bussi, auteur

Philippe Capart, auteur, éditeur et libraire

Gwénola Carrere, autrice de bande dessinée

Simon Casterman, directeur délégué éditions Casterman, Président de l’ADEB

Charline Cauchie, journaliste

Lucie Cauwe, journaliste

Daniel Charneux, auteur

Gaëlle Charon, déléguée générale SLFB

Rachel Cholz, autrice

Elodie Christophe, autrice

Marie Claes, autrice

Michel Claise, auteur

Nathalie Clautier, instagrammeuse

Éric Clemens, philosophe

Thierry-Pierre Clément, poète et essayiste

Sabine Clersy, romaniste

Suzy Cohen, actrice et artiste peintre

Velibor Colic, auteur

Gilles Collard, auteur, professeur à l’ENSAV la Cambre

Henri Collignon, auteur

Pascal Colombel, libraire (Tropismes)

Marie Colot, autrice

Valérie Constant, attachée de presse

Copiebel (Coopérative de perception et d’indemnisation des éditeurs belges)

Benoît Coppée, auteur

Laurent Corbeel, journaliste

Claudine Cornet, professeure

Jean-Luc Cornette, auteur de bande dessinée

Pedro Correa, auteur

Christophe Corthouts, auteur

Dominique Costermans, autrice

Maxime Coton, auteur

Stanislas Cotton, auteur dramatique et romancier

Sophie Creuz, critique littéraire et libraire

Kitty Crowther, autrice illustratrice et artiste

Sophie D’aubreby, autrice

Juan D'oultremont, auteur, plasticien

Artur Da Costa, professeur retraité de l'Académie des Beaux-Arts de Tournai - Ecole Supérieure des

Arts

Christelle Dabos, autrice

Philippe Dachouffe, bibliothécaire

Laurent Danloy, artiste et enseignant

Pascaline David, présidente de la SCAM

Natalie David-Weill, autrice et médiatrice littéraireAriane De Baeck, libraire (Tulitu)

Christine De Bauw, enseignante en philosophie, poète

Paloma De Boismorel, autrice

Daniel De Bruycker, auteur

Victoire De Changy, autrice

Els De Clercq, libraire (Herbes folles)

Éléonore De Duve, autrice

Ian De Haes, illustrateur

Renaud De Heyn, auteur et illustrateur

Arnaud De La Croix, auteur

Caroline De Mulder, auteur, professeur à l’UNamur et l’ENSAV la Cambre

Pierre De Mûelenaere, éditeur (OnLit)

Philippe De Pierpont, scénariste

Laurent De Sutter, auteur

Anna De Vits, éditrice

Sandra De Vivies, autrice

Katelijne De Vuyst, autrice

Marianne De Wil, peintre en décors, autrice & lectrice

Flore Debaty, responsable projets au PILEn

Aliénor Debrocq, autrice

Murielle Degraen, autrice

Juliette Dehout, chargée éditoriale et de diffusion Maison de la poésie d’Amay

Juliette Dejardin, libraire (L’escale)

Erwin Dejasse, auteur, chercheur en bande dessinée à l'ULB

Serge Delaive, auteur

Anne-Pascale Delanaye, libraire (L’escale)

Alain Delaunois, critique littéraire, auteur et enseignant

Maryse Delcord, libraire (Point Virgule)

Anouk Delcourt, libraire (Point Virgule)

Régis Delcourt, libraire (Point Virgule)

Graziella Deleuze, ABLF

Marie-Andrée Delhamende, animatrice littéraire

Guy Delhasse, auteur et médiateur littéraire

Françoise Delmez, cheffe du Secteur Littérature Hainaut Culture

Patrick Delperdange, auteur

Jean Delval, éditeur (éditions du Cerisier)

Michel Delville, professeur de Littérature à l'ULiège et musicien

Laurent Demoulin, auteur, professeur à l’ULiège

Guillaume Deneufbourg, traducteur

Benoît Denis, professeur de littérature à l'ULiège

Zoé Derleyn, autrice

Julie Derycke, journaliste culturelle et coordinatrice éditoriale de la plateforme de critique et

création culturelle Karoo

Elise Deschambre, Attachée scientifique aux Archives et Musée de la Littérature, professeure invitée

à l'UCLouvain

Fanny Deschamps, éditrice (Versant Sud Jeunesse) et chroniqueuse littéraire

Vinciane Despret, autrice

Marie-Pierre Dessart, autriceXavier Dessaucy, ABPF

Pierre Destatte, romaniste

Thierry Detienne, chroniqueur, animateur littéraire et éditeur

Romain Detroy, libraire (Les Yeux gourmands)

Anne-Sophie Devriese, autrice

Adeline Dieudonné, autrice

DOA, auteur

Aurélien Dony, auteur

Maÿlee Dorane, responsable éditoriale de la collection Espace Nord

Emmanuelle Dourson, autrice

Christel Du Buisson, adjointe à la Direction des Archives et Musée de la Littérature

Adrien Duchesne, libraire (Point Virgule)

Michel Ducobu, auteur

Marc Dugardin, auteur

Fidéline Dujeu, autrice

Agnès Dumont, autrice et enseignante

Michelle Dumont, libraire (Tropismes)

Caroline Dunski, journaliste

Tito Dupret, journaliste et médiateur littéraire

Patrick Dupuis, auteur

Pascal Durand, auteur, professeur à l’ULiège

Frédéric Dussenne, acteur, metteur en scène, pédagogue et directeur de L’acteur et l’écrit

Anne Duvivier, autrice

Catherine Duvivier, lectrice et professeure

Cyril Elophe, auteur de bande dessinée et membre fondateur de l’ABDIL

François Emmanuel, auteur

Vincent Engel, auteur et éditeur (Edern éditions)

Jean-Luc Englebert, auteur jeunesse

Romain Fabri, libraire (L’Ours à lunettes)

Isabelle Fagot, attachée de presse

Cyrille Falisse, auteur et libraire

Nicolas Fanuel, bibliothécaire et blogueur

Manuela Federico, libraire Tropismes

Bernard Feltz

Soledad Ferreira, ABLF

Céline Flamée, autrice

Philippe Foerster, auteur de bande dessinée

Pascale Fonteneau, autrice

Michel Fostier, auteur

Jéromine François, professeure à l'UNamur

Réginald Gaillard, poète et éditeur

Philippe Geluck , auteur

Bernadette Gervais, autrice et illustratrice

Michel Gheude, auteur

Bernard Gheur, auteur

David Giannoni, directeur de la Maison de la poésie d’Amay et éditeur

Mélanie Godin, directrice des Midis poésie et de la Maison Poème

Hélène GoffartPhilippe Goffe, administrateur du portail LIBREL, président du PILEn

Kenan Gorgun, auteur

Sara Gréselle, autrice et illustratrice

Francis Groff, auteur

Pierre Guerande

Thomas Gunzig, auteur

Évelyne Guzy, autrice

Caroline Gysen, autrice de bande dessinée

Tanguy Habrand, auteur, attaché scientifique aux Archives et Musée de la Littérature, enseignant

Anne-Michèle Hamesse, écrivain, ex-présidente de l’AEB

Geneviève Hauzeur, ABLF

Jean-Pol Hecq, auteur et ancien journaliste et producteur radio à la RTBF

Anne Hendrickx, correctrice (Espace Nord)

Antoine Hennart, Secrétaire de direction Archives et Musée de la Littérature

William Henne, auteur et éditeur (La 5e couche)

Philippe Henry

Delphine Hermans, autrice

Corinne Hoex, autrice, membre de l’Académie royale de langue et de littérature françaises

Françoise Houdart, poète et romancière

Manon Houtart, enseignante

Cécile Hupin, autrice

Anne-Cécile Huwart, autrice, journaliste

Marie-Pierre Jadin, autrice et libraire

Corine Jamar, autrice

Véronique Janzyk, autrice

Quentin Jardon, auteur et journaliste

Jean Jauniaux, auteur et président honoraire de Pen Club Belgique

Jessica Jean, autrice

Pierre Jodogne, professeur ordinaire honoraire de l'Université de Liège, Membre émérite de

l'Académie royale de Belgique

Ludivine Joinnot , autrice

Jérémy Joncheray, auteur et illustrateur, éditeur

Pierre Jourde, auteur

Jürg, auteur de bande dessinée

Emilie Kasongo, éditrice

Anne Kaufman, autrice

Eva Kavian, autrice

Jean-Marie Klinkenberg, professeur émérite de l’Liège, membre de l’Académie royale de Belgique

Ariane Lacroix, autrice

Alain Lallemand, auteur

Caroline Lamarche, autrice

Éric Lambé, auteur

Michael Lambert, auteur

Charline Lambert, autrice

Katia Lanero Zamora, autrice

Florence Larbalestrier, archiviste

Daniel Laroche, auteur

Laura Latour, assistante éditoriale (éditions M.E.O.)François Laurent, auteur

Sylvie Lausberg, autrice

Ariane Le Fort, autrice

Pascal Leclercq, auteur et éditeur

Carine Lecomte, directrice générale de l’ADEB et de Copiebel

Sophie Lecomte, enseignante

Pierre Lecrenier, auteur de bande dessinée

Pierre Lefebvre Jacques, auteur

Jacky Legge, auteur

Anne Leloup, éditrice (Esperluète éditions)

Pascal Lemaître, auteur, dessinateur, professeur

Giovanni Lentini, auteur

Myriam Leroy, autrice

Christophe Levaux, auteur

Stefan Liberski, auteur et cinéaste

Béatrice Libert, autrice

Françoise Lison-Leroy, autrice

Karel Logist, poète

Lisette Lombe, poétesse

Dominique Loreau, auteur

Bénédicte Lotoko, autrice

Ivan Louette, auteur

Xavier Löwenthal, auteur et éditeur (La 5e Couche)

Patrick Lowie, auteur

Veronika Mabardi, autrice

Grégoire Maes, libraire (Point Virgule)

Paul Mahoux, artiste

Sidonie Maissin, éditrice

Émilie Malburny, éditrice

Natacha Mangez, libraire (Papyrus)

Philippe Marczewski, auteur

Alain Marichal, auteur

Marie-Bernadette Mars, autrice

David Martens, professeur de littérature française, KULeuven

Isabelle Martin, autrice

Françoise Masson, autrice

Jean-Pol Masson, essayiste, professeur honoraire de l’ULB, membre du Conseil d’Administration

de l’AEB

Pascal Matthey, auteur de bande dessinée et libraire (Multibd)

Pierre Maury, journaliste

Thomas Medard, auteur, compositeur et graphiste

David Merveille, auteur de bande dessinée et jeunesse

Laurence Merveille, libraire (Antigone)

Christophe Meurée, coordinateur scientifique aux Archives & Musée de la Littérature, professeur

invité à l’UCLouvain

Marie Meurice, autrice, correctrice et ancienne libraire

Claudine Meuris, ancienne libraire (Le Rat conteur)

Patrick Meyfroidt, géographe et lecteurNoëlle Michel, autrice et traductrice

Nadine Monfils, autrice et cinéaste

Christiana Moreau, autrice

Yves Namur, Secrétaire perpétuel de l'Académie royale de langue et de littérature françaises de

Belgique.

Claire Nanty, libraire (La Grande Ourse) et coordinatrice du Réseau Cailloux

Thalie Natkiel, libraire jeunesse (Tropismes)

Olivier Neuray, auteur de bande dessinée

Valérie Nimal, autrice

Tom Nisse, poète

Patrick Noel, libraire (Point Virgule)

Stéphane Noël, éditeur (L'Employé du Moi)

Serge Núñez Tolin, poète

Colette Nys-Mazure, autrice

Jean-Luc Outers, auteur

Christine Pagnoulle, militante et traductrice

Ysaline Parisis, programmatrice pour la maison internationale des littératures Passa Porta

José Parrondo, auteur

Martine Pauwels, journaliste

Ariane Payen, romancière, scénariste et animatrice d’ateliers d’écriture

Emmanuel Pecqueux, libraire (Toutes Directions) et auteur

Benoît Peeters, auteur et éditeur (Les Impressions Nouvelles)

Edouard C. Peeters, auteur et ancien libraire (La Licorne)

Chantal Peten, autrice et illustratrice jeunesse

Jean-Marie Piemme, dramaturge

Mathieu Pierloot, auteur jeunesse

Guy Pierrard, libraire

Pierre Piret, membre du comité de la collection Espace Nord, professeur de littérature francophone

de Belgique à l’UCLouvain

Francesco Pittau, auteur

Nicolas Pitz, auteur de bande dessinée

Stefan Platteau, auteur

Grégoire Polet, auteur

Bernard Polet, journaliste et auteur

Christophe Poot, auteur et enseignant

Tijana Popovic, traductrice

Marc Quaghebeur, auteur et directeur honoraire des Archives et Musée de la Littérature

Vincent Radermecker, attaché scientifique, Archives et Musée de la Littérature

Emmanuel Regniez, auteur

Anne-Lise Remacle, médiatrice littéraire et journaliste

Philippe Remy-Wilkin, auteur, médiateur et éditeur

Béatrice Renard, autrice

Romain Renard, auteur de bande dessinée

Lisbeth Renardy, autrice, illustratrice et professeure d'illustration

Danièle Ricaille, éditrice (éditions du Cerisier)

Jacques Richard, auteur

Marie-Emilie Ricker, historienne de l'art, professeur émérite à l'UCLouvain

Marie-Astrid Roba, autricePatrick Roegiers, auteur

Véronique Roelandt, autrice

Frédéric Ronsse, libraire Flagey

Geneviève Rousseau, autrice

Denis Saint-Amand, chercheur qualifié du FNRS, professeur de littérature à l’UNamur

Françoise Salmon, éditrice (Murmures des soirs)

Bruno Sanderling, auteur

Patricia Schillings, ABLF

Isabelle Schoenmaeckers, libraire (La Grande Ourse) et formatrice en littérature jeunesse

Pierre Schoentjes, enseignant

Véronique Sels, autrice

Maribé Selvais, autrice

Timotéo Sergoï, auteur

Éléonore Seron, autrice

Émilie Seron, autrice jeunesse

Xavier Seron, auteur et neuropsychologue

Anne Silvain, autrice

Gisèle Simon, autrice

Daniel Simon, Ecrivain et éditeur

Aurélie Sinte, enseignante

Laurence Skivée, autrice

SLFB (Syndicat des libraires francophones de Belgique), 96 librairies indépendantes en FWB

Marianne Sluszny, Philosophe, autrice, ancienne productrice d’émissions littéraires

Daniel Soil, auteur

Virginie Sonveau, libraire (La Petite librairie)

Frédéric Stehr, auteur jeunesse

Rudy Steinmetz, Philosophe, professeur honoraire ULiège

Paola Stevenne, autrice

Eloïse Steyaert, autrice

Daphné Tamage, autrice

Thibault Tercelin, Instagrammeur (Le Belge qui lit)

Olivier Terwagne, auteur

Éric Therer, administrateur de l'ASBL Transcultures et de l'ASBL Les Brasseurs

Laurent Thérer, bibliothécaire

Vincent Tholomé, auteur

IsabelleThys

Michel Torrekens, écrivain, chroniqueur littérature jeunesse, journaliste

Pascale Toussaint, autrice

Alexandre Valassidis, auteur

Christine Van Acker, autrice

Dominique Van Cotthem, autrice

Brigitte Van den Bossche, Médiatrice du livre (Ateliers Texte & Image)

Viviane Vandeninden, attachée de presse

Thierry Van Hasselt, auteur et éditeur

Astrid Van Impe, Directrice opérationnelle de la maison internationale des littératures Passa Porta

Olivier Van Vaerenberg, journaliste et éditeur

Audrey Vanbrabant, journaliste

Gwenaël Vande Vijver, responsable des bibliothèques de la Ville de La LouvièreDaniel Vander Gucht, éditeur (La Lettre volée)

Cindy Vandermeulen, éditrice (Courgette éditions)

Chloé Van Rossom, éditrice (Éditions Academia)

Xavier Vanvaerenbergh, éditeur (Ker éditions)

Bénédicte Verbist, lectrice

Primaëlle Vertenoeil, éditrice (Altura)

Laurence Vielle, autrice

Carmelo Virone, auteur

David Vrydaghs, professeur de littérature à l’UNamur

Eric Walravens, journaliste et auteur

Myriam Watthee-Delmotte, autrice, Directrice de recherches du FNRS, professeure émérite à

l'UCLouvain, Membre titulaire de l'Académie royale de Belgique

Antoine Wauters, auteur

Thierry Werts, auteur

Isabelle Wery, autrice

Martine Wijckaert, auteure, metteure en scène

Geoffroy Wolters, Délégué général du PILEn

Frédéric Young, SACD

Vincent Zabus, auteur de bande dessinée

Dominique Zachary, auteur et journaliste

Crédits image : Sous couverture, avec Justine Lévy (RTBF)

 
 
 
 
 

 

 

Par Auteur invité
Contact : contact@actualitte.com

Commenter cet article

 

