Budget 2026 : pour la culture, des moyens et des emplois en baisse

Particulièrement attendue, la déclaration de politique générale du gouvernement Lecornu II, prononcée par la Premier ministre, a acté la suspension de la réforme des retraites de 2023 jusqu'à la prochaine élection présidentielle, soit 2027, a priori.

« Aucun relèvement de l’âge n’interviendra à partir de maintenant jusqu’à janvier 2028, comme l’avait précisément demandé la CFDT. En complément, la durée d’assurance sera elle aussi suspendue et restera à 170 trimestres jusqu’à janvier 2028 », a-t-il développé devant l'Assemblée nationale, ce 14 octobre. Une « conférence sur les retraites et le travail en accord avec les partenaires sociaux » doit permettre, dans les prochaines semaines, de faire émerger d'autres propositions en la matière.

Parmi les mesures remarquées de ce PLF 2026, mentionnons l'instauration d'une taxe sur les holdings patrimoniales, la prolongation d'un an de la surtaxe — réduite de moitié, néanmoins — sur le bénéfice des grandes entreprises, la prolongation d'un an de la contribution différentielle sur les plus hauts revenus ou encore la suppression de 23 niches fiscales, notamment l'exemption d'impôt sur les indemnités journalières pour affection longue durée ou la réduction d'impôt pour frais de scolarité dans le secondaire et le supérieur.

D'après le PLF 2026 présenté par Sébastien Lecornu, les dépenses de l’État s’élèveraient à 500,9 milliards €, en hausse par rapport à la loi de finances initiale (LFI) pour 2025 de 10,5 milliards € (au sein du périmètre de dépenses de l’État). Hors charge de la dette et augmentation de 6,7 milliards € du budget de la défense, toutefois, les dépenses devraient diminuer.

Côté recettes, 14 milliards € supplémentaires sont attendus, tandis que le solde budgétaire devrait s'établir à -124,4 milliards €, « soit une amélioration de 6,1 milliards € par rapport à la prévision révisée pour 2025 », avance le gouvernement. Il compte sur une hausse des recettes fiscales nettes, notamment la progression des recettes de la TVA, de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés, mais aussi sur la hausse des recettes non fiscales.

Quel sort pour la culture ?

Selon le PLF 2026, le ministère de la Culture disposerait de 3,7 milliards € (3.736.487.969 € exactement) d'autorisations d'engagement (AE), pour 3,7 milliards € (3.747.857.177 €) de crédits de paiement (CP). La baisse est sensible, par rapport à la loi de finances pour 2025, qui prévoyait respectivement 4 milliards € en AE (4.028.739.645 €) et 3,9 milliards € en CP (3.918.028.319).

Le budget de la rue de Valois serait donc considérablement revu à la baisse — une tendance que la loi de finances rectificative suivra peut-être également. Le programme Patrimoines passe de 1,2 milliard € en AE en 2025 à 1,04 milliard € en 2026, et celui dédié à la Transmission des savoirs et démocratisation de la culture de 810 millions € à 737 millions €.

À l'inverse, le Soutien aux politiques du ministère de la Culture gagne quelques millions, avec 871 millions € en AE en 2026, contre 865 millions € l'année précédente, et le programme Création passe de 1,07 milliard € à 1,08 milliard € en 2026.

La mission « Médias, livre et industries culturelles » accuse aussi le coup, avec 707 millions € en AE, contre 728 millions € en 2025. La politique en faveur du livre, via le programme « Livre et industries culturelles », échappe toutefois à l'austérité, en affichant des autorisations d'engagement à hauteur de 360 millions € dans le PLF 2026, contre 357 millions € en 2025. Cependant, les crédits de paiement sont en baisse, passant de 350 millions € en 2025 à 343 millions € en 2026.

Les opérateurs à la diète

Si l'on considère le budget du ministère et celui de ses opérateurs, le total s'élève à 4,9 milliards € (3,6 milliards € pour le premier, 1,2 milliard € pour les seconds). La rue de Valois participe largement à l'effort financier (avec une baisse de 300 millions en AE, rappelons-le), mais ses opérateurs ne sont pas mieux lotis.

Les moyens alloués s'élèvent ainsi exactement à 1.288.436.222 €, un recul important par rapport aux 1.391.470.554 € de la loi de finances 2025. Les subventions pour charges d'investissement connaissent aussi une importante baisse, passant de 283 millions € à 153 millions €.

Plafond en baisse

Sur le plan des emplois, le ministère de la Culture ressort perdant des arbitrages économiques. Son plafond des autorisations d'emplois, au sein du PLF 2026, atteint 8926 équivalents temps plein travaillé (EPTP), contre 9157 dans la loi de finances 2025.

Cette fois, les opérateurs s'en sortent mieux, avec un plafond d'autorisations d'emplois fixé à 17.198 EPTP, contre 16.872 en 2025. Dans le détail, les programmes Création, Transmission des savoirs et démocratisation de la culture et Soutien aux politiques du ministère de la Culture gagnent des emplois (respectivement 183, 169 et 7), au détriment du programme Patrimoines (33 emplois en moins).

La mission « Livre et industries culturelles » sort indemne, avec un plafond de 3109 emplois, inchangé par rapport à la loi de finances 2025.

Le PLF 2026 précise que la hausse du plafond, pour les opérateurs du ministère de la Culture, s'explique notamment « par l’entrée dans le périmètre des opérateurs de l’État de la SAS Pass Culture sur la mission “Culture” », ce qui semble confirmer un changement de statut imminent pour la structure.

Indiquons que le gouvernement entend mener, en 2026, « une rationalisation des coûts de structure et de fonctionnement », en procédant à un « pilotage resserré de la masse salariale de l’État mais également de ses opérateurs », pour supprimer, à terme, 3119 EPTP (en incluant les caisses de sécurité sociale).

Photographie : Sébastien Lecornu face à l'Assemblée nationale, lors de sa déclaration de politique générale, le mardi 14 octobre 2025 (capture d'écran)

