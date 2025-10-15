Jack et Nancy, des histoires de Quentin Blake au cinéma

À 92 ans, Quentin Blake reste d'actualité. Celui qui fut le collaborateur de Roald Dahl en son temps a également développé une œuvre plus personnelle, moins connue et moins traduite en France. Citons néanmoins Les Trois Petits Coquins, illustré par Emma Chichester Clark (traduit par Marie Ollier, Gallimard Jeunesse).

Le programme Jack et Nancy, diffusé au cinéma à partir de ce 15 octobre, propose deux récits : Jack et Nancy, donc, tiré du livre éponyme, mais aussi Petit Chou, d'après l'ouvrage traduit en français par Anne Krief et publié par Gallimard Jeunesse.

D'autres récits de Quentin Blake ont été adaptés par Gerrit Bekers en court-métrage d'animation, dans le cadre de la série Les plus belles histoires de Quentin Blake, coproduite par Eagle Eye Drama et Creative Conspiracy. Plusieurs épisodes avaient été diffusés par Okoo, fin 2024.

