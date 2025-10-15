Sur France 3, un documentaire consacré au Prix Goncourt des détenus

3 mois, 16 romans, une voix retrouvée. Le Goncourt des détenus propose une immersion rare, le temps d’un automne, avec quatre jurés de l’ombre, et interroge le rôle de la culture pour des lecteurs privés de liberté.

Le documentaire Le Goncourt des détenus nous emmène au cœur de la 3e édition du plus illustre des prix littéraires, organisé dans les prisons françaises.

Ils sont incarcérés à Fresnes, Rennes ou Laon. Pamela a 21 ans et 4 enfants. Melissa n’a pas 30 ans. Jean-Paul a déjà passé 23 ans derrière les barreaux. Maud-Bérengère est à mi-parcours de sa longue peine. Ils n’auront que 3 mois pour lire 16 romans et faire valoir leur voix.

En suivant ces détenus devenus jurés, dans leur mission et leur quotidien, à lire, et débattre des livres de la sélection, Le Goncourt des détenus propose une immersion inédite et interroge le rôle de la culture pour des lecteurs privés de liberté.

Produit par Black Dynamite Production (Mediawan), le documentaire de Myrtille Serre et Jérémy Frey a bénéficié de la participation de France Télévisions, de Public Sénat et du Centre National du Cinéma et de l’Image Animée.

Il sera diffusé par la case « La ligne bleue », dont les documentaires « racontent celles et ceux qui, au cœur de nos territoires, s’engagent, se battent, partagent des combats et des rêves », précise France Télévisions.

Rendez-vous le lundi 3 novembre à 23h sur France 3, mais Le Goncourt des détenus est aussi visionnable, à la demande, sur france.tv.

