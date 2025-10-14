Les lauréats du Prix littéraire de la Grande Mosquée de Paris 2025

Le deuxième roman de Hajar Azell suit Alice, jeune reporter qui parcourt Beyrouth, Le Caire et la Syrie au cœur des révolutions arabes avant de revenir à Paris, où une rencontre la conduit en Algérie sur les traces de ses origines. Le livre explore la fuite, l’exil et la quête d’identité. Diplômée de HEC et de l’École Polytechnique, Hajar Azell est aussi entrepreneure culturelle, directrice du magazine Onorient et enseigne entre la France et le Maroc.

El-Mouhoub Mouhoud, économiste franco-algérien, a de son côté été distingué pour un récit personnel et analytique, qui retrace son parcours depuis un petit village kabyle jusqu’à la banlieue d’Alger, puis son arrivée en France à l’âge de dix ans. À travers cette trajectoire, il interroge la mémoire de l’exil, les héritages familiaux et les identités façonnées par la colonisation.

Créé par la Grande Mosquée de Paris, ce prix littéraire récompense chaque année les auteurs du meilleur roman et du meilleur essai portant sur la civilisation musulmane. Il distingue les œuvres écrites ou traduites en langue française et publiées en France entre le 14 août 2024 et le 14 octobre 2025. Chaque lauréat reçoit une dotation de 3000 euros.

Le jury 2025 réunit des personnalités issues du monde intellectuel, littéraire et éditorial, placées sous la présidence de Chems-eddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris.

Il est composé de : Djaïli Amadou Amal, écrivaine, Souleymane Bachir Diagne, philosophe et professeur à l’Université Columbia, Lucie Bressy, fondatrice des éditions À vue d’œil, Manuel Carcassonne, directeur général des éditions Stock, Claude Colombini, directrice des éditions sonores Frémeaux & Associés, Amina Damerdji, écrivaine, Jean-Louis Gouraud, journaliste, écrivain et éditeur, Martine Heissat, ancienne responsable du département des cessions de droits étrangers du Seuil, Delphine Jouenne, auteure et conférencière, Pierre Leroy, ancien PDG d’Hachette Livre, Aïcha Mokdahi, présidente de fondation, et Benjamin Stora, historien et professeur émérite des universités.

Ce prix a pour ambition de distinguer des œuvres qui, par la fiction ou l’essai, contribuent à la connaissance, au dialogue et à la transmission autour de la civilisation musulmane. En mettant à l’honneur des auteurs francophones qui explorent les identités, les héritages et les échanges culturels, il entend défendre une littérature de sens et d’ouverture.

Lors des trois éditions précédentes, le Prix littéraire de la Grande Mosquée de Paris avait récompensé des voix fortes et variées. Dans la catégorie roman, Xavier Le Clerc avait été distingué pour Un homme sans titre (Gallimard), Abdelkrim Saïfi pour Si j’avais un franc (Anne Carrière) et Nour Malowé pour Le printemps reviendra (Récamier).

Côté essais, Karima Berger avait été primée pour Les gardiennes du secret (Albin Michel), Ahmad Massoud pour Notre liberté (Bouquins) et Dorothée-Myriam Kellou pour Nancy-Kabylie (Grasset). Enfin, le jury avait décerné un Grand prix du jury à Yasmina Khadra pour l’ensemble de son œuvre, ainsi qu’une mention spéciale à Louis Blin pour Victor Hugo et l’islam (Erick Bonnier).

