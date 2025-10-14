Le testament de Nicolas Flamel rejoint les Archives nationales

C’est un véritable trésor d’État qui a rejoint les dépôts des Archives nationales. Les archives historiques de l’Hôpital national des Quinze-Vingts, fondé vers 1260 par Saint Louis, ont officiellement été transférées depuis leur site d’origine vers les Archives, à Paris et à Pierrefitte-sur-Seine.

Cette opération marque un événement patrimonial majeur : jamais un établissement hospitalier français n’avait remis un ensemble aussi ancien et complet à l’institution chargée de la mémoire nationale. Ces archives couvrent près de huit siècles, depuis la fondation de l’hospice royal jusqu’à l’époque contemporaine.

Le testament présenté au public en 2026

Le fonds comprend parchemins médiévaux, chartes royales, bulles d’évêques et de papes, règlements hospitaliers, mais aussi registres de patients du XIXe siècle. Des documents rares signés par les grands souverains français — de Saint Louis à Louis XV — y côtoient des pièces plus quotidiennes liées à la vie de la clinique, créée au XIXe siècle.

Parmi les trésors du fonds figure un document d’une importance exceptionnelle : le testament de Nicolas Flamel, célèbre bourgeois parisien du XIVe siècle, devenu mythique dans l’imaginaire alchimique.

Le document, long de plus d’un mètre, a récemment intégré les collections nationales. Il se trouvait jusqu’alors conservé par l’Hôpital des Quinze-Vingts, à qui Nicolas Flamel avait fait un don important par testament, au profit des pauvres aveugles de Paris.

Comme l’explique la direction des Archives nationales auprès de Historia, ce texte est avant tout un acte de piété, d'un homme attaché à sa paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, « soucieux de son salut ». Récemment restauré et numérisé, le document sera enroulé autour d’une âme de conservation avant d’être déposé dans les grands dépôts Napoléon III, à l’hôtel de Soubise. Il devrait être présenté au public en 2026, dans le cadre d’une exposition au musée de Cluny consacrée à Nicolas Flamel.

La maison de Nicolas Flamel, également appelée maison “au Grand Pignon”, située au 51, rue de Montmorency à Paris, qui abrite aujourd’hui l’auberge Nicolas Flamel. (Guilhem Vellut from Paris, France — Auberge de Nicolas Flamel, CC BY 2.0)

Les pièces les plus anciennes, remontant à l’Ancien Régime, sont désormais installées à Paris, dans le quadrilatère du Marais, tandis que les archives du XIXe et XXe siècles ont rejoint le site de Pierrefitte-sur-Seine. Elles viennent compléter les 150 mètres linéaires déjà conservés par les Archives nationales sur l’histoire hospitalière et sociale de la France postrévolutionnaire.

L’objectif est clair : assurer des conditions de conservation optimales tout en permettant leur consultation future dans la salle de lecture virtuelle. Une fois l’inventaire achevé, chaque pièce numérisée sera consultable en ligne, liée à sa notice descriptive.

Les équipes scientifiques et techniques des Archives nationales ont engagé un vaste chantier de restauration et de valorisation : dépoussiérage, reconditionnement, inventaire, puis numérisation des documents les plus emblématiques. Certaines pièces, parmi lesquelles des actes royaux et bulles pontificales, ont été exceptionnellement exposées dès les Journées européennes du patrimoine, à l’Hôpital des Quinze-Vingts lui-même.

Créé par Louis IX, dit Saint Louis, vers 1260, l’Hôpital des Quinze-Vingts accueillait alors 300 aveugles, « quinze fois vingt », d’où son nom. Il s’agissait d’une institution charitable, placée sous l’autorité du grand aumônier de France, qui bénéficia au fil des siècles de nombreux dons, privilèges et exemptions d’impôts.

À la fin du XVIIIe siècle, l’hospice se transforme en clinique ophtalmologique gratuite, devenant un centre de référence mondial dans le traitement des maladies de la vision.

Aujourd'hui établissement public de santé à vocation nationale et spécialisé en ophtalmologie, l’Hôpital national des Quinze-Vingts remplit les missions d’un hôpital universitaire : assurer les soins, dispenser l’enseignement, mener la recherche et développer la prévention. Reconnu comme centre de référence pour le traitement des pathologies de la vision, il a fondé en 2018, en partenariat avec l’Institut de la Vision, l’Institut Hospitalo-Universitaire (IHU) FOReSIGHT pour la vision.

Crédits photo : Portrait de Nicolas Flamel (ca 1340-1418) (Balthasar Moncornet — Österreichische Nationalbibliothek, Domaine public)

Par Hocine Bouhadjera

hb@actualitte.com