Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Politique publique

Le testament de Nicolas Flamel rejoint les Archives nationales

Des lettres de Saint Louis, François Ier, Henri IV et Louis XIV, des bulles pontificales, des actes notariés, mais aussi le testament de Nicolas Flamel : les archives de l’Hôpital national des Quinze-Vingts ont été transférées aux Archives nationales. Ce fonds exceptionnel, qui retrace plus de sept siècles d’histoire, devient désormais accessible au grand public et aux chercheurs, après un minutieux travail de restauration et de numérisation.

Le 14/10/2025 à 18:33 par Hocine Bouhadjera

| 2 Partages

Publié le :

14/10/2025 à 18:33

Hocine Bouhadjera

2

Partages

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

C’est un véritable trésor d’État qui a rejoint les dépôts des Archives nationales. Les archives historiques de l’Hôpital national des Quinze-Vingts, fondé vers 1260 par Saint Louis, ont officiellement été transférées depuis leur site d’origine vers les Archives, à Paris et à Pierrefitte-sur-Seine.

Cette opération marque un événement patrimonial majeur : jamais un établissement hospitalier français n’avait remis un ensemble aussi ancien et complet à l’institution chargée de la mémoire nationale. Ces archives couvrent près de huit siècles, depuis la fondation de l’hospice royal jusqu’à l’époque contemporaine.

Le testament présenté au public en 2026

Le fonds comprend parchemins médiévaux, chartes royales, bulles d’évêques et de papes, règlements hospitaliers, mais aussi registres de patients du XIXe siècle. Des documents rares signés par les grands souverains français — de Saint Louis à Louis XV — y côtoient des pièces plus quotidiennes liées à la vie de la clinique, créée au XIXe siècle.

Parmi les trésors du fonds figure un document d’une importance exceptionnelle : le testament de Nicolas Flamel, célèbre bourgeois parisien du XIVe siècle, devenu mythique dans l’imaginaire alchimique.

Le document, long de plus d’un mètre, a récemment intégré les collections nationales. Il se trouvait jusqu’alors conservé par l’Hôpital des Quinze-Vingts, à qui Nicolas Flamel avait fait un don important par testament, au profit des pauvres aveugles de Paris.

Comme l’explique la direction des Archives nationales auprès de Historia, ce texte est avant tout un acte de piété, d'un homme attaché à sa paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, « soucieux de son salut ».  Récemment restauré et numérisé, le document sera enroulé autour d’une âme de conservation avant d’être déposé dans les grands dépôts Napoléon III, à l’hôtel de Soubise. Il devrait être présenté au public en 2026, dans le cadre d’une exposition au musée de Cluny consacrée à Nicolas Flamel.

f
La maison de Nicolas Flamel, également appelée maison “au Grand Pignon”, située au 51, rue de Montmorency à Paris, qui abrite aujourd’hui l’auberge Nicolas Flamel. (Guilhem Vellut from Paris, France — Auberge de Nicolas Flamel, CC BY 2.0)

Les pièces les plus anciennes, remontant à l’Ancien Régime, sont désormais installées à Paris, dans le quadrilatère du Marais, tandis que les archives du XIXe et XXe siècles ont rejoint le site de Pierrefitte-sur-Seine. Elles viennent compléter les 150 mètres linéaires déjà conservés par les Archives nationales sur l’histoire hospitalière et sociale de la France postrévolutionnaire.

L’objectif est clair : assurer des conditions de conservation optimales tout en permettant leur consultation future dans la salle de lecture virtuelle. Une fois l’inventaire achevé, chaque pièce numérisée sera consultable en ligne, liée à sa notice descriptive.

Les équipes scientifiques et techniques des Archives nationales ont engagé un vaste chantier de restauration et de valorisation : dépoussiérage, reconditionnement, inventaire, puis numérisation des documents les plus emblématiques. Certaines pièces, parmi lesquelles des actes royaux et bulles pontificales, ont été exceptionnellement exposées dès les Journées européennes du patrimoine, à l’Hôpital des Quinze-Vingts lui-même.

Créé par Louis IX, dit Saint Louis, vers 1260, l’Hôpital des Quinze-Vingts accueillait alors 300 aveugles, « quinze fois vingt », d’où son nom. Il s’agissait d’une institution charitable, placée sous l’autorité du grand aumônier de France, qui bénéficia au fil des siècles de nombreux dons, privilèges et exemptions d’impôts.

À la fin du XVIIIe siècle, l’hospice se transforme en clinique ophtalmologique gratuite, devenant un centre de référence mondial dans le traitement des maladies de la vision.

À LIRE - Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface

Aujourd'hui établissement public de santé à vocation nationale et spécialisé en ophtalmologie, l’Hôpital national des Quinze-Vingts remplit les missions d’un hôpital universitaire : assurer les soins, dispenser l’enseignement, mener la recherche et développer la prévention. Reconnu comme centre de référence pour le traitement des pathologies de la vision, il a fondé en 2018, en partenariat avec l’Institut de la Vision, l’Institut Hospitalo-Universitaire (IHU) FOReSIGHT pour la vision. 

Crédits photo : Portrait de Nicolas Flamel (ca 1340-1418) (Balthasar Moncornet — Österreichische Nationalbibliothek, Domaine public)

 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

Commenter cet article

 

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Les archives des éditions des Femmes-Antoinette Fouque rejoignent l’Imec

Les archives des éditions des Femmes-Antoinette Fouque rejoignent l’Imec, offrant un regard inédit sur une aventure éditoriale et militante majeure du féminisme français. Créée en 1973 par Antoinette Fouque, la maison a œuvré à faire émerger la voix et la créativité des femmes. 

08/10/2025, 18:18

ActuaLitté

Le Grand Est fait entendre ses écrivains : 80 archives sonores en ligne

Pol Neveux, Arthur Rimbaud, André Dhôtel, Paule Régnier, Richard Rognet, Nathan Katz, Cécile Périn, Paul Verlaine… Des noms tantot illustres tantot plus confidentiels qui partagent un point commun : leurs archives sont conservées dans le Grand Est. Désormais, des extraits audio sont disponibles à l'écoute pour le public.

02/10/2025, 09:29

ActuaLitté

Trois nouvelles de jeunesse de Virginia Woolf redécouvertes

Un manuscrit inédit de Virginia Woolf, retrouvé après plus de 80 ans dans une demeure anglaise, sera publié en octobre par Princeton University Press sous le titre The Life of Violet (La Vie de Violette), le titre d'une des trois nouvelles de ce recueil. Écrites en 1907 et retravaillées en 1908, ces nouvelles constituent une biographie parodique d'une amie de l'autrice, Mary Violet Dickinson. Longtemps considérées comme des textes privés sans grande importance, elles annoncent pourtant certains thèmes et procédés stylistiques qui marqueront son œuvre.

29/09/2025, 14:50

ActuaLitté

Un nouveau directeur pour les Archives littéraires suisses à partir de 2026

La Bibliothèque nationale suisse annonce la nomination de Lucas Marco Gisi à la tête des Archives littéraires suisses (ALS). Il prendra ses fonctions le 1er janvier 2026, succédant à Irmgard Wirtz Eybl, qui dirige les ALS depuis 2006 et fera valoir ses droits à la retraite à la fin de l’année.

23/09/2025, 12:04

ActuaLitté

La BnF veut préserver l’unité d’un fonds proustien unique au monde

La Bibliothèque nationale de France ouvre une grande souscription publique afin de réunir les fonds nécessaires à l’acquisition d’un ensemble exceptionnel de manuscrits, correspondances et documents personnels de Marcel Proust.

17/09/2025, 14:15

ActuaLitté

L'État veut acquérir le Fonds Albert Camus, pour la BnF

Conservé au sein de la bibliothèque Méjanes, à Aix-en-Provence, le Fonds Albert Camus réunit manuscrits, correspondances, articles et photographies, répartis en 225 cartons d'archives. L'État souhaite en faire l'acquisition, avant de le confier à la Bibliothèque nationale de France. Et cherche, pour ce faire, à lever 9 millions € auprès de mécènes.

12/09/2025, 09:18

ActuaLitté

Un trésor littéraire découvert à Prague : les manuscrits de Švejk

Un siècle après la mort de Jaroslav Hašek (1883-1923), auteur des cultes Aventures du brave soldat Švejk, une découverte littéraire pourrait transformer la compréhension de cette œuvre : des manuscrits inédits de sa fresque antimilitariste consacrée à la Grande Guerre, ont été mis au jour dans les collections du Památník národního písemnictví (PNP), le Mémorial de la littérature nationale, installé à Prague.

05/09/2025, 15:15

ActuaLitté

Italie : un livre rare de 1819 rejoint la bibliothèque de Fusignano

Le 12 août 2025, la bibliothèque Carlo Piancastelli de Fusignano, en Italie, a reçu un livre rare de 1819 offert par une habitante de Lugo. Un geste qui comble un manque dans ses collections et permet d'en savoir plus sur l’histoire de cette commune d’Émilie-Romagne.

13/08/2025, 14:40

ActuaLitté

Une lettre inédite de Pierre Loti découverte par un libraire

En triant un lot de livres récupérés lors d’une succession, Dominique Enon, libraire à Carpe Librum, installée à Melun, est tombé sur un document rare : une lettre manuscrite de Pierre Loti, reliée à une édition originale de son ouvrage, L’Inde (sans les Anglais). Plutôt que de conserver la pièce ou de la céder à un collectionneur, Dominique Enon a choisi d’en faire don à la Maison Pierre-Loti, qui a rouvert au public en juin dernier.

12/08/2025, 17:17

ActuaLitté

Graisse de chiot, urine d’enfant... Les remèdes fous de la médecine médiévale

Des remèdes à base de plantes, de graisse de chiot ou de bile de lièvre : l’université de Cambridge met en ligne plus de 8000 recettes médicales médiévales, issues de manuscrits restaurés et numérisés grâce au projet Curious Cures, porté par la bibliothèque universitaire de Cambridge.

07/08/2025, 16:56

ActuaLitté

80 ans après les bombes nucléaires, des archives pour se souvenir

Les 6 et 9 août 1945, des bombes atomiques s'abattent sur les villes japonaises de Hiroshima et Nagasaki, tuant plusieurs dizaines de milliers de personnes et en blessant beaucoup d'autres, tout en ravageant des territoires entiers. 80 ans plus tard, les archives en ligne du musée du mémorial de la Paix de Hiroshima témoignent de l'horreur causée au prétexte de la « dissuasion nucléaire ».

05/08/2025, 14:59

ActuaLitté

Anatole France à la BnF : une mémoire ravivée par des archives inédites

Un ensemble inédit d’archives ayant appartenu à Anatole France (1844–1924) vient enrichir les collections de la Bibliothèque nationale de France. Ce don, effectué par Monsieur et Madame Rodolphe Marchais avec l’appui du chercheur Guillaume Métayer (CELLF, CNRS-Sorbonne Université), rassemble albums iconographiques, lettres, livres annotés et documents rares conservés à La Béchellerie, demeure de l’écrivain en Touraine. 

28/07/2025, 10:36

ActuaLitté

688 ans plus tard, le meurtre d'un prêtre est enfin résolu

Il y a sept siècles, un prêtre est assassiné à l’arme blanche en plein centre de Londres, sous les yeux d’une ville indifférente. 688 ans plus tard, le criminologue Manuel Eisner exhume l’affaire, au sein du projet Medieval Murder Map, qui cartographie les meurtres dans l’Angleterre médiévale. À partir des archives judiciaires, il révèle les dessous d’un homicide prémédité, orchestré par une noble en quête de vengeance, dans une société où l’honneur se défendait aussi par le sang.

15/07/2025, 17:09

ActuaLitté

Paris accueille Recovered Memories, conférence sur les restitutions d'art spolié

Le 26 juin 2025, la Commission pour la restitution des biens et l’indemnisation des victimes de spoliations antisémites (CIVS) organise à Paris la conférence Recovered memories, dans le cadre de la présidence française du réseau européen des commissions de restitution.

30/06/2025, 17:13

ActuaLitté

Les archives de Stephen Sondheim rejoignent la Bibliothèque du Congrès

La Bibliothèque du Congrès des États-Unis a enrichi ses collections en faisant l’acquisition des manuscrits, esquisses musicales et de paroles, enregistrements, carnets et albums souvenirs du compositeur et parolier légendaire Stephen Sondheim, considéré comme l’une des figures les plus influentes et novatrices de la comédie musicale américaine de son époque.

26/06/2025, 17:59

ActuaLitté

Michel Tournier : un fonds d’archives exceptionnel pour la BnF

La Bibliothèque nationale de France (BnF) enrichit ses collections d'un ensemble exceptionnel de manuscrits, correspondances et dossiers de travail de Michel Tournier (1924-2016), figure incontournable de la littérature française contemporaine. Ce don, constitué de 22 lots, couvre l'essentiel de son œuvre publiée, incluant romans, recueils de nouvelles, essais et ouvrages jeunesse, et offre un témoignage précieux du processus créatif de l'écrivain.

26/06/2025, 16:33

ActuaLitté

André Gide et la Suisse, une page de l'histoire (littéraire)

Les Archives littéraires suisses (ALS), rattachées à la Bibliothèque nationale suisse, viennent d’enrichir leur prestigieuse collection grâce à une donation remarquable : les archives personnelles d’André Gide (1869-1951). Ce fonds, remis par le professeur Peter Schnyder, président de la Fondation Catherine Gide, comprend manuscrits, documents personnels et photographies retraçant le parcours et l’influence majeure de l’auteur français, prix Nobel de littérature, sur la littérature du XXᵉ siècle. 

24/06/2025, 12:22

ActuaLitté

Deux trésors de la BnF inscrits à l’UNESCO

La Bibliothèque nationale de France (BnF) se réjouit de l’inscription, le 24 avril dernier, de deux ensembles documentaires exceptionnels qu’elle conserve au Registre international Mémoire du monde de l’UNESCO. Il s’agit, d’une part, des Archives de la parole (1911-1953), un fonds sonore sans équivalent, et, d’autre part, des textes et dessins des enfants d’Izieu, intégrés dans une proposition collective intitulée Dessins et écrits d’enfants en temps de guerre en Europe : 1914-1950.

20/06/2025, 10:43

ActuaLitté

Le manuscrit de l’Appel du 18 juin rejoint les Archives nationales

Le manuscrit de l’appel du 18 juin 1940, conservé par Charles de Gaulle puis transmis à son fils aîné, l’amiral Philippe de Gaulle, intègre officiellement les collections publiques françaises. 

12/06/2025, 15:25

ActuaLitté

À quoi ressemblent les plus vieux devoirs du monde ?

Dans une vidéo YouTube, la scientifique vulgarisatrice Toby Hendy démontre que les devoirs ont toujours existé, au moins depuis l'Antiquité. Si cette pratique a toujours existé, a-t-elle évolué ?

30/05/2025, 18:05

ActuaLitté

Line Renaud confie ses souvenirs aux Archives nationales et à la BnF

Jacqueline Gasté, née Ente, connue du grand public sous le nom de Line Renaud, a remis ce lundi 12 mai à Rachida Dati, ministre de la Culture, la lettre officialisant le don de ses archives personnelles aux Archives nationales. Cette dernière a salué une personnalité qui « incarne la culture française de manière incomparable, sur tous les continents, à travers le monde, et ce depuis tout juste quatre-vingts ans ».

13/05/2025, 14:20

ActuaLitté

Une lettre de Robespierre entre à l'Assemblée nationale

Alain Tourret, ancien député du Calvados, retraité de la vie politique depuis 2022, a fait don à la bibliothèque de l'Assemblée nationale de plusieurs documents historiques. Parmi ceux-ci, une lettre autographe du sulfureux Robespierre, figure controversée de la Révolution française.

12/05/2025, 09:31

ActuaLitté

Gilets jaunes : les cahiers de doléances peuvent être “librement communiqués”

Le 11 mars dernier, les députés adoptaient une résolution transpartisane de Marie Pochon (Drôme, Écologiste et social) appelant le gouvernement à rendre plus accessibles les 19.247 cahiers citoyens issus du Grand Débat national, lancé début 2019. Organisée en parallèle du mouvement des Gilets jaunes, l'opération n'avait finalement pas débouché sur grand-chose : les revendications citoyennes, à défaut d'être toujours entendues, devraient au moins être plus accessibles.

30/04/2025, 11:52

ActuaLitté

Les voix d'Apollinaire et Durkheim entrent à l’UNESCO

Le ministère de la Culture annonce l’inscription de six candidatures françaises au Registre international de la « Mémoire du monde » de l’UNESCO, adoptée le 10 avril dernier par le Conseil exécutif de l’organisation. Présentées par la France seule ou en partenariat avec d’autres États, ces candidatures avaient été déposées en novembre 2023. Parmi les projets retenus, des archives de voix du début du XXe siècle et des dessins et écrits d'enfants pendant les deux Guerres mondiales.

29/04/2025, 12:27

ActuaLitté

Dracula : un témoignage inédit de Bram Stoker retrouvé

Un objet rare a été retrouvé : une note de Bram Stoker adressée à l'un de ses proches. Dans ce court message, l’auteur adopte un ton étonnamment léger, contrastant avec la sobriété de ses autres écrits. Entre ces lignes, il laisse entrevoir l'excitation suscitée par la parution de Dracula...

17/04/2025, 14:01

ActuaLitté

Comment frauder le fisc ? La méthode dans un papyrus antique

On dit souvent que la fraude fiscale est aussi ancienne que l'impôt lui-même. En voici la preuve, surgie du passé comme un clin d'œil aux préoccupations sur notre budget national 2025, et même déjà 2026... Un modeste papyrus, oublié durant des décennies dans les profondeurs poussiéreuses des archives de l’Autorité israélienne des antiquités, révèle comment deux audacieux fraudeurs du IIᵉ siècle se sont joué du fisc impérial romain...

17/04/2025, 14:00

ActuaLitté

Déçu par l'accueil de son premier livre, Kerouac a failli lâcher l'écriture

Dans le domaine de l'écriture, la persévérance est un atout au moins aussi précieux que le style. S'il a conféré à son auteur une place au sein de l'histoire littéraire, Sur la route (1957) n'est pas le premier texte publié de Jack Kerouac. Paru en 1950, The Town and the City n'agita pas les foules, et la future figure de la Beat Generation songea même à laisser tomber, révèle une lettre tirée d'un corpus mis en vente par un libraire britannique.

07/04/2025, 12:48

ActuaLitté

Un feuillet de la Bible de Gutenberg retrouvé dans un grenier

Un rare feuillet de la Bible de Gutenberg, considéré comme l’un des tout premiers livres imprimés à l’aide de caractères mobiles en Europe, a été découvert dans un grenier à Bromsgrove, au Royaume-Uni. Cette précieuse relique, datée d’environ 1455, sera proposée aux enchères ce 25 mars par la maison Chorley’s Auctioneers. Son prix est estimé entre 20.000 et 30.000 £ (entre 24.000 et 36.000 €).

25/03/2025, 12:20

ActuaLitté

Un manuscrit pontifical vieux de 574 ans exposé à Caen

Redécouverte après plus d’un siècle d’oubli, la bulle pontificale signée en 1451 par le pape Nicolas V sera exposée à partir du 31 mars 2025 au scriptorium de l’Abbaye aux hommes, dans le cadre du millénaire de la ville de Caen. Un patrimoine rare, longtemps disparu, aujourd’hui mis en lumière...

18/03/2025, 17:20

ActuaLitté

Il y a 4000 ans, les feuilles de calcul s'écrivaient sur des tablettes d'argile

Des centaines de tablettes administratives, datant de plus de 4000 ans, ont récemment été découvertes sur le site archéologique de Girsu, dans le sud de l'Irak. Cette mise au jour, fruit d'une collaboration entre les archéologues du British Museum et les autorités irakiennes, révèle l'ampleur d'une bureaucratie antique extrêmement sophistiquée, considérée comme précurseure des systèmes administratifs modernes.

18/03/2025, 14:42

ActuaLitté

Une bible inconnue, “trésor” de la guerre de Cent Ans, retrouvée

Les Bodleian Libraries, l’ensemble des bibliothèques centrales de l’université d’Oxford, dévoileront le 21 mars 2025 un manuscrit récemment découvert et déclaré « trésor national », à l’occasion du 10e anniversaire de la Weston Library, qui abrite des collections spéciales. 

11/03/2025, 12:41

ActuaLitté

Un manuscrit du maréchal Pétain mis aux enchères

Un manuscrit du Maréchal Pétain, relatifs aux événements de la Première Guerre mondiale, se vendra aux enchères ce mardi 11 mars, à Nice. Cette vente est l’ultime épisode d’une histoire pleine de rebondissements pour ce document dont la rédaction daterait du tournant des années 1920.

10/03/2025, 12:58

ActuaLitté

Dans le Lot, la maison d'André Breton endommagée par un incendie

Au cœur de Saint-Cirq-Lapopie, dans le Lot, l'imposante construction, avec sa tour datant du XIIIe siècle, est la plus ancienne habitation du village. Mais elle est aussi remarquable en raison d'un de ses précédents propriétaires, l'écrivain André Breton, une des principales figures du surréalisme. Devenue un centre d'exposition, abri du Centre International du Surréalisme et de la Citoyenneté Mondiale, la maison a été endommagée par un incendie, dans la nuit du lundi 3 au mardi 4 mars dernier.

05/03/2025, 10:05

ActuaLitté

Deux siècles au service du peuple : les archives du Sénat s'ouvrent

À l'occasion du 150ᵉ anniversaire de la République (1875-2025), le Sénat a inauguré le site "Mémoire du Sénat", entièrement consacré à l'histoire parlementaire ainsi qu'à celle du Palais et du Jardin du Luxembourg. Ce portail offre un accès libre à une collection impressionnante de 388 000 documents numérisés, illustrant tant les événements majeurs que les anecdotes de la haute assemblée. 

28/01/2025, 17:03

ActuaLitté

150 000 documents sur l'Holocauste accessibles en ligne

L'une des plus importantes bases documentaires consacrées à l'Holocauste s'est ouverte en ligne, ce lundi 27 janvier, à l'occasion du 80e anniversaire de la libération du camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. La Wiener Holocaust Library rend ainsi accessibles quelque 150.000 documents, dont des photographies.

28/01/2025, 11:34

ActuaLitté

À ç' qui paraît : la résistance par le dessin à Bordeaux

Sous l’Occupation nazie, un jeune Bordelais de 15 ans, Daniel Diétlin, a résisté par le dessin. Avec Jacques Grenié, commerçant à Bordeaux, il a réalisé À ç' qui paraît, un livre mêlant humour, satire et dénonciation. Ce témoignage unique, caché pendant 80 ans, est aujourd'hui révélé au public. Ce même Daniel Diétlin est mort pour la patrie à seulement 19 ans.

14/01/2025, 14:32

Autres articles de la rubrique Patrimoine

ActuaLitté

Métal Hurlant, Moebius, Frank Miller : une vente événement cet octobre

Les 25 et 26 octobre, la maison Heritage Auctions organise une vente aux enchères consacrée à la bande dessinée internationale. Parmi les pièces phares, la mythique couverture du n°2 de Métal Hurlant, signée Philippe Druillet, véritable emblème de la science-fiction graphique. Autour d’elle, des œuvres majeures de Jean Giraud (Moebius), Frank Miller, Juanjo Guarnido, Enrico Marini et Mathieu Lauffray seront proposées aux collectionneurs du monde entier.

14/10/2025, 16:46

ActuaLitté

Deux trésors médiévaux du Luxembourg désormais accessibles en ligne

Dans le cadre de son programme de numérisation du patrimoine écrit, la Bibliothèque nationale du Luxembourg (BnL) met en ligne deux manuscrits majeurs : le Codex Mariendalensis et la Bible géante de Saint-Maximin. Ces œuvres, d’une valeur historique exceptionnelle, témoignent des racines culturelles du pays et s’inscrivent dans la politique de la BnL visant à préserver et diffuser le patrimoine national tout en répondant à une demande croissante du public et des chercheurs.

14/10/2025, 16:19

ActuaLitté

Quand Mick Jagger révèlait en 1966 : “Je voudrais être un Beatle”

Un document hors du commun refait surface : cinq questionnaires de Proust, intégralement remplis à la main par Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts et Bill Wyman. Un instantané de 1966, époque bénie du Swinging London, où les Stones se révèlent autant provocateurs qu’inattendus.

04/10/2025, 09:39

ActuaLitté

Un Tintin signé par Hergé et des astronautes vendu pour 71 000 €

Un exemplaire exceptionnel de On a marché sur la Lune, signé par Hergé et six astronautes des missions Apollo, a été adjugé 71.000 € sur la plateforme Catawiki, établissant un record historique. Ce volume rare, initialement estimé entre 32.000 et 36.000 €, illustre de manière unique le lien entre l’univers de Tintin et la conquête spatiale.

30/09/2025, 10:45

ActuaLitté

Kippour : des prières oubliées refont surface après 700 ans

Alors que Yom Kippour s’ouvre mercredi soir, une découverte majeure : un ma’hzor du XIVᵉ siècle acquis par la BNI, désormais consultable en ligne, révèle des piyyoutim inédits pour le Jour du Grand Pardon. Témoignage d’un temps pré-imprimerie, le manuscrit restitue la richesse des variantes rituelles, avant l’ère des textes uniformisés.

29/09/2025, 12:42

ActuaLitté

“L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France

Une redécouverte inespérée : début septembre, l'État accordait le statut de trésor national au manuscrit des Enseignements à sa fille, suivis de l'Histoire du siège de Brest, d'Anne de France (1461-1522), considéré comme perdu depuis des années. L'État prépare désormais l'acquisition de cette pièce patrimoniale, qu'il destine aux collections de la Bibliothèque nationale de France.

24/09/2025, 12:27

ActuaLitté

Un album rare de Tintin signé par six astronautes Apollo aux enchères

Estimé entre 32.000 et 36.000 €, un exemplaire unique de On a marché sur la Lune d’Hergé – une réimpression de 1962 en reliure cartonnée –, signé par l’auteur et six astronautes des missions Apollo, est proposé sur Catawiki jusqu’au 28 septembre. L’offre actuelle s’élève à 23.000 dollars (environ 19.500 €).

19/09/2025, 16:52

ActuaLitté

Gênes sollicite des mécènes pour restaurer ses manuscrits historiques

À Gênes, les pages du passé menacent de se déliter. L’Archivio di Stato di Genova (Archives d’État de Gênes), la Soprintendenza archivistica e bibliografica della Liguria et la municipalité unissent leurs efforts pour sauver les précieux Libri delle Cerimonie – des manuscrits anciens qui racontent, dans le détail, les fastes et cérémonies de l’ancienne République ligure. 

18/09/2025, 11:44

ActuaLitté

Oscar Wilde : Dublin rend hommage à l’écrivain 125 ans après sa mort

À l’occasion du 125ᵉ anniversaire de sa mort, Dublin rend hommage à Oscar Wilde à travers visites guidées, projections et festivals. Né au 1 Merrion Square, l’écrivain a grandi dans cette maison ouverte sur le parc où se dresse aujourd’hui une statue en pierres semi-précieuses.

 

10/09/2025, 10:27

ActuaLitté

Les confidences de Jane Austen à sa soeur Cassandra

À défaut de manuscrits perdus, voici que ressurgit une facette intime de Jane Austen — et avec une rareté sidérante. En octobre prochain, Sotheby’s New York proposera aux enchères une collection exceptionnelle signée de la main même de la romancière anglaise, à l’occasion de son 250ᵉ anniversaire. 

09/09/2025, 12:48

ActuaLitté

Comics : une collection remontant à 1960 mise aux enchères

Un trésor de l’âge d’or des comics va bientôt ressurgir des greniers pour séduire les collectionneurs. Le 29 septembre prochain, plus de cinquante lots — des comics sortis chez Marvel des années 1960 — seront proposés chez Richard Winterton Auctioneers, à Lichfield (Staffordshire). Un petit cadeau de rentrée estimé entre 5000 et 8000 €.

09/09/2025, 12:33

ActuaLitté

Un livre volé à Marc Bloch, conservé par l'INHA, restitué à sa famille

Entré à la Bibliothèque des musées nationaux en 1951, un livre ayant appartenu à Marc Bloch sera prochainement restitué à sa famille. Pour l'instant dans les collections de l'Institut national de l'histoire de l'art, sous la cote « 8 MON 56631 », il faisait partie de la bibliothèque de l'historien assassiné par la Gestapo en 1944.

09/09/2025, 09:36

ActuaLitté

Loto du patrimoine : dans la Loire, une collégiale et sa riche bibliothèque

Lancée ce lundi 1er septembre, la 8e édition du Loto du patrimoine entend, une nouvelle fois, participer au financement de la restauration de plus d'une centaine de sites. Parmi ceux-ci, la Collégiale de Saint-Bonnet-le-Château, dans la Loire, écrin d'une bibliothèque du XVIIIe siècle riche de 2000 ouvrages anciens...

02/09/2025, 16:13

ActuaLitté

“Sa valeur est immense” : le manuscrit d'Anne de France, trésor national

Coup de tonnerre dans le domaine du patrimoine écrit : les autorités françaises ont retrouvé la trace du manuscrit des Enseignements à sa fille, d'Anne de France (1461-1522), réputé perdu depuis des années. En réalité détenue par un propriétaire privé, la pièce bénéficie désormais du statut de trésor national, dans l'attente d'une potentielle entrée dans les collections publiques.

02/09/2025, 10:45

ActuaLitté

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface

Les dernières nouvelles du manuscrit des Enseignements à sa fille, d'Anne de France (1461-1522), provenaient de Saint-Pétersbourg, où il était conservé au sein d'une bibliothèque depuis des années. Puis, plus rien : cette pièce remarquable, unique, était réputée perdue. Elle était en réalité entre des mains privées : l'État est intervenu pour en faire un trésor national.

01/09/2025, 11:18

ActuaLitté

Découvrez la bibliothèque secrète qui a inspiré Dan Brown

Grimoires d’alchimistes, traités d’astrologie et autres manuscrits chargés de symboles : un univers étrange et fascinant s’ouvre au regard. Au cœur d’Amsterdam, la Ritman Library entrouvre ses grimoires : plus de deux mille ouvrages rares où science, foi et occultisme se mêlent dans un vertige d’énigmes, et il n'est pas obligé de se rendre dans la ville de Spinoza pour les feuilleter.

22/08/2025, 13:05

ActuaLitté

30 ans de la vente Montignac, la grande messe des livres anciens

Du 20 au 23 août 2025, la vente aux enchères « Montignac », désormais installée à Limoges, célèbre son trentième anniversaire. Créée en 1995 par Bernard Galateau et Pierre Poulain, elle demeure un rendez-vous incontournable pour les bibliophiles, offrant cette année encore un catalogue exceptionnel de près de 1900 lots couvrant cinq siècles d’histoire du livre.

19/08/2025, 17:40

ActuaLitté

Le Hobbit : une première édition exceptionnelle découverte par hasard

Le roman culte de J.R.R. Tolkien, Le Hobbit, publié en 1937 a été exhumé presque intact lors d’un banal inventaire domestique. L’ouvrage, l’un des 1500 exemplaires initiaux, a été mis en vente aux enchères.

06/08/2025, 18:19

ActuaLitté

Lyon acquiert un ouvrage rare d’un éditeur de Nostradamus

Dans le cadre de la commission 2025 du Fonds régional de restauration et d’acquisition pour les bibliothèques (FRRAB), la bibliothèque municipale de Lyon a obtenu un soutien pour l’acquisition de deux ouvrages rares : un traité culinaire du XVIᵉ siècle publié à Lyon, et un livre d’artiste contemporain signé Giuseppe Penone, figure de l’Arte povera. Ces acquisitions s’inscrivent dans une politique régionale de valorisation du patrimoine écrit et artistique.

24/07/2025, 17:42

ActuaLitté

En Hongrie, des insectes ravagent une bibliothèque millénaire

Sur les hauteurs du nord-ouest de la Hongrie, l’abbaye bénédictine de Pannonhalma, fondée en 996, veille depuis plus de mille ans sur la plus ancienne collection de livres du pays. Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, elle conserve quelque 400.000 volumes, dont plusieurs centaines de manuscrits antérieurs à l’invention de l’imprimerie, et une Bible complète datant du XIIIᵉ siècle. Un trésor patrimonial aujourd’hui menacé...

21/07/2025, 17:31

ActuaLitté

Livre d’occasion : la bataille débuta voilà 400 ans à Paris, sur le Pont Neuf

De la chronique parisienne débutée au XVIIe siècle aux enjeux socioéconomiques contemporains, le Pont Neuf présente une facette inédite de l'industrie du livre et de l'édition en France. Entre Mazarin, les libraires-éditeurs et les bouquinistes, la bataille fit rage : remontons aux origines de ce conflit, qui quatre cents ans plus tard, agite toujours...

06/07/2025, 10:41

ActuaLitté

Disparu depuis 3000 ans, ce poème babylonien ressurgit… grâce à l’IA

Babylone n’a pas révélé tous ses secrets. Un poème disparu, pourtant très populaire à l’époque, vient d’être retrouvé par une équipe de chercheurs grâce à l’intelligence artificielle. Ce texte livre des détails importants sur la place des femmes dans la société, ou encore le quotidien de ses habitants.

04/07/2025, 17:17

ActuaLitté

À Los Angeles, le musée Getty gâté par un don de feuillets enluminés

Le J. Paul Getty Museum vient de recevoir le don artistique le plus important depuis plusieurs décennies. 38 feuillets enluminés réalisés par des artistes italiens entre le XIIe et le XVIIe siècle ont en effet été offerts par T. Robert Burke et Katherine States Burke, un couple américain possédant la plus grande collection privée d’enluminures italiennes aux États-Unis.

30/06/2025, 13:00

ActuaLitté

Tintin, Vaillant, Geluck : la BD aux enchères à Monaco

Le mercredi 25 juin 2025 à 14h30, l’Hôtel des Ventes de Monte-Carlo (HVMC) organisera sa toute première vente aux enchères entièrement consacrée aux œuvres originales de bande dessinée. 

23/06/2025, 14:20

ActuaLitté

Oiseaux, agrumes, atlas : enchères d'un curieux dispersé

Le 24 juin prochain, le département des Livres, Estampes et Manuscrits de Tajan proposera aux enchères une collection d’Histoire naturelle rassemblée par un amateur. L’événement, organisé à Paris, mettra à l’honneur des pièces rares allant du XVIIIe au XXe siècle, mêlant ornithologie, botanique, cartographie et art graphique, avec des estimations atteignant les 30.000 euros.

19/06/2025, 07:00

ActuaLitté

Afrique : un ancien système d’écriture refait surface sur les réseaux

En Zambie, une boîte à outils de chasse gravée d’un ancien système d’écriture refait surface sur les réseaux sociaux. Cette redécouverte, orchestrée par la journaliste Samba Yonga et l'auteure Mulenga Kapwepwe, toutes deux fondatrices du Musée virtuel de l’histoire des femmes de Zambie, s’inscrit dans une vaste campagne intitulée Frame, visant à restaurer la mémoire des savoirs culturels effacés par le colonialisme.

16/06/2025, 16:39

ActuaLitté

Spoliations nazies : un livre restitué 80 ans après à la fille d’un historien juif allemand

Le 13 juin 2025, la Bibliothèque nationale de France a officiellement restitué à Angelika Mayer un ouvrage ayant appartenu à son père, l’historien de l’art August Liebmann Mayer, spolié par les nazis en 1942. Cette restitution constitue la toute première application de la loi du 22 juillet 2023, qui encadre désormais la restitution des biens culturels volés dans le contexte des persécutions antisémites de 1933 à 1945.

14/06/2025, 11:32

ActuaLitté

Dans les marges de Kafka : un manuscrit rare vendu à prix d’or

Un texte annoté en hébreu de la main même de Franz Kafka est mis en vente à Paris du 13 au 15 juin 2025. Issu d’une collection rare réunie par un passionné, ce document témoigne de la fascination tardive de l’écrivain pour la langue hébraïque et éclaire ainsi une facette méconnue d’un auteur devenu mythique.

02/06/2025, 17:08

ActuaLitté

Dans la tête de Lynch : scripts inédits, livres et autres rêves inachevés

Plus de 400 objets personnels ayant appartenu à David Lynch, décédé en janvier dernier, sont mis aux enchères jusqu'au 18 juin, dans une vente exceptionnelle organisée par Julien’s Auctions, en partenariat avec Turner Classic Movies. Parmi ces lots uniques, des scénarios inédits à des objets personnels, en passant par ses ouvrages de référence, entre livres d'art, Nabokov, Kafka, jusqu'aux sagesses d'Asie et autres ouvrages de théosophie.

02/06/2025, 14:27

ActuaLitté

Des bandelettes de Torah restituées à un musée allemand

Quatre bandelettes de Torah, ou mappot, seront remises au musée Shalom Europa de la communauté juive de Wurtzbourg et de Basse-Franconie, situé en Bavière (Allemagne), le 5 juin prochain. Elles sont restituées à l'institution par le musée d’art et d’histoire du Judaïsme de Paris, qui en avait hérité en 1951, dans le cadre d'une récupération de biens spoliés à la fin des années 1930.

28/05/2025, 09:51

ActuaLitté

Lucienne, la bibliothèque numérique de l’ENS

L’ENS (École normale supérieure) et PSL (Université Paris Sciences & Lettres) inaugurent « Lucienne », une bibliothèque numérique accessible à tous, qui réunit plus de 900 documents issus de ses fonds patrimoniaux. 

26/05/2025, 17:00

ActuaLitté

Roland Moreno, l'homme qui mettrait des puces dans les livres

Le samedi 24 mai 2025 à 14h, la maison FauveParis organise une vente aux enchères consacrée à Roland Moreno (1945-2012), pionnier de l’innovation technologique et créateur de la carte à puce. Cette vente publique, précédée d’une exposition accessible du 13 au 23 mai, mettra en lumière l’œuvre d’un inventeur au parcours aussi marginal que visionnaire.

22/05/2025, 14:56

ActuaLitté

L'histoire des femmes copistes du Moyen-Âge reste à écrire

La bibliothèque de Rennes métropole, située aux Champs Libres, a acquis un manuscrit breton daté de l'an 1100, provenant de l’abbaye féminine de Locmaria. Ce document met en lumière l'érudition des femmes au Moyen-Âge et leur rôle, en tant que copistes...

21/05/2025, 12:46

ActuaLitté

Retrouvé par hasard, un manuscrit de Jean Giono remis à sa fille

Antoine Crovella, alors étudiant en histoire à la Sorbonne, tombait en 2023 sur un manuscrit de Jean Giono au milieu d'archives d'une section spéciale de la Cour d'appel de Paris mise en place pendant l'Occupation. Le manuscrit de Voyage à pied dans la Haute-Drôme, paru en octobre 2024 aux Éditions des Busclats, sera remis à Sylvie Giono, la fille de l'écrivain, par la ministre de la Culture ce jeudi 22 mai.

20/05/2025, 13:05

ActuaLitté

Acheté 27 dollars en 1946, le document datait en réalité de 1300

La faculté de droit de Harvard avait finalement de l'or entre les mains, ou plutôt, une Magna Carta authentique de l'an 1300, un des sept exemplaires connus dressés par Edward I. Autrement dit, un document particulièrement précieux, pourtant considéré comme une copie, qui fut acheté en 1946 pour 27 $...

16/05/2025, 16:16

ActuaLitté

Et si l’écriture n’était pas née en Mésopotamie ?

Dans le sud-est de l’Iran, les archéologues redessinent la carte des origines de la civilisation. Les découvertes liées à la civilisation de Jiroft, un ensemble culturel apparu entre le IVe et le Ier millénaire avant notre ère dans la vallée de l’Halil Rud, laissent penser que l’écriture et l’urbanisme n’ont peut-être pas émergé uniquement en Mésopotamie.

14/05/2025, 15:44

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.