Turner, Munch, Rousseau et Vermeer à exposer

Claire Maingon

Quatre nouveaux « livres à exposer » : Turner, Munch, Rousseau et Vermeer entrent dans la collection Pop-Art de chez Gallimard

Lancée au printemps dernier, elle poursuit son petit manifeste : faire de l’histoire de l’art un objet à regarder autant qu’à lire. Après Hokusai, Manet, Kahlo et Van Gogh, quatre nouveaux volumes rejoignent cette singulière galerie de papier, où les chefs-d’œuvre se plient, se déploient et s’exposent comme des sculptures.

D’abord Turner, le visionnaire anglais qui fit de la lumière un sujet à part entière. Fils de barbier devenu maître des tempêtes, il promène son pinceau sur les mers et les brumes d’Europe, inventant une modernité que l’impressionnisme n’aura plus qu’à suivre.

Vient ensuite Munch, le Norvégien aux nerfs à vif, qui transforme l’angoisse en matière picturale. À travers ses silhouettes tendues et ses horizons criards, c’est toute la fragilité humaine qui se met à vibrer, encore aujourd’hui, comme un écho intérieur.

Le Douanier Rousseau, lui, n’a jamais quitté la France, mais il a rêvé plus grand que quiconque. De son bureau de l’octroi naissent des jungles où les tigres rôdent sous un ciel de musée d’histoire naturelle. Son imaginaire naïf, longtemps moqué, deviendra l’un des terrains de jeu favoris des avant-gardes.

Enfin Vermeer, le plus silencieux des quatre, referme la série avec La Jeune Fille à la perle. 
Dans le calme de Delft, il capte la lenteur d’un geste, l’éclat d’un jour d’hiver sur un mur blanc, la respiration suspendue du quotidien. Peu d’œuvres, mais un mystère intact.

Chaque livret est signé par une historienne de l’art, spécialiste du peintre qu’elle évoque. Ensemble, ils composent une constellation miniature — entre érudition et plaisir tactile — où la peinture sort du cadre pour devenir objet, espace, présence. 

Lire, plier, déployer : et l’art prend forme, littéralement.

 
 

Une michronique de
Audrey Le Roy

Publiée le
14/10/2025 à 18:22

