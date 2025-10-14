Grand prix 2025, Anouk Ricard ne participera pas à l’édition 2026 du FIBD

Coup de tonnerre dans le monde de la BD : la lauréate du Grand Prix 2025 du festival d’Angoulême, Anouk Ricard, annonce qu’elle ne participera pas à l’édition 2026 du FIBD. Et détaille sa position, alors que la manifestation est plus que jamais scrutée de près.
Le 14/10/2025 à 17:50 par Cécile Mazin
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
14/10/2025 à 17:50
0
Commentaires
3
Partages
Lors de la 52e édition du FIBD, déjà largement chahutée, Anouk Ricard succédait à Posy Simmonds en tant que Grand Prix. À ce titre, il était prévu qu’elle réalise l’affiche de l’édition 2026 et qu’une rétrospective soit organisée autour de son œuvre. Il n’en sera donc rien.
« Être élue grand prix d’Angoulême 2025 par mes pair.es, les auteur.ices de bandes dessinées est un immense honneur. C’est la plus belle des reconnaissances pour moi », commence-t-elle. Avec un grand « Mais… »
En effet, poursuit l’autrice, « dans le contexte actuel, autour de l’organisation du festival, j’ai pris la décision de ne pas participer à l’édition 2026 ni à l’exposition qui devait m’être consacréé ». Une ambiance qui s’envenime depuis des mois, cristallisant des années d’une gestion jugée opaque.
Depuis 2007, l’organisation opérationnelle du festival est assurée par la société 9e Art+, sous délégation de l’Association FIBD. Or, le projet de fusion de l’association et de la structure privée évoqué en avril dernier a mis le feu aux poudres. Ce montage aurait permis à 9e Art+ (et potentiellement à ses dirigeants) de rester à la manœuvre du festival sur une longue durée, au mépris des logiques collectives ou concurrentielles.
Face à ces critiques, la présidence de l’Association FIBD (Delphine Groux) a rompu le projet de délégation fermée et lancé un appel à projets pour l’organisation future du festival.
Or, quelques mois plus tôt, des accusations d’agression sexuelle avaient provoqué des tensions compréhensibles. Une chargée de communication du festival — prestataire ou salariée — déposait plainte pour viol à la suite d’une soirée organisée dans le cadre du festival 2024. Quelques semaines après sa plainte, elle aurait été licenciée pour « état d’ébriété important ».
En avril dernier s’ouvrait une information judiciaire pour enquêter sur la plainte déposée. De quoi montrer combien l’affaire était prise au sérieux.
Au-delà du cas individuel, d’anciens participants, autrices et collectifs dénoncent un « management toxique », le recours à des sous-traitants précaires, le burn-out des équipes, la proximité clientéliste (népotisme) et l’insuffisance de réponses institutionnelles aux alertes internes.
En ce même mois d’avril, le Syndicat des travailleurs/artistes-auteurs (STAA) et le collectif MeToo BD publiaient une tribune L’Humanité, rassemblant près de 400 signataires parmi les auteurs et autrices. Ils exigent que l’association FIBD rompe avec 9e Art+ et relance un appel à projets transparent, rejetant le projet de fusion. Le texte mentionnait explicitement des « pratiques managériales toxiques », des actes de népotisme, et l’« absence de protection » dans les cas de signalement d’inconduites.
Parmi les signataires figurent des noms prestigieux : plusieurs anciens Grands Prix du festival (Posy Simmonds, Julie Doucet, Art Spiegelman, etc.), ainsi que Anouk Ricard (Grand Prix 2025). Un appel au boycott était posé comme moyen de pression : « Sans nous, cette édition sera une coquille vide », avertissent-ils. Et en août, les signataires confortaient leur position et maintenaient leur appel au boycott.
On mesure mieux l’ampleur de ce « choix personnel, réfléchi, en accord avec mes convictions et en soutien aux voix qui demandent un changement nécessaire et qui appellent au boycott », dont Anouk Ricard fait état. Et d’appeler à « un festival plus respectueux et à l’écoute de toutes les voix ».
À LIRE - Festival de BD d'Angoulême : le Snac quitte l'ADBDA
Le refus de participer à l’exposition qui lui était dédiée n’est pas seulement un retrait ; c’est un refus de légitimer un festival dont elle critique (et partage) les modes de gouvernance. « J’espère que cette décision sera comprise pour ce qu’elle est : un geste de cohérence, de solidarité et non de rejet de la bande dessinée ou de son public », poursuit-elle.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0
Par Cécile Mazin
Contact : cm@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Le Marathon des Mots tiendra sa 22ᵉ édition du 8 au 12 avril 2026 à Toulouse, dans sa Métropole et en Occitanie. Créé et présidé par Olivier Poivre d’Arvor, ce rendez-vous de la lecture à voix haute réunira plus d’une centaine d’autrices, auteurs et interprètes, sous la direction artistique de Tilla Rudel, avec la collaboration de Marie Castagnino et de l’équipe du festival.
14/10/2025, 12:51
Invité au Festival international de géographie pour présenter son livre Palestine, notre blessure, le journaliste Edwy Plenel s’est retrouvé au centre d’une polémique inattendue. Un arrêté préfectoral a instauré un périmètre de sécurité et interdit toute manifestation pendant l’événement, au nom de la « prévention du risque terroriste ». La mesure, dénoncée par La Découverte, qui publie l'ouvrage, et la Ligue des droits de l’homme, interroge également le journaliste sur l’état de la liberté d’expression en France.
13/10/2025, 17:42
Pour sa 53e édition, le Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême consacre pour la première fois au monde une exposition entière à l’œuvre culte du mangaka Hitoshi Iwaaki : Parasite : la guerre des mondes.
07/10/2025, 18:02
Du 11 au 25 octobre 2025, les librairies indépendantes d’Occitanie s’unissent autour du festival Ensemble en librairie !, organisé par l’Association des Librairies Indépendantes d'Occitanie (ALIDO). Après une première édition sous un autre nom, l’événement revient avec une ambition élargie : affirmer le rôle essentiel de ces commerces comme lieux de lien, d’échange et de culture partagée. Pendant deux semaines, la région vibrera au rythme de rencontres, lectures, concerts, ateliers et animations pour tous les publics.
07/10/2025, 11:44
Du 10 au 12 octobre 2025, la Halle des Blancs-Manteaux, à Paris (IVe), accueillera la 35e édition du Salon de la revue, organisé par l’association Ent’revues. Gratuit et ouvert à tous, l’événement réunira 200 exposants venus présenter plus de 300 revues papier et électroniques, reflet de la richesse intellectuelle et artistique du monde francophone.
06/10/2025, 17:03
Le lundi 13 octobre 2025 de 15h30 à 19h30, dans la salle de la bibliothèque Vaugirard (154 rue Lecourbe, Paris 15e), se tiendra la deuxième édition du salon du livre « Après l'école ». À chaque table, un auteur jeunesse sera installé à côté d’un auteur pour les adultes — une belle occasion de faire des découvertes pour petits et grands.
06/10/2025, 15:45
Les 11ᵉ Rencontres Littéraires Les Idées mènent le Monde se tiendront du 28 au 30 novembre 2025 au Palais Beaumont à Pau. Le thème choisi, « Renaître », a été dévoilé vendredi 3 octobre par François Bayrou, président de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées, et Philippe Lapousterle, commissaire de la manifestation. Cette nouvelle édition s’inscrira dans une réflexion sur les cycles de la vie, les transformations du monde et les secondes chances que les sociétés peuvent offrir.
06/10/2025, 13:21
Prolongement naturel des actions menées par l’association De Rives en Pages, le Salon du Livre Environnement réunit, le temps de deux journées, auteurs, éditeurs, chercheurs, penseurs, associations et lecteurs de tous horizons autour d’une question essentielle : comment la littérature peut-elle accompagner la transition écologique ?
06/10/2025, 12:17
Du 21 au 23 novembre 2025, la ville de Blois accueillera la 42ᵉ édition du festival bd BOUM, grand rendez-vous automnal des amateurs de bande dessinée. L’événement, qui rassemble chaque année plusieurs dizaines de milliers de visiteurs, sera cette fois placé sous la présidence de Dominique Bertail, lauréat du Grand Boum – Ville de Blois, récompensant un auteur pour l’ensemble de son œuvre.
06/10/2025, 11:56
La 43e Foire du livre de Brive se déroulera du 7 au 9 novembre 2025. Comme chaque année, cet événement constitue le grand rendez-vous de la rentrée littéraire, venant clore la saison des grands prix et offrant aux lecteurs un panorama de l’actualité éditoriale française.
03/10/2025, 17:19
Du 17 au 18 octobre 2025, l’île de Djerba accueillera la première édition du Festival des Littératures du Sud – Kotouf. Placé sous le signe du dialogue Nord-Sud, l’événement entend célébrer la richesse des écritures du Sud et offrir une plateforme d’échanges entre autrices, auteurs et lecteurs venus du monde entier. Il se tiendra à Houmt Souk, au Centre des ressources associatives.
02/10/2025, 13:00
Organisées pour la cinquième année consécutive par le Centre national du livre (CNL), sur une proposition du ministère de la Culture, les Nuits de la lecture célèbrent en 2026 leur dixième édition. Du 21 au 25 janvier, le public sera invité à participer à des milliers d’événements, physiques comme numériques, autour du thème « Villes et campagnes ».
02/10/2025, 11:38
Le festival Quai des Bulles revient à Saint-Malo du 24 au 26 octobre 2025 pour sa 44ᵉ édition, et confirme son statut de grand rendez-vous de la bande dessinée et de l’image projetée en France. Plus de 900 auteurs et autrices, ainsi qu’une centaine d’éditeurs, investiront les lieux emblématiques de la ville : le Palais du Grand Large, le Quai Saint-Malo et la Médiathèque René Couanau (La Grande Passerelle) pour trois jours de rencontres, d’expositions, de projections et d’animations.
30/09/2025, 17:16
Du 3 au 9 novembre 2025, le Centre Pompidou et la Bibliothèque nationale de France organisent « L’inventaire Deleuze », un ensemble d’événements à l’occasion du centenaire du philosophe. Le week-end principal, du 7 au 9 novembre, se déroule au mk2 Bibliothèque × Centre Pompidou et à la BnF, avec conférences, projections, performances, ateliers et sessions d’écoute, autour de la question « Quel Deleuze pour aujourd’hui ? ».
30/09/2025, 16:06
La 33e Fête du Livre de Merlieux se déroulera le dimanche 5 octobre 2025 à Merlieux-et-Fouquerolles (Aisne), avec plus de 90 exposants réunissant auteurs, librairies, associations et producteurs locaux. La journée s’ouvrira à 9h, et l’inauguration à 11h sera marquée par la remise du Défi Merlieux et du Prix Merlieux des bibliothèques, décerné par Marie Joudinaud, lauréate 2024
30/09/2025, 10:07
La Ville de Choisy-le-Roi organise la 3ᵉ édition du Salon du livre d’Amour, les vendredi 14 et samedi 15 novembre 2025, un rendez-vous convivial et intergénérationnel placé sous le signe de l’amour sous toutes ses formes, à la Médiathèque Aragon. Né en 2022, l’événement entend rassembler petits et grands autour du plaisir de lire et de créer, tout en faisant rayonner l’offre culturelle de la ville.
26/09/2025, 17:44
Du 26 novembre au 1er décembre 2025 à Montreuil, la 41ᵉ édition du Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis (SLPJ) s’annonce sous le signe de l’empathie et de « L’Art de l’autre ». Près de 400 exposant·es ont confirmé leur présence : grandes et petites maisons d’édition dresseront un large panorama de la création jeunesse contemporaine.
26/09/2025, 17:16
Le week-end des 27 et 28 septembre 2025, Talloires-Montmin, en Haute-Savoie, vivra au rythme de la littérature avec la cinquième édition de LirÔlac. Gratuit et ouvert à toutes et tous, l’événement promet un programme riche en rencontres, dédicaces, ateliers et lectures.
25/09/2025, 17:15
Hadrien Laroche, écrivain, philosophe et chercheur français, a été nommé directeur scientifique du Festival de l’histoire de l’art. Il intègre par ailleurs l’Institut national d'histoire de l'art, qui a la charge de concevoir la programmation scientifique de cette manifestation créée en 2011.
25/09/2025, 14:51
Du 9 au 12 octobre 2025, les Jardins de la Plage à Saint-Pierre accueilleront un événement dédié à la pensée, la littérature et l’éloquence, réunissant auteurs, lecteurs et artistes autour de rencontres, dédicaces, ateliers et spectacles, avec en point d’orgue un concert gratuit de Daniel Waro le 12 octobre.
24/09/2025, 17:01
Invité du festival Faites lire !, organisé au Mans du 29 septembre au 5 octobre 2025, Raphaël Enthoven a annulé sa participation, le 4 octobre. Sa décision survient après la mobilisation de collectifs locaux et s’inscrit dans un climat déjà tendu, marqué par une polémique à Besançon et par une dédicace houleuse à la Fnac Saint-Lazare, à Paris.
24/09/2025, 16:37
À l’occasion du 40ᵉ anniversaire de la disparition de Fernand Braudel, la Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) organise un colloque international les 27 et 28 novembre 2025 à Paris. Placé sous la présidence scientifique de l’historien Sanjay Subrahmanyam, l'événement réunira des spécialistes venus du monde entier pour revisiter l’œuvre de Braudel, figure majeure des sciences humaines et sociales, à la lumière des enjeux contemporains.
24/09/2025, 10:06
L’Hôtel Littéraire Le Swann (Paris) consacre l’automne 2025 à Marcel Proust à travers deux expositions complémentaires et une série de rencontres littéraires. Du 9 octobre 2025 au 5 janvier 2026, manuscrits inédits, sculptures contemporaines et conférences permettront de redécouvrir l’écrivain, son univers mondain, ses amitiés et son influence artistique, passée et présente.
23/09/2025, 11:40
Du 8 au 11 octobre 2025, l’association Libraires du Sud organise la dixième édition d’Automne en Librairies. Vingt-sept librairies de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur accueilleront autant d’événements – lectures, rencontres, ateliers et dédicaces, réunissant douze autrices et auteurs invités.
22/09/2025, 17:43
Du 1er octobre au 29 novembre 2025, la Bibliothèque municipale de Lyon propose une nouvelle édition de l’Automne des Gones, rendez-vous annuel imaginé pour les enfants de 6 à 12 ans. Le réseau des bibliothèques convie les jeunes participants à découvrir une programmation dense mêlant ateliers créatifs et numériques, jeux, spectacles, lectures et projections.
22/09/2025, 15:48
Nouriturfu et RadioVino organisent la première édition lyonnaise du salon Mi-Livre Mi-Raisin, les samedi 1ᵉʳ et dimanche 2 novembre 2025, de 11h à 20h non-stop. Cet événement se veut unique : un véritable rendez-vous agri/culturel qui tisse des passerelles entre culture et agriculture, réunissant artisanat, vivants et vibrations, dans une atmosphère festive et exaltante.
22/09/2025, 13:22
Du 17 au 29 novembre 2025, la Bourgogne-Franche-Comté accueillera la 24ᵉ édition du festival Les Petites Fugues, organisé par l’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté. Pendant deux semaines, quinze écrivains et écrivaines venus de France, de Suisse et de Belgique iront à la rencontre du public dans une centaine de lieux de la région.
22/09/2025, 13:01
Entre héritages antiques revisités, cartographies tolkieniennes et détours par les chronologies alternatives, Hypermondes déroule un triptyque qui questionne nos mythes et leurs prolongements, les 20 et 21 septembre 2025 à Mérignac.
22/09/2025, 11:47
Créé à Toulouse, L’Histoire à venir est un festival unique en France, conçu comme un espace de dialogue entre la recherche en sciences humaines, le monde du livre et le grand public. Chaque année, chercheurs, écrivains, éditeurs, artistes et citoyens se retrouvent dans différents lieux culturels et universitaires de la ville pour explorer ensemble un thème commun, au croisement des disciplines et des époques.
22/09/2025, 10:28
Le Festival Hypermondes revient les 20 et 21 septembre à Mérignac. Pour sa 5e édition, ce rendez-vous littéraire, culturel et scientifique place le thème du voyage au centre de sa programmation. Franck Selsis, directeur de recherche CNRS, au laboratoire d’astrophysique de Bordeaux et responsable scientifique au sein de l’association Hypermondes, signe un carte blanche hypermondiale
21/09/2025, 15:59
Si Livres dans la Boucle, grand rendez-vous de la rentrée littéraire avec le festival de Nancy, accueille chaque édition des auteurs qu'on ne présente plus – cette année David Foenkinos, Joyce Maynard ou Sorj Chalandon pour ne citer qu'eux – il ouvre aussi ses portes aux jeunes talents en devenir. Parmi eux, la dessinatrice Clothilde Chauvin, qui signe avec sa soeur Hosanna un premier album, Versatile. Invitée à se prêter au célèbre questionnaire de Proust, elle dévoile avec simplicité et sincérité ses goûts, ses rêves et ses inspirations.
19/09/2025, 20:25
Le samedi 29 et la dimanche 30 novembre 2025, Évian-les-Bains se transforme en scène d’un dialogue inédit entre littérature et écologie. Le Salon du Livre et le Prix Littéraire Environnement 2025, organisés par l'association De Rives en Pages, invitent écrivains, chercheurs, artistes et citoyens à unir leurs voix pour imaginer l’avenir.
19/09/2025, 15:45
Le Festival Hypermondes est de retour le 20 et 21 septembre, toujours à Mérignac. Ce rendez-vous littéraire, culturel et scientifique fêtera sa 5e édition sous le signe du voyage. Et qui dit « voyage » dit « espace », un thème qui sera au coeur de nombreuses rencontres, ateliers et tables rondes.
19/09/2025, 15:42
Les Hypermondes reviennent à Mérignac les 20 et 21 septembre 2025, sous le signe des « Voyages ». Dans ce cadre large, cap sur les temps forts pop culture : séance événement au cinéma, échange nourri par les mythes contemporains et icône à quatre roues sur l’esplanade.
18/09/2025, 18:30
La deuxième édition du festival Cultissime se tiendra à Angers du 26 au 28 septembre 2025. Dédié aux œuvres cultes et à la culture sous toutes ses formes, l’événement réunira 30 auteurs autour de tables rondes, ateliers, spectacles et expositions. David Foenkinos, aux côtés de Marguerite Abouet et Timothée de Fombelle, figure parmi les parrains de cette édition. Jean-Christophe Grangé sera l’invité d’honneur et présentera en avant-première son nouveau livre.
18/09/2025, 13:51
Propriétaire de la Maison du Livre et de la Presse à Besançon, Betty Gauthey participe depuis de nombreuses années au festival Le Livre dans la Boucle, qui revient du 19 au 21 septembre prochain. Indépendante, elle insiste sur l’importance de ce rendez-vous pour la librairie comme pour la chaîne du livre, entre fidélités d’auteurs, stands partagés, mais aussi réalité économique tendue.
18/09/2025, 10:00
Autres articles de la rubrique Sortir
L'agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d'Azur annonce l'ouverture d'un cycle de recherches, formations et actions autour des enjeux d’inclusivité, de diversité et d’égalité dans le secteur du livre. Le 6 novembre, à Venelles, un premier rendez-vous lancera ce mouvement d'ouverture et d'échange.
14/10/2025, 13:02
Le Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême consacrera en 2026 une grande exposition à l’œuvre de David Prudhomme. Intitulée La Vie d’un trait, cette rétrospective rassemblera plus de cent planches originales, des carnets, esquisses et croquis inédits. À travers ce parcours, le festival rendra hommage à un auteur qui, depuis plus de trente ans, explore le dessin sous toutes ses formes avec une curiosité et une liberté constantes.
14/10/2025, 10:00
Du 7 au 9 novembre 2025, Arles accueille la 42e édition des Assises de la traduction littéraire, organisées par ATLAS. Trois jours d’échanges, de conférences et d’ateliers où traducteurs, écrivains et lecteurs exploreront le thème « Traduire sous contraintes ». Entre censure, jeux de langue et défis formels, la manifestation invite à repenser la liberté créatrice qui naît parfois des entraves mêmes du langage.
13/10/2025, 17:18
Chaque mois, le musée de l’Orangerie ouvre la salle des Nymphéas à une rencontre entre littérature, musique et peinture. À partir d’octobre 2025, le cycle L’Écho des Nymphéas réunira des écrivains et écrivaines contemporains et des musiciens pour des lectures et créations musicales inspirées de l’œuvre de Claude Monet.
13/10/2025, 15:52
Sous les plafonds de l’Hôtel de Ville de Saint-Étienne, le visiteur pénètre dans un monde d’enchantement et de symboles. Dragons, fées, ogres et licornes y côtoient sorcières et fantômes dans une exposition issue de L’Encyclopédie du Merveilleux, collection dirigée par Benjamin Lacombe aux éditions Albin Michel Jeunesse.
11/10/2025, 17:50
Sous les voûtes de la médiathèque municipale de Tarentaize, à Saint-Étienne, les contes s’éveillent, s’incarnent et s’inversent. À l’occasion de la Fête du Livre 2025, l’exposition Il était plusieurs fois invite le public, du 16 septembre au 31 octobre, à redécouvrir ces récits qui ont façonné notre imaginaire collectif.
11/10/2025, 09:32
Ce vendredi 10 octobre, la Région Île-de-France donne le coup d’envoi de la 4ᵉ édition des Lectures à voix haute, un dispositif phare de sa politique de soutien au livre et à la lecture. L’événement sera lancé par Faten Hidri, déléguée spéciale chargée de l’éducation artistique et culturelle, à l’auditorium de la Région, à Saint-Ouen-sur-Seine.
10/10/2025, 09:58
Le géant américain Walt Disney Studios a acquis les droits d’adaptation de Impossible Creatures, la saga fantastique de l’auteure britannique Katherine Rundell, à l’issue d’une enchère estimée à plusieurs millions de dollars.
08/10/2025, 17:53
La Bibliothèque nationale de France (site Richelieu, salle Ovale) accueillera du 13 octobre 2025 au 8 juin 2026 la deuxième saison du cycle Chorégraphie pour une œuvre. Après une première série d’expériences chorégraphiques qui ont fait entrer le mouvement dans les collections, l’institution confie cette fois la direction artistique à Trajal Harrell. Le chorégraphe américain proposera une création en trois volets autour de Sonia Delaunay, Simone de Beauvoir et Édith Piaf.
08/10/2025, 12:48
Les Moomins, créatures imaginées par l’artiste finlandaise Tove Jansson, feront bientôt leur retour sur grand écran. Moomin Characters et le studio Annapurna annoncent en effet un film d’animation, réalisé et écrit par Rebecca Sugar, la créatrice de Steven Universe. Ce projet, le premier long-métrage consacré aux Moomins produit aux États-Unis, convoque aussi la productrice Julia Pistor (Bob l'éponge, Les Razmoket).
08/10/2025, 11:47
Le 24 octobre 2025, le Cabaret Sauvage à Paris accueillera Résistances poétiques, un projet imaginé par Cyril Dion et Sébastien Hoog. Cette soirée réunira chanteurs, poètes et artistes autour d’un même élan : résister poétiquement face aux dérèglements du monde. Au programme, une conférence sonore, des concerts et des performances où l’art se fera manifeste de solidarité et de beauté partagée.
06/10/2025, 17:25
Peut-on encore, en 2025, écrire ou dessiner librement, comme à l’époque des années 1970, lorsque la bande dessinée semblait s’affranchir de tout tabou ? La Cité de la bande dessinée et de l’image souhaite examiner ces enjeux, en France comme à l’international.
05/10/2025, 11:57
Le 21 octobre prochain se tiendra la traditionnelle rentrée solennelle des cinq académies, célébrant la création de l’Institut de France. Fondé le 25 octobre 1795 (3 Brumaire an IV) par la loi Daunou, l’Institut fut conçu pour promouvoir, sans but lucratif, le rayonnement des lettres, des sciences et des arts, par la poursuite de recherches interrompues, la publication des découvertes et l’échange avec les sociétés savantes, en France comme à l’étranger.
02/10/2025, 10:20
La chanteuse Céline Dion et l’acteur Omar Sy prêteront leur voix à la version française du film d’animation High in the Clouds. Ils figureront aux côtés de Benjamin Lavernhe, Antoine de Caunes, Clémence Poésy, Pom Klementieff et Alain Chabat.
01/10/2025, 16:55
Un hommage à l’écrivain péruvien et prix Nobel de littérature Mario Vargas Llosa se tiendra le 7 octobre à 19 heures à la Maison de l’Amérique latine à Paris. Organisée par l’Institut Cervantes, en collaboration avec l’ambassade du Pérou et la Maison de l’Amérique latine, la cérémonie réunira ses proches, des représentants du monde littéraire et diplomatique, ainsi que des spécialistes de son œuvre.
01/10/2025, 16:52
Du 14 février au 20 septembre 2026, le Musée de l’Image d’Épinal consacrera une grande rétrospective à Frans Masereel (1889-1972), figure majeure de la gravure sur bois et pionnier du roman graphique sans paroles. Une exposition attendue qui s’annonce comme un événement incontournable de la saison culturelle.
01/10/2025, 16:41
Depuis le 20 septembre et jusqu’au 21 mars 2026, la Bibliothèque d’étude et du patrimoine de Grenoble propose une exposition inédite consacrée aux débuts de l’imprimerie et aux incunables, ces premiers livres imprimés avant 1501. Plus d’une cinquantaine d’ouvrages rares, issus des riches collections grenobloises, y sont présentés pour la première fois au public. L’exposition, inaugurée le 30 septembre, entend replacer cette révolution technique et culturelle dans le contexte de la Renaissance européenne.
01/10/2025, 13:10
Du 4 octobre 2025 au 20 septembre 2026, le Musée de la BD de Bruxelles consacre une exposition à Wauter Mannaert, auteur et illustrateur bruxellois né en 1978. Son travail, publié aussi bien en néerlandais qu’en français, s’est construit au fil des années entre observation sociale, fictions ancrées dans le réel et récits teintés de poésie.
30/09/2025, 15:04
Mardi 14 octobre 2025 à 10h, La Manufacture (Cité du Livre d’Aix-en-Provence) accueillera un rendez-vous devenu incontournable pour les professionnels du livre, les bibliothécaires, médiateurs et libraires de la région : la rentrée littéraire des auteurs et autrices jeunesse de la région. Animée par Cécile Manzo, libraire et médiatrice, cette matinée mettra en lumière 12 créateurs jeunesse ayant une actualité éditoriale en 2025.
30/09/2025, 11:40
Alors que L’École des Arts Joailliers lance à l’automne 2025 une programmation dédiée au monde minéral, elle présente du 6 novembre 2025 au 29 mars 2026 « Rêveries de pierres : Poésie et minéraux de Roger Caillois », en partenariat avec le MNHN. La rétrospective met en regard près de 200 minéraux de la collection Caillois et ses textes, dont des inédits. Le parcours éclaire l’un des esprits les plus singuliers du XXᵉ siècle, entre curiosité érudite et regard d’écrivain.
29/09/2025, 13:50
Chaque rentrée depuis 2023 met à l’honneur Arthur Rimbaud et ses Cahiers de Douai. Un poète au programme du Bac de français pour lycées technologique et général, ça donne des ailes. Ou le seum ? Rimbaud, poète au seum-ailes de vent ? Réponse (ou pas, mais alors pas du tout) dans une nouvelle exposition virtuelle interactive : Les Cahiers de Douai.
28/09/2025, 10:20
Le Centre culturel coréen à Paris, situé 20 rue La Boétie dans le 8e arrondissement, présente du 14 octobre 2025 au 28 mars 2026 l’exposition « Le Pouvoir de Parler ». Le parcours invite à découvrir la littérature coréenne contemporaine telle qu’elle se déploie depuis l’Indépendance de 1945. L’ensemble a été pensé comme un ciel étoilé où les constellations se forment au fil de 80 années d’histoire...
26/09/2025, 16:15
Présenté en compétition officielle au Festival de Cannes 2025, où il a remporté le prix François-Chalais, le film Deux Procureurs de Sergueï Loznitsa sortira en salles en France le 5 novembre prochain. Ce drame historique en langue russe est l’adaptation d’une nouvelle éponyme de Gueorgui Demidov, incluse dans le recueil Doubar et autres récits du Goulag, paru aux Éditions des Syrtes dans une traduction du russe d'Antonio Garcia, Alexandra Gaillard et Colette Stoïanov.
25/09/2025, 16:39
OpenAI s’attaque à l’animation avec Critterz, premier long-métrage « largement généré par intelligence artificielle », développé avec Vertigo Films et Native Foreign, studio pionnier de l’IA appliquée à l’audiovisuel. Derrière l’annonce d’une prouesse technique et d’un budget record à la baisse, les professionnels du secteur dénoncent une menace directe pour les auteurs et l’équilibre fragile de la création.
24/09/2025, 18:09
Le 30 septembre 2025, Lyon accueillera les troisièmes Rencontres nationales pour le développement de la lecture, organisées par l’Alliance pour la lecture en partenariat avec la Bibliothèque municipale de Lyon, et avec le soutien du ministère de la Culture et de la Fondation du Crédit Mutuel pour la lecture.
24/09/2025, 11:10
À l’occasion de la sortie de l’édition illustrée de Terre des hommes d’Antoine de Saint-Exupéry par Riad Sattouf, la Galerie Gallimard, située au 30/32 rue de l'Université, à Paris, organise du 3 octobre au 20 décembre 2025 une exposition-vente de tirages d’art originaux accompagnés de documents rares et inédits liés à l’écrivain-aviateur.
23/09/2025, 15:24
Du 22 novembre 2025 au 19 avril 2026, le musée de Grenoble, en partenariat avec le Fonds Hélène & Édouard Leclerc pour la culture, consacre une vaste exposition à l’univers de la bande dessinée. Bandes dessinées, comics et mangas réunit plus de 500 œuvres emblématiques issues de la collection de Michel-Édouard Leclerc, enrichie de prêts privés et de la Cité internationale de la bande dessinée.
22/09/2025, 15:40
Les Rencontres francophones du livre audio et du podcast se tiendront en ligne le 28 octobre 2025, à l’initiative de l’association La Plume de Paon. L’événement propose une journée de prises de parole consacrées aux usages, aux modèles économiques et aux politiques publiques du livre audio dans l’espace francophone, avec inscriptions via le site de l’organisateur.
19/09/2025, 14:27
Depuis ses débuts, Demon Slayer (ou Kimetsu no Yaiba) s’est imposé comme une des sagas animées les plus marquantes de ces dernières années. La Forteresse Infinie, première partie du dernier arc, ne fait pas exception. Voici pourquoi le film mérite votre attention — ainsi qu’un détail qui pourrait freiner certains.
18/09/2025, 13:51
Le Printemps des Poètes propose aux jeunes, de France et d’ailleurs, de participer à une aventure inédite : une chasse au trésor poétique. À la fois initiation en dix étapes à la poésie et concours d’écriture, cette opération débutera en ce mois de septembre 2025 et s’adresse aux élèves de l’école élémentaire jusqu’au lycée. Les Grands Prix seront remis le 16 mars 2026 au Nolinski Paris, partenaire de l’événement.
18/09/2025, 11:57
Les 24 et 25 octobre 2025, Cheyne éditeur organise la première édition de Poetik’Altitude, dans son atelier de Devesset (Ardèche). Deux jours de rencontres, lectures, ateliers et spectacles pour découvrir les neuf autrices et auteurs ayant publié une nouveauté chez Cheyne au cours de l’année.
17/09/2025, 17:40
Robert Redford, acteur, réalisateur, producteur, militant, est mort le 16 septembre 2025 à l’âge de 89 ans à Sundance (Utah), chez lui, entouré des siens. Né le 18 août 1936 à Santa Monica, Californie, il avait progressivement imposé son double héritage : celui d’un visage emblématique de l’âge d’or hollywoodien, et celui d’un artisan engagé de la liberté artistique et de la protection de l’environnement.
16/09/2025, 19:38
Du 15 octobre 2025 au 30 mars 2026, le Mucem consacre une grande exposition à l’un des personnages les plus universels de la littérature : Don Quichotte. Intitulée « Don Quichotte – Histoire de fou, histoire d’en rire », elle met en avant la dimension comique et populaire du roman de Cervantès, tout en montrant l’inépuisable richesse de ses réinterprétations à travers les siècles.
16/09/2025, 17:01
De son premier récit autobiographique, Du Goût du Paradis (Ego comme X, 2008), aux portraits fictionnels de Madones et putains (Dupuis, 2023), Nine Antico n’a cessé d’explorer les territoires du féminin. Avec la parution le 12 septembre dernier d'Une obsession (Dargaud), la galerie Martel propose une exposition d’originaux de l'autrice.
16/09/2025, 15:31
Le jeudi 2 octobre à 19h, au Château de Crémat, sur les hauteurs de Nice, la Fnac organise une soirée consacrée à la rentrée littéraire. Quatre écrivains y participeront : Sorj Chalandon, Olivier Adam, Anthony Passeron et Mathilda di Matteo. La discussion sera animée par la journaliste Marie Misset, en partenariat avec le podcast Émotions (Louie Media). L’entrée est gratuite et ouverte à tous.
12/09/2025, 15:44
Top ArticlesScandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Commenter cet article