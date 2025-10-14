Grand prix 2025, Anouk Ricard ne participera pas à l’édition 2026 du FIBD

Lors de la 52e édition du FIBD, déjà largement chahutée, Anouk Ricard succédait à Posy Simmonds en tant que Grand Prix. À ce titre, il était prévu qu’elle réalise l’affiche de l’édition 2026 et qu’une rétrospective soit organisée autour de son œuvre. Il n’en sera donc rien.

« Être élue grand prix d’Angoulême 2025 par mes pair.es, les auteur.ices de bandes dessinées est un immense honneur. C’est la plus belle des reconnaissances pour moi », commence-t-elle. Avec un grand « Mais… »

En effet, poursuit l’autrice, « dans le contexte actuel, autour de l’organisation du festival, j’ai pris la décision de ne pas participer à l’édition 2026 ni à l’exposition qui devait m’être consacréé ». Une ambiance qui s’envenime depuis des mois, cristallisant des années d’une gestion jugée opaque.

Le FIBD en vilain état

Depuis 2007, l’organisation opérationnelle du festival est assurée par la société 9e Art+, sous délégation de l’Association FIBD. Or, le projet de fusion de l’association et de la structure privée évoqué en avril dernier a mis le feu aux poudres. Ce montage aurait permis à 9e Art+ (et potentiellement à ses dirigeants) de rester à la manœuvre du festival sur une longue durée, au mépris des logiques collectives ou concurrentielles.

Face à ces critiques, la présidence de l’Association FIBD (Delphine Groux) a rompu le projet de délégation fermée et lancé un appel à projets pour l’organisation future du festival.

Or, quelques mois plus tôt, des accusations d’agression sexuelle avaient provoqué des tensions compréhensibles. Une chargée de communication du festival — prestataire ou salariée — déposait plainte pour viol à la suite d’une soirée organisée dans le cadre du festival 2024. Quelques semaines après sa plainte, elle aurait été licenciée pour « état d’ébriété important ».

En avril dernier s’ouvrait une information judiciaire pour enquêter sur la plainte déposée. De quoi montrer combien l’affaire était prise au sérieux.

Appel au boycott des auteurs

Au-delà du cas individuel, d’anciens participants, autrices et collectifs dénoncent un « management toxique », le recours à des sous-traitants précaires, le burn-out des équipes, la proximité clientéliste (népotisme) et l’insuffisance de réponses institutionnelles aux alertes internes.

En ce même mois d’avril, le Syndicat des travailleurs/artistes-auteurs (STAA) et le collectif MeToo BD publiaient une tribune L’Humanité, rassemblant près de 400 signataires parmi les auteurs et autrices. Ils exigent que l’association FIBD rompe avec 9e Art+ et relance un appel à projets transparent, rejetant le projet de fusion. Le texte mentionnait explicitement des « pratiques managériales toxiques », des actes de népotisme, et l’« absence de protection » dans les cas de signalement d’inconduites.

Parmi les signataires figurent des noms prestigieux : plusieurs anciens Grands Prix du festival (Posy Simmonds, Julie Doucet, Art Spiegelman, etc.), ainsi que Anouk Ricard (Grand Prix 2025). Un appel au boycott était posé comme moyen de pression : « Sans nous, cette édition sera une coquille vide », avertissent-ils. Et en août, les signataires confortaient leur position et maintenaient leur appel au boycott.

On mesure mieux l’ampleur de ce « choix personnel, réfléchi, en accord avec mes convictions et en soutien aux voix qui demandent un changement nécessaire et qui appellent au boycott », dont Anouk Ricard fait état. Et d’appeler à « un festival plus respectueux et à l’écoute de toutes les voix ».

À LIRE - Festival de BD d'Angoulême : le Snac quitte l'ADBDA

Le refus de participer à l’exposition qui lui était dédiée n’est pas seulement un retrait ; c’est un refus de légitimer un festival dont elle critique (et partage) les modes de gouvernance. « J’espère que cette décision sera comprise pour ce qu’elle est : un geste de cohérence, de solidarité et non de rejet de la bande dessinée ou de son public », poursuit-elle.

