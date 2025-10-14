Le gouvernement acte la disparition de 60 millions de consommateurs

C’est une page de l’histoire du service public de la consommation qui s’apprête à se tourner. Le gouvernement a décidé de liquider l’Institut national de la consommation (INC), établissement public qui édite depuis plus d’un demi-siècle le magazine 60 millions de consommateurs. La mesure, inscrite dans le projet de budget du gouvernement Lecornu II, prévoit la dissolution de l’institution d’ici au 31 mars 2026, selon un document budgétaire consulté par l’AFP.
Le 14/10/2025 à 18:07 par Hocine Bouhadjera
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
14/10/2025 à 18:07
0
Commentaires
0
Partages
Créé en 1966, l’INC devait à l’origine servir de relais technique et scientifique entre l’État et les associations de consommateurs. Érigé en établissement public industriel et commercial (EPIC) en 1990, il emploie aujourd’hui environ soixante personnes, dont une vingtaine de journalistes. Basé à Malakoff (Hauts-de-Seine), il a pour mission « d’apporter un appui technique aux organisations de consommateurs » et « de produire et diffuser des informations, études, enquêtes et essais comparatifs auprès du grand public et des professionnels ».
Depuis 1970, 60 millions de consommateurs constitue la vitrine la plus connue de cet établissement. Revue pionnière de la consommation responsable, elle compte près de 80.000 abonnés et entre 20.000 et 30.000 ventes en kiosque chaque mois. Son modèle repose sur un principe d’indépendance absolue, sans publicité, financé par la vente des numéros et des études comparatives qu’elle publie.
D’après le document budgétaire, la situation financière de l’établissement est jugée « de plus en plus dégradée, avec un déficit d’exploitation croissant », et des perspectives de redressement « faibles ». Le texte estime qu’une relance, qualifiée de « solution dite de rebond », présenterait « un coût très élevé » et ne garantirait « aucun retour à l’équilibre ».
L’État privilégie donc une cession de l’activité de presse à un acteur privé, tout en procédant à la dissolution de l’établissement public. Des démarches de recherche de repreneur ont déjà été entamées et seront poursuivies par le futur liquidateur. En cas de vente, « la commission des participations et transferts » devra « émettre un avis sur la procédure », selon le document.
Cette orientation met fin à des mois d’incertitude, après l’annonce, en 2023, de la volonté gouvernementale de céder le titre à un repreneur.
À l’INC, la colère gronde. Pour Lionel Maugain, délégué du SNME-CFDT, la décision du gouvernement n’est qu’un « sacrifice » fondé sur des « raisons budgétaires pas du tout convaincantes ». Il précise : « Avec un déficit de 719.000 euros en 2024 pour un chiffre d’affaires de 11,6 millions d’euros, ce n’est pas l’INC qui ruine les finances de la France. »
Le syndicaliste annonce une mobilisation auprès des parlementaires : « Nous allons concentrer l’essentiel de nos efforts à convaincre les députés d’amender cette décision. » Il rappelle aussi que 60 millions de consommateurs assure près des deux tiers des recettes de l’établissement, mais que son modèle économique, fondé sur la neutralité publicitaire, le rend difficilement compatible avec une logique purement marchande.
« Qui accepterait de reprendre un titre dont la ligne éditoriale repose sur l’absence de publicité commerciale et le paiement d’études comparatives coûteuses ? », interroge-t-il.
Les réactions ne se limitent pas aux salariés. Dans un communiqué publié début octobre, une douzaine d’associations de consommateurs — parmi lesquelles Foodwatch, l’Union nationale des associations familiales (Unaf) et Indecosa-CGT — ont dénoncé une décision aux conséquences potentiellement graves pour les citoyens. Selon elles, « la santé et la sécurité des consommateurs sont en jeu ».
L’Indecosa-CGT appelle même « à la mobilisation la plus large pour la sauvegarde » des agences et organismes publics comme l’INC, qui « jouent un rôle majeur » dans la protection et l’information du consommateur.
À LIRE - L'ancienne ministre Rima Abdul Malak prend la direction de L’Orient-Le Jour
L’avenir de 60 millions de consommateurs dépend désormais de la recherche d’un repreneur. Le gouvernement souhaite confier l’activité de presse à un acteur privé, mais les perspectives restent floues. La question de la préservation de son indépendance éditoriale se pose déjà avec acuité.
Fin 2024, l’association UFC-Que Choisir avait exprimé son intérêt pour un éventuel rachat du magazine, tout en précisant qu’elle ne souhaitait pas « le faire tout seul ». Aucun projet concret n’a, pour l’instant, émergé.
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Le quotidien francophone libanais L’Orient-Le Jour a recruté l'ancienne ministre de la Culture dans le gouvernement d’Élisabeth Borne, entre 2022 et 2024, Rima Abdul Malak. Elle prendra officiellement ses fonctions de directrice exécutive le 10 novembre prochain, succédant à Fouad Khoury-Helou, directeur du groupe depuis 2021.
25/09/2025, 17:38
Depuis le 8 juillet 2025, l’application Pocket n’est plus accessible. Utilisé depuis plus d’une décennie comme outil de lecture différée, notamment via une intégration native sur les liseuses Kobo, Pocket a été fermé par Mozilla, propriétaire du service depuis 2017. Pour maintenir cette fonctionnalité appréciée des lecteurs, Rakuten Kobo annonce l’intégration prochaine d’Instapaper sur l’ensemble de ses appareils. Le déploiement est prévu d’ici la fin de l’été.
28/07/2025, 17:43
Les Braqueuses vont d’abord) prendre la forme d’un média indépendant et publier des articles, interviews et enquêtes sur des sujets de sociétés variés qui doivent être mis en valeur. Certains vous sont déjà présentés sur notre page Ulule.
28/06/2025, 22:53
Tout au long de l’année, les membres de l’Association des Critiques et journalistes de Bande Dessinée (ACBD) explorent plusieurs milliers d’albums. Leur ambition : aider les lecteurs à s’orienter dans l’abondance des nouveautés. Pour vous accompagner dans vos choix estivaux, ils proposent une sélection, en ordre alphabétique, des dix bandes dessinées qui les ont le plus marqués ces derniers mois.
22/06/2025, 20:19
Elles s’étaient déjà fait remarquer avec un premier projet aussi audacieux que pluriel, Hold-up 21, un « beau livre » qui dépassait allègrement les frontières de l’édition traditionnelle. Recueil de nouvelles, cycle de conférences, performance théâtrale et exposition : le collectif Les Braqueuses frappait fort dès sa création en 2023. Mais ce n’était que le début d’une aventure qui aujourd’hui, prend une tout autre ampleur.
13/06/2025, 14:57
Parmi les candidats au Prix Aficionado, promu par Le Salone Internazionale del Libro de Turin et la Buchmesse de Francfort, figure un projet français, plus précisément marseillais : le média épistolaire La Disparition, qui veut, à travers l’écriture et l’envoi de lettres, laisser des traces de choses qui disparaissent à travers le monde.
16/05/2025, 11:06
Deux nouveaux médias littéraires ont récemment vu le jour. Le moins qu'on puisse lire et Lapressedusoir.fr poursuivent un même objectif : donner ou redonner le goût de la lecture, et rendre la parole aux écrivains.
09/04/2025, 17:46
Le 7 janvier 2015, deux assaillants armés, les frères Saïd et Chérif Kouachi, ont attaqué les bureaux de Charlie Hebdo, tuant douze personnes, parmi lesquels, entre autres, les dessinateurs Cabu, Wolinski, Charb ou Tignous. Des attaques qui ont profondément secoué la France, entre manifestations massives et un slogan, Je suis Charlie, symbole de la défense de la liberté d'expression. Dix ans après le drame, l'écrivain Aurélien Bellanger s'est permis d'apporter une voix discordante au milieu des hommages aux victimes.
07/01/2025, 18:14
Ann Telnaes, caricaturiste lauréate du prix Pulitzer et collaboratrice depuis 2008 du Washington Post, a annoncé le 4 janvier 2025 sa démission. En cause : le refus du journal de publier une de ses caricatures satiriques. Elle y représentait un certain Jeff Bezos, propriétaire du média...
06/01/2025, 14:33
Un tournant majeur dans l'histoire de Marianne. Contre toute attente, le journal reste dans le giron du groupe CMI, filiale médias de Daniel Kretinsky, également propriétaire d'Editis. Initialement mis en vente en raison de sa ligne éditoriale jugée trop souverainiste et anti-libérale, en décalage avec les convictions europhiles et libérales du milliardaire tchèque, Marianne échappe à une cession, mais pas au changement de direction. Frédéric Taddeï prend ainsi la suite de Natacha Polony.
20/12/2024, 12:24
« C’est le jour J ! Après trois années à explorer l’univers épistolaire à travers des lettres papier qui racontent un monde en train de disparaître, on lance La Correspondance ! », partage l'équipe de La Disparition. Le concept ? : publier des échanges de correspondances entre auteurs et autrices, en train de s'écrire, qui abordent trois « luttes que l’extrême droite veut démolir » : l'antiracisme, l'antisexisme et l'écologie.
02/12/2024, 18:03
Sous l'impulsion de l'entrepreneur Vianney d'Alançon, l'École supérieure de journalisme (ESJ) de Paris a été récemment rachetée par un consortium composé, entre autres, de milliardaires, parmi lesquels un certain Vincent Bolloré. Dans les investisseurs liés à l'édition, on trouve également Vincent Montagne (Média-Participations) et le groupe Bayard. La CFDT Journalistes s'étonne « au plus haut point » de la participation à cette entreprise « d'un groupe humaniste », comme le dernier cité…
21/11/2024, 15:28
La revue Écho Antonin Artaud, qui en est à son dixième numéro, lance un nouveau projet liant Antonin Artaud à la littérature, la philosophie, le théâtre et l’art. L’idée ? « Diffuser l’information auprès du plus grand nombre d’écrivains, d’amateurs d’Artaud et d’universitaires, afin de créer à long terme une sorte d’encyclopédie numérique composée d’articles complets et de qualité (une sorte de Wikipédia artaudien) », partagent avec nous François Audouy et Ilios Chailly, qui portent la revue.
07/11/2024, 11:54
« Les Français sont résignés. Vous semblez avoir renoncé à gueuler, on dirait des Belges ! L'Élysée s'est assis sur les manifs, les corps intermédiaires et le résultat des législatives, alors à quoi bon ? Il s'est assis sur le barrage aussi. On se doutait que le président avait un petit côté “mon cul sur la commode”, mais ”mon cul sur le barrage“ c'est à celui de la démocratie que ça fait mal. »
05/11/2024, 15:25
Voilà bien ce qui menace le journalisme de qualité sur internet : l’appropriation par un média d'infos publiées ailleurs, sans citer sa source. Les raisons provoquant ce comportement sont multiples, mais aucune n’a vraiment de sens. La « solidarité sainte de l’artisanat », comme chantait Brassens, n’aurait-elle pas sa place dans l’économie numérique ?
28/10/2024, 08:34
Le numéro inaugural de Charlotte mensuel sera disponible aujourd'hui dans les kiosques et les librairies. Magazine de bande dessinée généraliste, le titre est porté par une structure créée pour l'occasion, Charlotte Éditions. À la manœuvre, Vincent Bernière, à l'origine des nouvelles versions des Cahiers de la BD et de Métal hurlant.
25/09/2024, 14:42
Les 3500 salariés du Groupe Sipa Ouest-France, parmi lesquels 1200 journalistes, ont été informés mercredi en fin de journée que Fabrice Bakhouche prendra les rênes du groupe à compter du 1er octobre prochain, succédant ainsi à Louis Échelard. En 2017, il avait rejoint le groupe Hachette Livre en tant que directeur général délégué, avant de quitter le leader de l'édition en septembre 2023.
05/08/2024, 10:39
#CampagneUlule – Après un premier numéro de L'Autisme & nous, l'équipe du magazine présente une seconde livraison. Il explorera des thématiques à l'impact disproportionné sur les personnes autistes : les crises éducatives, les discriminations à l'égard des femmes, ou encore les problématiques environnementales. Pour porter au mieux cette initiative, une campagne de prévente a été lancée, qui est déjà un succès, à confirmer.
15/07/2024, 12:41
Christophe Deloire, le secrétaire général de Reporters sans frontières (RSF), est décédé à l'âge de 53 ans. Sa disparition marque la fin d'une carrière dévouée à la défense de la liberté de la presse et à la promotion du journalisme d'investigation. Il avait pris les rênes de RSF en 2012, donnant à l'organisation cette voix mondiale contre les atteintes à la liberté des médias et les violences faites aux journalistes.
08/06/2024, 21:38
Depuis peu, le premier numéro d'une nouvelle revue associative a été lancé, Restes, numérique, gratuite et dédiée à la création littéraire. Le projet, présente Chris Giot, bibliothécaire et président de la structure, entend faire « la part belle à l'expérimentation en littérature ».
07/05/2024, 11:30
Dans un communiqué de ce 22 avril, la rédaction de Marianne révèle que Denis Olivennes, président du conseil de surveillance du groupe CMI, a confirmé la volonté de l'actionnaire, Daniel Kretinsky, de mettre en vente le journal. La Lettre révêlait il y a peu que la position « souverainiste radicale » défendue par Natacha Polony était devenue trop gênante pour le milliardaire tchèque, europhile et libéral.
22/04/2024, 18:11
Fondé en 1984 par Béatrice d'Irube, dans le giron du quotidien régional L'Alsace, le Journal des enfants a pendant 40 ans éclairé l'actualité pour les jeunes de 8 à 14 ans. Faute d'abonnés, l'hebdomadaire se voit contraint d'abandonner les milliers de jeunes qui apprenaient à connaitre le monde avec lui.
28/03/2024, 11:54
En 2021 revenait le magazine culte de la SF, Métal Hurlant, après un premier essai infructueux au début des années 2000. Un projet aujourd'hui porté par le patron des éditions Humanoïdes Associés, Fabrice Giger, et le directeur de la rédaction Jerry Frissen. Ces derniers ont convaincu le rédacteur en chef historique, Jean-Pierre Dionnet, de reprendre les rênes, à l'occasion des (presque) 50 ans de l'illustré, pour un numéro hors série spécial, consacré à l'animal totem de l'époque, le Chat. En librairie le 25 avril de l'an « 2924 ».
26/03/2024, 16:09
Latitude Magazines, branche d'Ouest-France, acquiert 35% des parts de la société EMC2, éditeur de Lire Magazine. La collaboration préexistante entre Lire Magazine et Ouest-France, concrétisée par la publication exclusive d'articles sur la plateforme ouest-france.fr par les journalistes de Lire, s'était enrichie avec la création du supplément numérique Livres en décembre, une initiative commune des deux rédactions, dédiée à l'univers littéraire.
27/02/2024, 16:13
Dans le numéro 354 de la revue Voilà, « l'hebdomadaire du reportage », imprimé fin 1937, un certain John Forester écrivait : « Ils portent parfois des masques étranges de cruauté et de désir, bien qu’ils ne soient ni envieux ni cruels. » Ce « ils », ce sont les Tarahumaras du Chihuahua mexicain, et ce John Forester, cet énergumène d'Artaud le Mômo.
09/01/2024, 11:23
La nouvelle publication trimestrielle papier « d’anticipation où la réalité rejoint la fiction », FLAASH, sort son premier numéro le 6 décembre prochaine. Ce numéro inaugural se penchera sur la surveillance de masse, l'IA dans le milieu du show-business, les tendances futures de l'alimentation, des recommandations culturelles, des astuces techniques pour échapper à la surveillance des GAFAM, ainsi que des explorations dans le domaine de l'art numérique, la dystopie architecturale et l'influence du cyberpunk sur les contre-cultures.
01/12/2023, 17:58
Kometa, est née en réaction à l'invasion russe en Ukraine. Elle vise à réorienter la perspective, plaçant l'Est au cœur des préoccupations pour mieux appréhender un monde en constante évolution. La nouvelle publication trimestrielle proposera des récits littéraires, des enquêtes, de la photo documentaire, des cartes et des grands entretiens. Le premier numéro, Impérialisme, sort en librairie le 11 octobre prochain.
27/09/2023, 11:41
À la suite de l’obtention de l’autorisation de la Commission européenne concernant le rapprochement avec le groupe Lagardère — dont la réalisation est notamment conditionnée à la cession intégrale du magazine Gala —, Vivendi annonce avoir reçu plusieurs offres pour l'acquisition de celui-ci, actuellement détenu par Prisma Media.
04/07/2023, 11:43
Journal satirique français lancé par le regretté Siné après son éviction de Charlie Hebdo et la fin de Siné Hebdo, Siné Mensuel a concocté un numéro spécial pour l’été. Une cuvée double qui se lit dans les deux sens et tête-bêche. Quarante pages de joie et de bonne humeur, qui pour l’occasion redonne vie à Siné Madame. Banzaï !
30/06/2023, 16:38
Prisma Media et Mr Tan & Co, maison de création des BD Mortelle Adèle, s'associent pour la publication d'un nouveau magazine bimestriel. Il a été imaginé avec les auteurs de la série, Antoine Dole et Diane Le Feyer, et sera disponible dans les kiosques à partir du 28 juin.
23/06/2023, 09:17
Le 12 juin prochain, un nouveau concurrent entre dans l’arène du webtoon : Ducktoon. Picsou, Donald, Mickey et tout leur univers trouveront un nouvel essor en étant numérisés dans un nouveau format, sur un nouveau support pour la toute première fois en France.
10/05/2023, 16:14
Les lauréats 2023 des Prix Pulitzer ont été dévoilés ce lundi 8 mai. La récompense américaine n’a pas su se décider cette année et a salué deux auteurs de fictions : Barbara Kingsolver pour Demon Copperhead et Hernan Diaz pour Trust (à paraître en août prochain dans une traduction de Nicolas Richard aux éditions de l’Olivier).
10/05/2023, 10:59
Il s'est fait plus que remarquer avec Dune le Mook, il anime les podcasts C’est plus que de la SF et sa déclinaison C’est plus que de la Fantasy. Il intervient également dans Le Point Pop et prépare un roman graphique de science-fiction chez Casterman. Comme cela ne suffisait pas, à compter de ce mois de mai, il devient rédacteur en chef adjoint de Métal Hurlant. Entretien avec Lloyd Chéry.
03/05/2023, 14:37
Autres articles de la rubrique Médias
Le célèbre auteur jeunesse américain R.L. Stine, connu dans le monde entier pour ses séries Chair de poule (Goosebumps) et Fear Street, voit une nouvelle de ses œuvres adaptée à l’écran. Le studio canadien Limestone Animation développe actuellement une version animée de sa série Stinetinglers, une anthologie horrifique.
14/10/2025, 13:03
Cette semaine dans La Grande Librairie, de l’amour, du rire et du lien. D'Alain Mabanckou à John Fante, en passant par Sarah Chiche, Louis-Henri de La Rochefoucauld, Patrick Modiano et Christian Mazzalai, Camille Bordas et Thomas VDB
13/10/2025, 15:55
France Culture poursuit son exploration de la rentrée littéraire 2025, en invitant notamment Camille Bordas et Valérie Zenatti sur ses ondes. Au cours de la semaine du lundi 13 au dimanche 19 octobre, la station propose également des fictions radiophoniques et autres lectures du soir...
13/10/2025, 11:16
Après Fabrice Luchini, Sophie Marceau, François Sureau, Béatrice Dalle et Alain Mabanckou, c’est désormais Denis Podalydès qui rejoint France Inter pour incarner la série Les Admirations littéraires, diffusée le dimanche à 19h15. Il proposera deux émissions exceptionnelles, programmées les 19 et 26 octobre, consacrées à Pierre Corneille et Laurent Mauvignier.
10/10/2025, 12:52
France Télévisions annonce le début du tournage du téléfilm Notre fils, écrit par Vincent Robert et inspiré de son propre livre, L’île aux deux paons, récit d’une adoption homoparentale, paru en 2021 au Lys bleu et bientôt réédité chez StudioFact Éditions.
10/10/2025, 09:31
Une nouvelle série s'annonce, sur Lumni, la plateforme éducative numérique de France Télévisions. Dès le mardi 14 octobre prochain, les premiers épisodes de La Caravane Lumni seront disponibles : vingt enfants âgés de 8 à 12 ans y présenteront leurs coups de cœur littéraires du moment.
09/10/2025, 09:50
Ce vendredi 10 octobre à 23h, l’émission Au bonheur des livres, présentée par Claire Chazal en partenariat avec les Rendez-vous de l’Histoire de Blois, réunit deux écrivains majeurs de la littérature contemporaine : Rachid Benzine et David Diop.
08/10/2025, 17:25
France 3 Corse ViaStella inaugure un nouveau créneau consacré à l'histoire et au patrimoine avec l'émission Temps d'Histoire, proposée et présentée par Dominique Lanzalavi. Un vendredi par mois, il recevra des spécialistes en plateau pour échanger sur des périodes et des questions historiques. Avec, comme cadre, la bibliothèque Fesch d'Ajaccio.
08/10/2025, 12:15
Sur arte.tv dès le 27 octobre et à l’antenne du 3 au 5 novembre 2025, ARTE présente Mondes sauvages, une série documentaire en trois volets inspirée de la collection éponyme publiée chez Actes Sud.
07/10/2025, 17:21
Cette semaine, La Grande Librairie explore notre soif de lumière et de sens. De la foi à l’art, de la photographie à la littérature, cinq voix singulières interrogent la spiritualité sous toutes ses formes, entre croyance, résilience et quête d’absolu.
06/10/2025, 16:58
Du lundi 6 au dimanche 12 octobre, la station France Culture poursuit son exploration de la rentrée littéraire 2025, avec les présences attendues de Laurent Mauvignier, Léonor de Récondo ou encore Nassera Tamer. Mais les ondes diffuseront aussi les échos du Prix Nobel de Littérature et des Rendez-vous de l’histoire à Blois.
06/10/2025, 15:12
Vilipendés lors de leur publication avant d’être reconnus comme des chefs-d’œuvre, certains livres continuent de troubler, de diviser et d’inspirer. La collection documentaire Arte « Les grands romans du scandale » revient pour une sixième saison et explore trois histoires littéraires marquées par la transgression et l’engagement. Trois récits puissants qui, des décennies après leur parution, n’ont rien perdu de leur acuité.
02/10/2025, 14:33
François Civil sera à l'affiche d'une mini-série adaptée du roman de Charles Dickens Un Conte de deux villes (trad. Laure Terilli, Archipoche), dévoile Deadline. Il sera accompagné par Kit Harington et Mirren Mack. Créée et écrite par Daniel West (Top Boy) et réalisée par Hong Khaou, cette production, commandée par MGM+ et la BBC, est portée par Federation Stories et Thriker Films. Elle sera diffusée l’année prochaine.
01/10/2025, 12:58
France 3 annonce, à partir du dimanche 19 octobre, à 21h10, la diffusion de la saison 5 de la série Les enquêtes de Dan Sommerdahl, inspirée des livres de l'autrice danoise Anna Grue. Quatre épisodes d'une durée de 90 minutes sont prévus.
01/10/2025, 10:27
La SCELF (Société civile des éditeurs de langue française) confirme la tenue de la deuxième édition de Shoot The Book! en Italie, dans le cadre du Mercato Internazionale Audiovisivo (MIA), les 8 et 9 octobre 2025. L’événement est organisé en partenariat avec l’Institut français Italia et bénéficie du soutien de l’Institut français Paris.
01/10/2025, 08:00
Okoo, l’offre jeunesse de France Télévisions, continue d’éveiller les plus jeunes aux enjeux environnementaux et au développement durable. À l’occasion des vacances scolaires, la plateforme met en avant une création 100 % française : Compostman et moi.
30/09/2025, 17:20
À compter du mois de novembre, Alexandre Gefen proposera un cycle de séminaires tournant autour des réseaux sociaux. Tous les jeudis, entre 18h et 20h, le Directeur de Recherche CNRS au sein de l’unité Théorie et histoire des arts et des littératures de la modernité nourrira la réflexion… sur le long terme.
30/09/2025, 16:34
La série Les Détectives du Yorkshire, signée par Julia Chapman et publiée en France par les éditions Robert Laffont dans des traductions de Dominique Haas et Stéphanie Leigniel, fait son retour sur France 3. Tel épris (ira se faire pendre), nouvel épisode de Rendez-vous avec le crime, sera diffusé le mardi 14 octobre à 21h10.
30/09/2025, 09:31
Vous êtes-vous déjà dit qu’un classique faisait partie de votre vie ? Ces livres qui, un jour, nous ont bouleversés, éclairés ou accompagnés dans nos choix, ces voix du passé qui continuent de résonner aujourd’hui… Cette semaine, La Grande Librairie vous invite à redécouvrir ces textes intemporels qui n’ont rien perdu de leur puissance. Redonnons vie à nos classiques, relisons-les, partageons-les. Rendez-vous le mardi 1er octobre à 21h sur France 5, et en streaming sur le site de France TV.
29/09/2025, 13:49
Rentrée littéraire ou non, les auteurs et autrices sont toujours présents dans les grilles de programme de France Culture. Du lundi 29 septembre au dimanche 5 octobre, plusieurs émissions et rendez-vous radiophoniques se consacrent aux textes et ceux et celles qui les écrivent, avec, entre autres, Ketty Nivyabandi, Vanessa de Senarclens ou Yanick Lahens.
29/09/2025, 09:47
Depuis quelques mois, un anglicisme farceur s’est imposé dans les milieux du livre : spredge — contraction de sprayed edge — désignant la décoration des tranches de pages (spray, motifs, dorures, pochoirs). Apparue modestement dans les éditions de luxe, cette tendance gagne désormais les catalogues grand public.
27/09/2025, 19:52
Coproduction Ripley Films et Merlin Productions (Mediawan), la mini-série en quatre épisodes Le parfum du bonheur adapte le roman (presque) éponyme de Virginie Grimaldi, Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie, paru chez Fayard en 2017. Déjà disponible sur france.tv, l'adaptation sera diffusée à la télévision à partir du 8 octobre, sur France 2.
26/09/2025, 10:50
Claire Chazal accueille pour ce nouveau numéro de « Au bonheur des livres », deux romanciers formidables et bien connus, Régis Jauffret et Justine Lévy, qui ont en commun, comme beaucoup d'écrivains de cette rentrée littéraire, de consacrer leur nouveau livre aux liens familiaux, et plus particulièrement à leur mère défunte.
25/09/2025, 12:34
Marvel Games, Sony Interactive Entertainment et Insomniac Games ont présenté les premières images de Marvel’s Wolverine, superproduction vidéoludique centrée sur le personnage cocréé par Roy Thomas, Len Wein et John Romita, Sr..
25/09/2025, 09:51
France 2 diffusera le dimanche 12 octobre à 21h10 Sur les chemins noirs, adaptation du récit de Sylvain Tesson par Denis Imbert, porté à l’écran par Jean Dujardin. Inspiré d’une histoire vraie, ce voyage à travers la France raconte la reconstruction d’un écrivain explorateur après un grave accident.
24/09/2025, 16:36
Sorti en 2022, Cult of the Lamb est un phénomène vidéoludique signé Massive Monster et Devolver Digital. Ce jeu, mêlant un style visuel aussi mignon que macabre, a conquis 4,5 millions de joueurs dans le monde grâce à son concept audacieux : incarner un agneau ressuscité par une divinité obscure pour bâtir un culte. Par Émilien Cousin-Hamelal.
24/09/2025, 12:15
Paru en 2018 dans la collection blanche, Le discours marquait le retour de Fabrice Caro aux éditions Gallimard, douze ans après Figurec. Le succès fut au rendez-vous, avec une déclinaison au cinéma (Laurent Tirard, 2020), mais aussi sur les planches. France 4 et france.tv diffusent une captation de cette pièce.
23/09/2025, 09:34
À partir du 3 novembre 2025, LinkedIn utilisera les données de ses membres pour entraîner ses modèles d’intelligence artificielle générative. Une annonce en apparence technique, mais qui rouvre un débat brûlant : jusqu’où les plateformes peuvent-elles puiser dans nos contenus pour nourrir leurs algorithmes ? Une nouvelle polémique sur ces contenus crowdsourcés qui deviennent le carburant silencieux de l’IA.
22/09/2025, 11:06
Particulièrement remarqué à l'occasion de la rentrée littéraire 2020, le récit autobiographique du rappeur Gringe, Ensemble, on aboie en silence (HarperCollins) est en cours d'adaptation par Maxime Cormier et Guillaume Scaillet. La diffusion est attendue sur France Télévisions.
22/09/2025, 10:26
Auteurs nouvellement publiés ou vieux briscards du milieu littéraire ont leur place sur France Culture. En pleine rentrée littéraire, cette semaine du lundi 22 au dimanche 28 septembre fera entendre, sur les ondes, Pierre Jourde, Hélène Frappat, Chowra Makaremi ou encore les textes de Guillaume Dustan...
22/09/2025, 09:33
Après Fabrice Luchini, Sophie Marceau et François Sureau, c’est désormais au tour de Béatrice Dalle et d’Alain Mabanckou d’animer l’émission dominicale de France Inter, Les Admirations littéraires, et de partager avec les auditeurs les textes majeurs de leur panthéon personnel.
18/09/2025, 19:47
Vendredi 19 septembre à 23h, l’émission Au bonheur des livres présentée par Claire Chazal accueillera Anne Berest et Vanessa Schneider. Les deux écrivaines viendront présenter leurs ouvrages respectifs, Finistère (Albin Michel) et La peau dure (Grasset), centrés sur la figure paternelle.
18/09/2025, 08:30
Goldorak U, nouvelle version contemporaine du célèbre anime japonais Goldorak (1975), débarque prochainement sur france.tv et sur la chaîne YouTube slah anim. 13 épisodes de 26 minutes forment la première saison.
17/09/2025, 11:26
L'autrice-réalisatrice de documentaires Flore-Anne D'Arcimoles, pour son portrait du poète Arthur Rimbaud, a choisi deux voix caractéristiques. D'un côté, l'autrice compositrice Zaho de Sagazan, pour déclamer les poèmes, de l'autre, l'acteur Félix Moati, pour retracer le vol du poète aux semelles de vents... La diffusion est prévue sur Arte le mercredi 15 octobre 2025 à 22h55.
17/09/2025, 08:35
Top ArticlesScandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Commenter cet article