Métal Hurlant, Moebius, Miller : la vente événement d’octobre

Les 25 et 26 octobre, la maison Heritage Auctions organise une vente aux enchères consacrée à la bande dessinée internationale. Parmi les pièces phares, la mythique couverture du n°2 de Métal Hurlant, signée Philippe Druillet, véritable emblème de la science-fiction graphique. Autour d’elle, des œuvres majeures de Jean Giraud (Moebius), Frank Miller, Juanjo Guarnido, Enrico Marini et Mathieu Lauffray seront proposées aux collectionneurs du monde entier.
Le 14/10/2025 à 16:46
14/10/2025 à 16:46
Chef-d’œuvre fondateur du magazine Métal Hurlant, la couverture du second numéro, réalisée par Philippe Druillet, symbolise la naissance d’une nouvelle ère esthétique et éditoriale. « Véritable pierre angulaire du magazine qui sera exporté aux États-Unis sous le titre Heavy Metal, cette œuvre originale, plus qu’une simple illustration, constitue une véritable déclaration d’intention », souligne Olivier Delflas, représentant de la maison de vente. Cette pièce iconique incarne à elle seule l’esprit avant-gardiste d’un mouvement qui a révolutionné la bande dessinée de science-fiction.
Après la vente record de la première planche du premier tome de Blueberry : Fort Navajo, adjugée à 175.000 $, Heritage Auctions présente la seconde planche de cet épisode historique. Jean Giraud y déploie tout son talent narratif : en quelques cases, il condense la tension d’une partie de poker, jusqu’à son dénouement en un échange de coups de feu. La composition maîtrisée et le rythme haletant traduisent déjà l’approche cinématographique qui fera de Blueberry une série mythique.
Lauréat à six reprises d’un Eisner Award, Juanjo Guarnido dévoile plusieurs œuvres issues de sa collection personnelle. Parmi elles figure un pastel sur Bristol, réalisé pour la couverture de l’édition de luxe rassemblant les cinq premiers tomes de Blacksad, ainsi qu’une planche du tome 7 et une illustration de couverture pour Batman : Death Metal n°1 – Megadeth Edition. Ces pièces témoignent de la richesse visuelle d’un artiste capable de naviguer entre polar, rock et comics américains.
De son côté, Frank Miller fait son entrée dans le catalogue avec quatre œuvres majeures. Pour la première fois, les planches originales 2 et 6 de sa série culte Elektra Lives Again (1990) sont proposées aux enchères. Réalisées à l’encre et à la peinture blanche, elles traduisent la tension dramatique et l’intensité émotionnelle propres à l’univers du créateur de Sin City.
Figure centrale de la bande dessinée européenne, Enrico Marini offre un ensemble exceptionnel : les 24 planches originales d’une histoire complète de Batman: The Long Halloween – The Last Halloween, réalisées avec Jeph Loeb. Ce lot rare s’accompagne de la variant cover Mr. Freeze du même numéro, d’une planche issue de Batman: The Dark Prince Charming n°1, et d’une illustration montrant un Batman vulnérable dans sa Batcave. Ces œuvres mettent en lumière l’approche cinématographique et la virtuosité du dessinateur italo-suisse.
Enfin, Mathieu Lauffray clôt la vente avec une couverture panoramique de Star Wars: Heir to the Empire. Cette composition monumentale, parmi les plus emblématiques de la saga, résume la puissance évocatrice d’un artiste passé maître dans l’art de la narration épique et de la science-fiction.
Crédits illustration : © Philippe Druillet, Métal Hurlant #2 Cover Original Art - Les Humanoïdes Associés, 1975
