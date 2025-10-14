Métal Hurlant, Moebius, Frank Miller : une vente événement cet octobre

Chef-d’œuvre fondateur du magazine Métal Hurlant, la couverture du second numéro, réalisée par Philippe Druillet, symbolise la naissance d’une nouvelle ère esthétique et éditoriale. « Véritable pierre angulaire du magazine qui sera exporté aux États-Unis sous le titre Heavy Metal, cette œuvre originale, plus qu’une simple illustration, constitue une véritable déclaration d’intention », souligne Olivier Delflas, représentant de la maison de vente. Cette pièce iconique incarne à elle seule l’esprit avant-gardiste d’un mouvement qui a révolutionné la bande dessinée de science-fiction.

© Philippe Druillet, Métal Hurlant #2 Cover Original Art - Les Humanoïdes Associés, 1975

Après la vente record de la première planche du premier tome de Blueberry : Fort Navajo, adjugée à 175.000 $, Heritage Auctions présente la seconde planche de cet épisode historique. Jean Giraud y déploie tout son talent narratif : en quelques cases, il condense la tension d’une partie de poker, jusqu’à son dénouement en un échange de coups de feu. La composition maîtrisée et le rythme haletant traduisent déjà l’approche cinématographique qui fera de Blueberry une série mythique.

© Jean Giraud (Moebius) Blueberry : Fort Navajo #1 Story Page 2 First Appearance Storyline Original Art

Lauréat à six reprises d’un Eisner Award, Juanjo Guarnido dévoile plusieurs œuvres issues de sa collection personnelle. Parmi elles figure un pastel sur Bristol, réalisé pour la couverture de l’édition de luxe rassemblant les cinq premiers tomes de Blacksad, ainsi qu’une planche du tome 7 et une illustration de couverture pour Batman : Death Metal n°1 – Megadeth Edition. Ces pièces témoignent de la richesse visuelle d’un artiste capable de naviguer entre polar, rock et comics américains.

© Juanjo Guarnido Blacksad Integral Cover Original Art (Dargaud, 2014).

De son côté, Frank Miller fait son entrée dans le catalogue avec quatre œuvres majeures. Pour la première fois, les planches originales 2 et 6 de sa série culte Elektra Lives Again (1990) sont proposées aux enchères. Réalisées à l’encre et à la peinture blanche, elles traduisent la tension dramatique et l’intensité émotionnelle propres à l’univers du créateur de Sin City.

Frank Miller Elektra Lives Again Story Page 2 Original Art (Marvel/Epic, 1990) - Frank Miller Elektra Lives Again Story Page 6 Original Art (Epic, 1990)

Figure centrale de la bande dessinée européenne, Enrico Marini offre un ensemble exceptionnel : les 24 planches originales d’une histoire complète de Batman: The Long Halloween – The Last Halloween, réalisées avec Jeph Loeb. Ce lot rare s’accompagne de la variant cover Mr. Freeze du même numéro, d’une planche issue de Batman: The Dark Prince Charming n°1, et d’une illustration montrant un Batman vulnérable dans sa Batcave. Ces œuvres mettent en lumière l’approche cinématographique et la virtuosité du dessinateur italo-suisse.

© Enrico Marini Batman: The Long Halloween - The Last Halloween #6 "Suspects" (DC, 2025).

Enfin, Mathieu Lauffray clôt la vente avec une couverture panoramique de Star Wars: Heir to the Empire. Cette composition monumentale, parmi les plus emblématiques de la saga, résume la puissance évocatrice d’un artiste passé maître dans l’art de la narration épique et de la science-fiction.

© Mathieu Lauffray Star Wars: Heir To The Empire Trade Paperback Wraparound Cover Original Art (Dark Horse, 1996).

