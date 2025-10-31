Du sol à l’océan : les savoirs du vivant au cœur du Salon du Livre Environnement

Le Salon du Livre Environnement, premier du nom, se tiendra les 29 et 30 novembre au Palais Lumière d’Évian-les-Bains, dans une mise en scène volontairement immersive du pacte entre culture et écologie. Pour la seconde journée, une thématique globale soutendra les rencontres : Écrire l’avenir du vivant.
Le 31/10/2025
31/10/2025 à 08:22
C’est une dernière journée placée sous le signe de l’imagination active que propose le Salon du Livre Environnement au Palais Lumière d’Évian (10 h-18 h). Après une matinée consacrée à la découverte de l’exposition « Oiseaux et Nature », l’après-midi se dessine en une invitation à tracer des « chemins d’avenir », selon l’intitulé de l’introduction à 13 h 15.
Dès cette entrée en matière, on sent l’ambition du salon : ne pas simplement informer, mais mobiliser — tisser entre publics, écrivains et chercheurs une communauté de pensée prête à agir.
À 13 h 30, la table ronde « Nourrir le monde autrement : repenser l’alimentation pour un avenir viable » réunira Gilles Fumey (Université de la Sorbonne) autour des questions de souveraineté alimentaire, de justice écologique et d’innovation. La souveraineté ne se limite pas aux productions locales ; elle se lie aux équilibres globaux, aux choix collectifs de modes de consommation et à l’invention de filières durables.
À 14 h 30, « Des sols vivants pour une planète en santé » oriente le regard vers cette composante souvent ignorée du vivant: le sol. Aux côtés de Venance Journé et d’Ophélie Sauzet, on explorera comment restaurer, protéger et cultiver autrement, dans une approche à la fois scientifique, paysagère et éthique. Le sol, réserve de biodiversité, puits de carbone, mémoire des pratiques ancestrales, devient ici symbole et levier d’une résilience possible.
À 15 h 30, « La Pêchécologie » propose la réflexion d’un océan nourricier régénéré, avec Didier Gascuel. Cette notion d’agroécologie marine engage une vision renouvelée de la pêche durable, de la biodiversité marine et du rôle de l’homme dans les zones littorales. Puis, à 16 h 30, Vincent Doumeizel prend le relais sur « Algues et plancton : fondement du Vivant et solution pour son avenir ». Il montrera comment ces organismes microscopiques, piliers de la chaîne écologique, peuvent être des alliés dans les transitions énergétiques et alimentaires.
Ce diptyque maritime (15 h 30 et 16 h 30) illustre une stratégie du salon : relier les enjeux terrestres et aquatiques dans un même horizon du vivant, sans cloisonner les écosystèmes.
La journée se conclura à 18 h avec la clôture et remise du Prix Littéraire Environnement, en présence de Josiane Lei, maire d’Évian. Les lauréats, en catégories jeunesse et adultes, seront distingués, et les lots « verts » distribués dans un esprit de fête consciente. Le prix, créé par l’association De Rives en Pages, vise depuis 2023 à soutenir les œuvres — fiction ou essai — qui illuminent les relations entre l’humain et la nature.
À partir de 13 h 30, les plus jeunes pourront plonger dans Les Veilleurs de l’Univers (lectures et atelier de coloriage) avec Véronique Masquelin et Mélanie Pacthod — une manière ludique de les rendre « veilleurs du monde ». À 14 h 30, deux ateliers complémentaires se déroulent: Conte-moi l’écologie (6 ans et plus, avec Christiane Béchet-Baretta) et dessin d’oiseaux avec Élodie Tribut, artiste plasticienne engagée. Ces moments sont autant de passerelles sensibles vers les débats de l’après-midi : ils invitent chaque participant — enfant, parent, enseignant — à sentir, imaginer et raconter le monde vivant.
Si l’on lit la progression de cette journée, on perçoit une stratégie narrative: partir du concret (l’alimentation), remonter à la terre (les sols), plonger dans l’eau (pêches, algues), pour remonter vers le texte (le prix littéraire). À travers ce fil, le salon compose un récit écologique qui se veut à la fois rigoureux et poétique.
Les sols, souvent invisibles, servent de métaphores à la pensée souterraine — ce qui pousse hors de la vue mais soutient toute croissance. Les algues et le plancton, atomes vivants de l’océan, deviennent symboles de ce que nos perceptions omettent mais dont dépend notre avenir. Le prix littéraire rappelle que la littérature n’est pas annexe aux sciences : elle les éclaire, les met en résonance, porte en elle la capacité d’émouvoir — et donc de transformer les consciences.
Dans ce salon porté par De Rives en Pages, c’est précisément ce mélange — dialogues entre chercheurs, artistes et lecteurs ; ateliers et débats ; micro et macro — qui crée la matière d’un avenir. Le dimanche 30 novembre n’est pas une simple clôture, mais un appel actif : à imaginer, ensemble, des chemins de résistance, d’espoir et d’action.
Plus d'informations à cette adresse. Retrouver le programme de la journée du samedi 29 novembre.
Crédits photo : joaocampanholo CC 0
