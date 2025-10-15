Salon du Livre Environnement à Évian : la littérature au chevet du vivant

« Lire le monde, c'est déjà le changer. » Voilà le leitmotiv qu'a choisi la manifestation pour accompagner ces deux journées. La séance inaugurale, à 10h30, invite à redessiner la trame de notre relation au vivant : « L’Homme, l’Animal, la Nature : une relation essentielle ». On y explorera la violence — qu’elle soit celle de l’homme, de l’animal ou infligée au vivant — et les chemins pour restaurer un dialogue (ou du moins une écoute retrouvée) entre les sociétés humaines et le reste du monde.

Cet instant de réflexion collective ouvre le salon non seulement sur la conscience écologique, mais sur la posture que chaque auteur, scientifique ou visiteur pourrait adopter face aux crises environnementales.

L’édition engagée et le rôle de la maison La Singulière (11h00)

À 11h, Aurélie Courtinat, directrice des éditions La Singulière, viendra montrer comment une maison d’édition peut devenir un point d’ancrage pour le débat environnemental. En bâtissant une collection « éthique », elle œuvre à créer des ponts entre littérature et engagement — une illustration vive de la conviction qu’écrire pour la Terre n’est pas un discours abstrait, mais un geste de responsabilité.

Un saut dans l’après-midi nous transporte au cœur des sensibilités contradictoires.

Entre fascination, peur et cohabitation — « Peut-on vivre avec les loups ? » (13h30)

C’est à 13h30 que s’ouvrira l’un des débats les plus emblématiques du salon : comment envisager une coexistence possible entre l’homme et un grand prédateur ? Claude Fischer (HEPIA Genève) dialoguera avec Florence Coulin, biologiste spécialiste du loup, et Diane Lespinard, autrice de La Politique du Loup.

Ce moment tisse étroitement les fils de la recherche scientifique, de l’imaginaire littéraire et du vécu politique : si l’on veut vivre avec les loups, quelles concessions et quelles redéfinitions de territoire sommes-nous prêts à accepter ?

« L’agressivité humaine : fatalité ou choix ? » (14h30)

À 14h30, Camilla Bellone, neuroscientifique, proposera une clé de lecture du comportement violent : reliant neurosciences et écologie sociale, elle interrogera si l’agressivité humaine est inscrite dans nos circuits neuronaux ou émerge des conditions sociétales. Cette thématique fait écho à l’introduction du matin — violence, lien, responsabilité — tout en lui injectant une dimension physiologique et cognitive.

Les transitions entre intervenants structurent un récit : du lien brisé, à la considération pour l’animal sauvage, jusqu’à l’introspection bioéthique sur l’humain.

Dépendances numériques & IA face à l’environnement (15h30)

À 15h30, Solange Ghernaouti et Philippe Monnin relanceront le débat avec une question cruciale du XXIᵉ siècle : les technologies — intelligences artificielles, réseaux, dépendances numériques — peuvent-elles devenir alliées ou ennemies de l’environnement ?

À l’heure où le secteur du livre lui-même cherche à réduire son empreinte carbone, cette table offre une mise en perspective foisonnante qui croise culture, innovation et limites planétaires. (Cf. les réflexions du monde de l’édition sur l’impact carbone du livre.) Le Monde.fr

« Comment raconter le vivant pour mieux le défendre ? » (17h00)

Enfin, à 17h, l’écrivain Oscar Lalo conclura ce cycle par la puissance du récit : comment la littérature — à travers métaphores, tensions et fictions — peut transformer notre regard sur le monde vivant. Les mots, portés par les émotions, deviennent armes douces mais peut-être les plus persuasives pour inspirer une mobilisation durable.

Pour les enfants : dessiner, conter, s’éveiller

En parallèle, dès 14h30, un atelier dessin d’oiseaux (avec Élodie Tribut) offre aux petits et grands un espace de création sensible. Sur le même temps, Conte-moi l’écologie (à partir de 6 ans) propose d’aborder les grands enjeux à travers la parole contée. Et dès 15h30, Les Veilleurs de l’Univers, lectures et atelier de coloriage, invitent les 5–8 ans à entrer en lien affectif avec les éléments.

Plus d'informations à cette adresse.

Crédits illustration : Mohamed_hassan CC 0

