Fuite nocturne et magie ancienne : une fille face à sa mère

Chez Cordelia, aucun secret n’est permis : les portes doivent rester grandes ouvertes et la moindre désobéissance se paie cher. Sa mère, Evangeline, détient une magie ancienne, disparue depuis longtemps, qu’elle utilise pour paralyser sa fille, la condamnant au silence et à l’immobilité pendant des heures, parfois des jours entiers.

Lorsque des morts mystérieuses surviennent dans leur village, Evangeline décide de fuir en pleine nuit avec Cordelia. Leur route les conduit jusqu’à un manoir isolé, propriété d’un riche Squire et de sa sœur Hester. Bien décidée à se mettre à l’abri du besoin, Evangeline veut piéger le Squire dans un mariage.

Mais Hester, consciente du danger qui plane, élabore un plan pour déjouer les intentions de la visiteuse. Aidée de ses amis fidèles et de Cordelia elle-même, elle devra affronter la menace croissante d’Evangeline. Ensemble, ils tenteront d’empêcher la mère et sa magie destructrice d’accomplir son dessein, avant qu’il ne soit trop tard.

Les éditions Verso nous en offrent les premières pages :

T. Kingfisher écrit de la fantasy, de l’horreur et de temps en temps des bizarreries. Elle a remporté plusieurs fois les prestigieux prix Hugo, Locus et Nebula. Elle vit en Caroline du Nord avec son mari, ses chiens et des poules qui sembleraient être possédés…

Par Clotilde Martin

