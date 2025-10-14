Deux trésors médiévaux du Luxembourg désormais accessibles en ligne

La Bibliothèque nationale du Luxembourg (BnL) trouve ses origines en 1798, mais elle a été instituée sous sa forme actuelle par la loi de 1899. Elle conserve aujourd’hui environ 1,8 million de documents imprimés dans ses collections patrimoniales et de recherche.

Outre les imprimés, la BnL gère également des collections numériques, des manuscrits, des cartes, partitions, fonds graphiques et estampes. Située au Kirchberg, à Luxembourg, elle est placée sous la tutelle du ministère de la Culture et remplit aussi les fonctions de dépôt légal pour les publications luxembourgeoises.

Avec ce projet, la BnL poursuit son objectif de rendre accessible au plus grand nombre les trésors de ses collections, tout en assurant la conservation optimale des originaux. La numérisation de ces manuscrits s’inscrit dans une démarche de long terme : celle de la mise en valeur du patrimoine écrit luxembourgeois, au service à la fois de la recherche et de la culture. Cette initiative contribue également au développement des humanités numériques, un domaine en pleine expansion au Luxembourg comme ailleurs en Europe.

Le Codex Mariendalensis

Acquis par l’État luxembourgeois en 2008, le Codex Mariendalensis est conservé dans les collections de la Bibliothèque nationale. Ce manuscrit médiéval du début du XIVe siècle retrace la Vie de Yolanda de Vianden, figure religieuse emblématique du pays. Le texte, composé de 5963 vers rimés, est rédigé en francique mosellan, une langue proche du luxembourgeois moderne. Ce document unique constitue un témoignage essentiel de la culture et de la langue luxembourgeoises anciennes, offrant aux chercheurs comme au public une plongée dans les origines linguistiques du territoire.

Page du Codex Mariendalensis - BnL

La Bible géante de Saint-Maximin

La Bible géante de Saint-Maximin représente un autre joyau des collections luxembourgeoises. Ce manuscrit, dernier exemplaire connu des grandes Bibles du XIe siècle encore sur le marché, a été acquis par la BnL en 2024. Pour assurer sa conservation et sa mise en valeur, la bibliothèque a lancé un appel aux dons. Le montant total collecté de pour cet appel est de 95.587 € pour 518 dons. Outre sa rareté, l’ouvrage se distingue par son état de conservation remarquable et par son lien direct avec le célèbre scriptorium d’Echternach, haut lieu de la production monastique médiévale.

La mise à disposition en ligne du Codex Mariendalensis et de la Bible géante de Saint-Maximin marque une nouvelle étape dans la politique de numérisation de la Bibliothèque nationale. Cette initiative vise à faciliter l’accès aux sources historiques pour le grand public et les chercheurs, tout en limitant la manipulation des originaux. Elle s’inscrit dans une logique de diffusion et de préservation du patrimoine, soutenue par les outils numériques développés par l’institution.

Crédits photos : De gauche à droite : Le Codex Mariendalensis, La Bible géante de Saint-Maximin - BnL

