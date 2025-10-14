Deux trésors médiévaux du Luxembourg désormais accessibles en ligne

Dans le cadre de son programme de numérisation du patrimoine écrit, la Bibliothèque nationale du Luxembourg (BnL) met en ligne deux manuscrits majeurs : le Codex Mariendalensis et la Bible géante de Saint-Maximin. Ces œuvres, d’une valeur historique exceptionnelle, témoignent des racines culturelles du pays et s’inscrivent dans la politique de la BnL visant à préserver et diffuser le patrimoine national tout en répondant à une demande croissante du public et des chercheurs.
Le 14/10/2025 à 16:19 par Ewen Berton
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
14/10/2025 à 16:19
0
Commentaires
0
Partages
La Bibliothèque nationale du Luxembourg (BnL) trouve ses origines en 1798, mais elle a été instituée sous sa forme actuelle par la loi de 1899. Elle conserve aujourd’hui environ 1,8 million de documents imprimés dans ses collections patrimoniales et de recherche.
Outre les imprimés, la BnL gère également des collections numériques, des manuscrits, des cartes, partitions, fonds graphiques et estampes. Située au Kirchberg, à Luxembourg, elle est placée sous la tutelle du ministère de la Culture et remplit aussi les fonctions de dépôt légal pour les publications luxembourgeoises.
Avec ce projet, la BnL poursuit son objectif de rendre accessible au plus grand nombre les trésors de ses collections, tout en assurant la conservation optimale des originaux. La numérisation de ces manuscrits s’inscrit dans une démarche de long terme : celle de la mise en valeur du patrimoine écrit luxembourgeois, au service à la fois de la recherche et de la culture. Cette initiative contribue également au développement des humanités numériques, un domaine en pleine expansion au Luxembourg comme ailleurs en Europe.
Acquis par l’État luxembourgeois en 2008, le Codex Mariendalensis est conservé dans les collections de la Bibliothèque nationale. Ce manuscrit médiéval du début du XIVe siècle retrace la Vie de Yolanda de Vianden, figure religieuse emblématique du pays. Le texte, composé de 5963 vers rimés, est rédigé en francique mosellan, une langue proche du luxembourgeois moderne. Ce document unique constitue un témoignage essentiel de la culture et de la langue luxembourgeoises anciennes, offrant aux chercheurs comme au public une plongée dans les origines linguistiques du territoire.
La Bible géante de Saint-Maximin représente un autre joyau des collections luxembourgeoises. Ce manuscrit, dernier exemplaire connu des grandes Bibles du XIe siècle encore sur le marché, a été acquis par la BnL en 2024. Pour assurer sa conservation et sa mise en valeur, la bibliothèque a lancé un appel aux dons. Le montant total collecté de pour cet appel est de 95.587 € pour 518 dons. Outre sa rareté, l’ouvrage se distingue par son état de conservation remarquable et par son lien direct avec le célèbre scriptorium d’Echternach, haut lieu de la production monastique médiévale.
À LIRE - L'État veut acquérir le Fonds Albert Camus, pour la BnF
La mise à disposition en ligne du Codex Mariendalensis et de la Bible géante de Saint-Maximin marque une nouvelle étape dans la politique de numérisation de la Bibliothèque nationale. Cette initiative vise à faciliter l’accès aux sources historiques pour le grand public et les chercheurs, tout en limitant la manipulation des originaux. Elle s’inscrit dans une logique de diffusion et de préservation du patrimoine, soutenue par les outils numériques développés par l’institution.
Crédits photos : De gauche à droite : Le Codex Mariendalensis, La Bible géante de Saint-Maximin - BnL
Par Ewen Berton
Contact : eb@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
L’ENS (École normale supérieure) et PSL (Université Paris Sciences & Lettres) inaugurent « Lucienne », une bibliothèque numérique accessible à tous, qui réunit plus de 900 documents issus de ses fonds patrimoniaux.
26/05/2025, 17:00
Des chercheurs ont récemment déchiffré de façon spectaculaire des rouleaux de papyrus vieux de près de 2 000 ans, carbonisés lors de l'éruption du mont Vésuve en 79 apr. J.-C. Découverts en 1752 dans la Villa des Papyrus à Herculanum, ces manuscrits étaient jusqu'alors illisibles. Trop fragiles et surtout trop calcinés, toute tentative de les dérouler menaçait leur intégrité. Les dérouler, physiquement...
09/02/2025, 12:16
Depuis près d'une quinzaine d'années, la revue en ligne The Public Domain Review s'efforce de trouver des ouvrages, gravures, photographies ou peintures dignes d'être découverts ou redécouverts, au sein du domaine public. La publication présente à présent la Public Domain Image Archive (PDIA), une base de données éditorialisée, qui offre le meilleur du patrimoine visuel.
09/01/2025, 14:38
Depuis 2021, Marie Gautier, médiatrice au centre culturel de l’Eure, s’est lancée dans un projet ambitieux : redonner voix aux poètes oubliés de Normandie. Après trois ans de recherches dans les bibliothèques et archives locales, elle a initié la Poétothèque sonore, une anthologie en ligne créée avec La Factorie, maison de poésie à Val-de-Reuil.
11/11/2024, 09:23
Reconnue comme l'une des autrices majeures du XXe siècle, Virginia Woolf (1882-1941) inspire encore aujourd'hui, tant par ses expérimentations narratives que par ses personnages atypiques et ses prises de position féministes. Le King's College de Londres abrite désormais WoolfNotes, une plateforme réunissant des notes de lecture et d'écriture de l'autrice, soit plus de 7000 pages numérisées...
07/08/2024, 12:40
Dans les trésors de la Bibliothèque du Congrès de Washington, se trouve un manuscrit exceptionnel : le Kräuterbuch (Livre des Herbes), signé d'un certain Johannes Hartlieb, daté de 1462. 160 illustrations qui allient la richesse botanique aux pratiques, pas toujours recommandables, de la médecine ancienne. Il d'agit encore d'une exploration des sciences occultes du Moyen Âge tardif...
30/07/2024, 17:25
Depuis le XVIIIe siècle que l’on y a découvert les gigantesques statues de pierre, Rapa Nui, ou Île de Pâques, intrigue les Européens. Mais ce n’est qu’en 1864 qu’une expédition menée par Eugène Eyraud révéla des tablettes contenant un système d’écriture totalement en marge : le rongorongo. Les archéologues s’étripaient jusqu’à une récente étude, mettant les choses à plat.
06/05/2024, 16:46
En collaboration avec l'Association Atelier André Breton et grâce à la générosité d'Aube Elléouët-Breton, la fille du poète, la Bibliothèque nationale de France (BnF) rend accessible sur Gallica, à partir du 20 février 2024, l'intégralité des manuscrits d'André Breton présents dans ses collections, de manière libre et gratuite.
20/02/2024, 12:40
L'University of Chicago Press a rendu disponible en ligne, et gratuitement, cinq des six volumes de The History of Cartography (L'Histoire de la Cartographie). Pour Edward Rothstein du New York Times, il s'agit de « la somme le plus ambitieuse de la cartographie jamais entreprise ». Si vous achetez une des versions imprimées sur Amazon, chaque édition vous coûtera entre 400 et 500 $ (environ 360 et 450 €).
21/12/2023, 17:10
À quelques semaines de la fin d'année, de belles (re)découvertes se profilent, avec l'entrée dans le domaine public des œuvres d'auteurs français décédés en 1953. Si 2024 n'a pas sa « star », comme 2023 avec Paul Éluard, un conséquent cortège se prépare, notamment formé par les avant-gardes du XXe siècle.
13/12/2023, 11:13
La Bibliothèque du Congrès a achevé la numérisation complète du Yongle dadian (永樂大典), ou Encyclopédie Yongle, du nom d’un empereur des XIVe-XVe siècles. Le plus important ouvrage de la Chine pré-moderne, terminé au début du XVe siècle, s'était donné pour objectif de compiler toutes les formes de connaissances humaines de son temps. Il représente 41 volumes conservés par l’institution américaine dans sa section asiatique.
15/05/2023, 13:30
Se faire tirer le portrait n’a pas toujours été une mince affaire. Rapide et plus abordable que les portraits à l’huile, à l’heure où la photographie n’avait pas encore été inventée, les silhouettes de papier découpées ont connu leur heure de gloire. C’est un catalogue de près de 1800 silhouettes découpées à la main, datant du XIXe siècle, qui a été numérisée et mise en ligne par le Smithsonian.
03/05/2023, 16:11
Avec sa bibliothèque numérique, la Bibliothèque nationale de France et ses partenaires sont résolument engagés dans une politique de partage et de diffusion des collections patrimoniales. Lancée en 1997 avec quelques milliers de documents, Gallica s'est considérablement enrichie au fil du temps : à l'occasion de ses vingt-cinq ans d'existence, elle vient de franchir le cap des 10 millions de documents accessibles en ligne.
30/03/2023, 17:05
Dans un manuscrit latin du VIIIe siècle se cachaient quinze feuillets réunissant trois textes scientifiques. Le premier portait sur la mathématique, le deuxième est L’analemme de Claude Ptolémée. Quant au troisième, il s’agit d’un texte d’astronomie, encore inconnu et dont l’auteur demeurait un mystère… jusqu’à présent.
19/03/2023, 08:35
La fondation à but non lucratif qui gère Wikipédia, Wikimedia, a lancé Wikisource Loves Manuscripts. L’ambition : numériser et transcrire plus de 20.000 pages de manuscrits indonésiens. Pour ce faire, la filiale locale s’est associée à l’UNESCO et Read-Coop. On ne présente plus le premier. Le second possède un outil de reconnaissance de caractères, Transkribus, très utile dans le cas présent.
22/02/2023, 09:12
L'Institut de France, qui réunit cinq académies, dont l'Académie française, et plusieurs institutions, ouvre ses bibliothèques numériques. Ce catalogue fédéré offre un module de recherche dans les collections et fonds numérisés de huit bibliothèques, fondations, académies ou musées rattachés à l'Institut de France.
15/12/2022, 17:39
Après RetroNews, plateforme de consultation de la presse ancienne (1631-1950), la Bibliothèque nationale de France s'investit dans une collaboration avec douze éditeurs de presse pour numériser et valoriser leur patrimoine éditorial. Cette initiative, encore sans nom, permettra aux éditeurs de proposer de nouveaux produits éditoriaux et à la BnF d'anticiper sur la future numérisation de la presse moderne.
30/09/2022, 16:54
La Bibliothèque nationale de Tunis a lancé en mai dernier un projet de numérisation de sa collection de journaux en langue étrangère, riche de près de 16.000 documents, expression de la Tunisie plurielle des XIXe et XXe siècles. L’ambition : valoriser ce fonds historique et fragile, afin de préserver cet héritage, mais aussi rendre accessibles aux chercheurs et universitaires ces ressources, reflet de l’histoire du pays.
19/08/2022, 15:12
Il reste deux ans avant l’ouverture officielle des JO d'été de Paris 2024 – du 26 juillet au 11 août. À cette occasion, le Centre d’Études olympiques du CIO a collecté et numérise progressivement les publications liées à cette prochaine édition. En parallèle, elle en a profité pour faire de même avec toutes les archives des Comités d'organisations des jeux olympiques (COJO) des éditions françaises précédentes, à savoir Paris 1900 et 1924, Chamonix 1924, Grenoble 1968 et Albertville 1992.
28/07/2022, 12:26
L’un des plus beaux manuscrits médiévaux, le Livre de saint Alban, est accessible dans le monde entier depuis ce 22 juin, fête de la saint Alban. La bibliothèque du Trinity College de Dublin a en effet numérisé l’œuvre du XIIIe siècle. Réalisé par le moine bénédictin Matthew Paris, de l’abbaye dédiée au bienheureux, ce livre raconte la vie du premier martyr chrétien d’Angleterre, mais également la construction de la cathédrale qui porte le nom de la figure antique, dans le Hertfordshire.
26/07/2022, 15:31
Ce 17 juin, on célébrait les 50 ans du début d'une des enquêtes journalistiques les plus célèbres des États-Unis. Portée d'abord par deux journalistes du Washington Post, Bob Woodward et Carl Bernstein, elle aboutit en 1974 à la démission du président Richard Nixon, sous la menace d'une procédure d'impeachment [destitution, NdR]. Cinq décennies plus tard, la National Archives and Records Administration (NARA) numérise des archives de l'affaire, ainsi que des pièces du procès, les rendant accessibles au plus grand nombre.
20/06/2022, 15:21
Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication marocain a annoncé la mise en place d'une bibliothèque numérique et gratuite. Ce nouveau service permettra aux lecteurs du pays d'avoir accès à environ 36.000 titres. Il a été lancé à l’occasion de la journée mondiale du livre, le 23 avril, et de la journée nationale de la lecture au Maroc, qui se tiendra le 10 mai.
27/04/2022, 07:30
Alors que les célébrations de Pourim se préparent pour la communauté juive, la bibliothèque nationale d’Israël à Jérusalem dévoile un aperçu de la plus grande collection de rouleaux d’Esther au monde. Parmi ces derniers, l’un des plus anciens rouleaux d’Esther connus à travers le monde a récemment été offert à l’établissement.
16/03/2022, 12:01
Beaucoup de textes anciens, qui nous sont parvenus endommagés, semblaient définitivement incompréhensibles dans leur intégralité. Les méthodes de reconstitutions ont toujours existé, mais il semblerait qu'un grand pas ait été franchi grâce à l'intelligence artificielle. Un algorithme, Ithaca, développé dans le cadre d'une collaboration entre des historiens et la société britannique d'intelligence artificielle détenue par Google, DeepMind, fait actuellement sensation.
11/03/2022, 14:29
Le Dicastère pour la communication du Vatican numérise actuellement ses documents historiques, recensés sur les 100 dernières années, projet pour lequel il fait appel à PFU, la filiale scanners de Fujitsu. Il s'agit d'une grande variété de types de documents, allant des bulletins d'information sous forme de volumes reliés, de brochures et reportages sur des événements survenus au Vatican il y a plus de 100 ans.
02/03/2022, 11:43
Deux grandes bibliothèques belges ont signé un accord avec Google pour rendre accessible en ligne des documents historiques numérisés issus de leurs catalogues. À travers Google Books ou sur le site des institutions, plusieurs milliers d’ouvrages appartenant à la bibliothèque KU Leuven et à la KBR (la Bibliothèque Royale de Belgique) seront ainsi mis gratuitement à disposition des internautes au cours des années à venir.
28/02/2022, 11:36
Du contenu inédit apparait dès aujourd’hui sur le site officiel Tolkien Estate. Et attendre un 26 février n’a rien de saugrenu puisque cette date correspond au départ de Frodon et Sam pour leur voyage à travers le Mordor. Le 26 février 3019 n’étant autre que le jour du Troisième Âge où la Communauté de l’Anneau a été brisée sur Amon Hen. De quoi faire voyager les fans encore plus loin dans la Terre du Milieu...
26/02/2022, 00:01
Le centre Harry Ransom, bibliothèque et musée de l’Université du Texas à Austin, est spécialisé dans la collection d’objets littéraires et culturels. L’établissement lance de nouvelles ressources pédagogiques suite à la numérisation d’une collection de plus de 60 000 articles de pionnières LGBTQIA+.
25/02/2022, 13:47
Certaines lectures sont-elles dangereuses ? Cette éternelle question de la liberté de lire s'accompagne d'une autre : faut-il rendre accessibles tous les textes ? Dernièrement, le manifeste d'un tueur de masse en puissance a été retiré de la « bibliothèque de l'internet », Internet Archive, une semaine après sa mise en ligne, par crainte de l'utilisation qui pourrait en être faite.
17/02/2022, 10:28
L'Académie de médecine de New York, et plus particulièrement sa bibliothèque, porte depuis 2016 l'opération « Colour Our Collections », qui propose aux établissements patrimoniaux du monde entier de mettre à disposition du grand public des albums de coloriage un peu particulier... Ils réunissent en effet des images patrimoniales remarquables, sélectionnées par les bibliothécaires eux-mêmes.
08/02/2022, 12:18
Il suffit de se promener au Jardin botanique un jour de mai ou de juillet, de feuilleter L'Atlas de botanique poétique d'Eliane Patriarca et Francis Hallé, ou encore de parcourir, avec délice, la prose des huit Lettres élémentaires sur la botanique de Jean-Jacques Rousseau, pour mettre en lumière la profonde magie inhérente à la vie végétale. Mais si l'on s'intéresse la plupart du temps à la surface feuillue de cette nature aux milles visages, on en oublie l'envers : ce qui se déroule sous le sol. Une réalité qui revêt un caractère métaphorique sur la réalité des choses et des êtres.
22/01/2022, 14:13
Dépositaire d'une « somme de documents », le domaine de Malagar, à 50 kilomètres au sud de Bordeaux, célèbre pour son Centre François Mauriac, ouvre ce samedi 22 janvier sa bibliothèque numérique. Celle-ci rend plus accessibles quelque 20.000 documents, notamment des manuscrits, des correspondances, des articles de presse, photographies et même du mobilier de Malagar !
21/01/2022, 10:14
Qui dit nouvelle année dit enrichissement du domaine public. Aux États-Unis, ce 1er janvier 2022 a marqué un tournant avec l'entrée d'environ 400.000 enregistrements audio datant d'avant 1923. Le Music Modernization Act, qui remonte à 2018, avait ouvert des vannes restées longtemps fermées.
03/01/2022, 15:26
À l’Institut des archives nationales, à Lisbonne, se trouvent 72 livres classés par ordre chronologiques. Entre leurs pages, des informations précieuses concernant la vie d'António Oliveira Salazar, écrites de sa main. Datées du 1er janvier 1933 au 6 septembre 1968, ce sont plus de 6500 pages de texte qui ont été numérisées. Rassemblés dans un livre, intitulé Diários de Salazar, ces mots sont dès à présent disponibles en format numérique.
09/12/2021, 18:15
La Bibliothèque nationale de France, ou plutôt son service DataLab, à destination des chercheurs, a inauguré le 25 octobre une campagne de correction collaborative de documents, autour d'un corpus réunissant 10.000 fascicules du quotidien L'Excelsior. L'objectif principal étant de tester l'outil collaboratif ORCA, pour évaluer sa pertinence dans le cadre de la recherche.
08/11/2021, 16:41
Un partenariat entre l'Online Computer Library Center (OCLC), ONG au service des bibliothèques, et la plateforme numérique européenne Europeana permettra aux internautes de profiter de millions de ressources du patrimoine culturel européen facilement. Elles seront accessibles via la plateforme WorldCat : la base de données d'informations la plus complète au monde sur les collections de bibliothèques.
28/10/2021, 13:20
Autres articles de la rubrique Patrimoine
Les 25 et 26 octobre, la maison Heritage Auctions organise une vente aux enchères consacrée à la bande dessinée internationale. Parmi les pièces phares, la mythique couverture du n°2 de Métal Hurlant, signée Philippe Druillet, véritable emblème de la science-fiction graphique. Autour d’elle, des œuvres majeures de Jean Giraud (Moebius), Frank Miller, Juanjo Guarnido, Enrico Marini et Mathieu Lauffray seront proposées aux collectionneurs du monde entier.
14/10/2025, 16:46
Les archives des éditions des Femmes-Antoinette Fouque rejoignent l’Imec, offrant un regard inédit sur une aventure éditoriale et militante majeure du féminisme français. Créée en 1973 par Antoinette Fouque, la maison a œuvré à faire émerger la voix et la créativité des femmes.
08/10/2025, 18:18
Un document hors du commun refait surface : cinq questionnaires de Proust, intégralement remplis à la main par Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts et Bill Wyman. Un instantané de 1966, époque bénie du Swinging London, où les Stones se révèlent autant provocateurs qu’inattendus.
04/10/2025, 09:39
Pol Neveux, Arthur Rimbaud, André Dhôtel, Paule Régnier, Richard Rognet, Nathan Katz, Cécile Périn, Paul Verlaine… Des noms tantot illustres tantot plus confidentiels qui partagent un point commun : leurs archives sont conservées dans le Grand Est. Désormais, des extraits audio sont disponibles à l'écoute pour le public.
02/10/2025, 09:29
Un exemplaire exceptionnel de On a marché sur la Lune, signé par Hergé et six astronautes des missions Apollo, a été adjugé 71.000 € sur la plateforme Catawiki, établissant un record historique. Ce volume rare, initialement estimé entre 32.000 et 36.000 €, illustre de manière unique le lien entre l’univers de Tintin et la conquête spatiale.
30/09/2025, 10:45
Un manuscrit inédit de Virginia Woolf, retrouvé après plus de 80 ans dans une demeure anglaise, sera publié en octobre par Princeton University Press sous le titre The Life of Violet (La Vie de Violette), le titre d'une des trois nouvelles de ce recueil. Écrites en 1907 et retravaillées en 1908, ces nouvelles constituent une biographie parodique d'une amie de l'autrice, Mary Violet Dickinson. Longtemps considérées comme des textes privés sans grande importance, elles annoncent pourtant certains thèmes et procédés stylistiques qui marqueront son œuvre.
29/09/2025, 14:50
Alors que Yom Kippour s’ouvre mercredi soir, une découverte majeure : un ma’hzor du XIVᵉ siècle acquis par la BNI, désormais consultable en ligne, révèle des piyyoutim inédits pour le Jour du Grand Pardon. Témoignage d’un temps pré-imprimerie, le manuscrit restitue la richesse des variantes rituelles, avant l’ère des textes uniformisés.
29/09/2025, 12:42
Une redécouverte inespérée : début septembre, l'État accordait le statut de trésor national au manuscrit des Enseignements à sa fille, suivis de l'Histoire du siège de Brest, d'Anne de France (1461-1522), considéré comme perdu depuis des années. L'État prépare désormais l'acquisition de cette pièce patrimoniale, qu'il destine aux collections de la Bibliothèque nationale de France.
24/09/2025, 12:27
La Bibliothèque nationale suisse annonce la nomination de Lucas Marco Gisi à la tête des Archives littéraires suisses (ALS). Il prendra ses fonctions le 1er janvier 2026, succédant à Irmgard Wirtz Eybl, qui dirige les ALS depuis 2006 et fera valoir ses droits à la retraite à la fin de l’année.
23/09/2025, 12:04
Estimé entre 32.000 et 36.000 €, un exemplaire unique de On a marché sur la Lune d’Hergé – une réimpression de 1962 en reliure cartonnée –, signé par l’auteur et six astronautes des missions Apollo, est proposé sur Catawiki jusqu’au 28 septembre. L’offre actuelle s’élève à 23.000 dollars (environ 19.500 €).
19/09/2025, 16:52
À Gênes, les pages du passé menacent de se déliter. L’Archivio di Stato di Genova (Archives d’État de Gênes), la Soprintendenza archivistica e bibliografica della Liguria et la municipalité unissent leurs efforts pour sauver les précieux Libri delle Cerimonie – des manuscrits anciens qui racontent, dans le détail, les fastes et cérémonies de l’ancienne République ligure.
18/09/2025, 11:44
La Bibliothèque nationale de France ouvre une grande souscription publique afin de réunir les fonds nécessaires à l’acquisition d’un ensemble exceptionnel de manuscrits, correspondances et documents personnels de Marcel Proust.
17/09/2025, 14:15
Conservé au sein de la bibliothèque Méjanes, à Aix-en-Provence, le Fonds Albert Camus réunit manuscrits, correspondances, articles et photographies, répartis en 225 cartons d'archives. L'État souhaite en faire l'acquisition, avant de le confier à la Bibliothèque nationale de France. Et cherche, pour ce faire, à lever 9 millions € auprès de mécènes.
12/09/2025, 09:18
À l’occasion du 125ᵉ anniversaire de sa mort, Dublin rend hommage à Oscar Wilde à travers visites guidées, projections et festivals. Né au 1 Merrion Square, l’écrivain a grandi dans cette maison ouverte sur le parc où se dresse aujourd’hui une statue en pierres semi-précieuses.
10/09/2025, 10:27
À défaut de manuscrits perdus, voici que ressurgit une facette intime de Jane Austen — et avec une rareté sidérante. En octobre prochain, Sotheby’s New York proposera aux enchères une collection exceptionnelle signée de la main même de la romancière anglaise, à l’occasion de son 250ᵉ anniversaire.
09/09/2025, 12:48
Un trésor de l’âge d’or des comics va bientôt ressurgir des greniers pour séduire les collectionneurs. Le 29 septembre prochain, plus de cinquante lots — des comics sortis chez Marvel des années 1960 — seront proposés chez Richard Winterton Auctioneers, à Lichfield (Staffordshire). Un petit cadeau de rentrée estimé entre 5000 et 8000 €.
09/09/2025, 12:33
Entré à la Bibliothèque des musées nationaux en 1951, un livre ayant appartenu à Marc Bloch sera prochainement restitué à sa famille. Pour l'instant dans les collections de l'Institut national de l'histoire de l'art, sous la cote « 8 MON 56631 », il faisait partie de la bibliothèque de l'historien assassiné par la Gestapo en 1944.
09/09/2025, 09:36
Un siècle après la mort de Jaroslav Hašek (1883-1923), auteur des cultes Aventures du brave soldat Švejk, une découverte littéraire pourrait transformer la compréhension de cette œuvre : des manuscrits inédits de sa fresque antimilitariste consacrée à la Grande Guerre, ont été mis au jour dans les collections du Památník národního písemnictví (PNP), le Mémorial de la littérature nationale, installé à Prague.
05/09/2025, 15:15
Lancée ce lundi 1er septembre, la 8e édition du Loto du patrimoine entend, une nouvelle fois, participer au financement de la restauration de plus d'une centaine de sites. Parmi ceux-ci, la Collégiale de Saint-Bonnet-le-Château, dans la Loire, écrin d'une bibliothèque du XVIIIe siècle riche de 2000 ouvrages anciens...
02/09/2025, 16:13
Coup de tonnerre dans le domaine du patrimoine écrit : les autorités françaises ont retrouvé la trace du manuscrit des Enseignements à sa fille, d'Anne de France (1461-1522), réputé perdu depuis des années. En réalité détenue par un propriétaire privé, la pièce bénéficie désormais du statut de trésor national, dans l'attente d'une potentielle entrée dans les collections publiques.
02/09/2025, 10:45
Les dernières nouvelles du manuscrit des Enseignements à sa fille, d'Anne de France (1461-1522), provenaient de Saint-Pétersbourg, où il était conservé au sein d'une bibliothèque depuis des années. Puis, plus rien : cette pièce remarquable, unique, était réputée perdue. Elle était en réalité entre des mains privées : l'État est intervenu pour en faire un trésor national.
01/09/2025, 11:18
Grimoires d’alchimistes, traités d’astrologie et autres manuscrits chargés de symboles : un univers étrange et fascinant s’ouvre au regard. Au cœur d’Amsterdam, la Ritman Library entrouvre ses grimoires : plus de deux mille ouvrages rares où science, foi et occultisme se mêlent dans un vertige d’énigmes, et il n'est pas obligé de se rendre dans la ville de Spinoza pour les feuilleter.
22/08/2025, 13:05
Du 20 au 23 août 2025, la vente aux enchères « Montignac », désormais installée à Limoges, célèbre son trentième anniversaire. Créée en 1995 par Bernard Galateau et Pierre Poulain, elle demeure un rendez-vous incontournable pour les bibliophiles, offrant cette année encore un catalogue exceptionnel de près de 1900 lots couvrant cinq siècles d’histoire du livre.
19/08/2025, 17:40
Le 12 août 2025, la bibliothèque Carlo Piancastelli de Fusignano, en Italie, a reçu un livre rare de 1819 offert par une habitante de Lugo. Un geste qui comble un manque dans ses collections et permet d'en savoir plus sur l’histoire de cette commune d’Émilie-Romagne.
13/08/2025, 14:40
En triant un lot de livres récupérés lors d’une succession, Dominique Enon, libraire à Carpe Librum, installée à Melun, est tombé sur un document rare : une lettre manuscrite de Pierre Loti, reliée à une édition originale de son ouvrage, L’Inde (sans les Anglais). Plutôt que de conserver la pièce ou de la céder à un collectionneur, Dominique Enon a choisi d’en faire don à la Maison Pierre-Loti, qui a rouvert au public en juin dernier.
12/08/2025, 17:17
Des remèdes à base de plantes, de graisse de chiot ou de bile de lièvre : l’université de Cambridge met en ligne plus de 8000 recettes médicales médiévales, issues de manuscrits restaurés et numérisés grâce au projet Curious Cures, porté par la bibliothèque universitaire de Cambridge.
07/08/2025, 16:56
Le roman culte de J.R.R. Tolkien, Le Hobbit, publié en 1937 a été exhumé presque intact lors d’un banal inventaire domestique. L’ouvrage, l’un des 1500 exemplaires initiaux, a été mis en vente aux enchères.
06/08/2025, 18:19
Les 6 et 9 août 1945, des bombes atomiques s'abattent sur les villes japonaises de Hiroshima et Nagasaki, tuant plusieurs dizaines de milliers de personnes et en blessant beaucoup d'autres, tout en ravageant des territoires entiers. 80 ans plus tard, les archives en ligne du musée du mémorial de la Paix de Hiroshima témoignent de l'horreur causée au prétexte de la « dissuasion nucléaire ».
05/08/2025, 14:59
Un ensemble inédit d’archives ayant appartenu à Anatole France (1844–1924) vient enrichir les collections de la Bibliothèque nationale de France. Ce don, effectué par Monsieur et Madame Rodolphe Marchais avec l’appui du chercheur Guillaume Métayer (CELLF, CNRS-Sorbonne Université), rassemble albums iconographiques, lettres, livres annotés et documents rares conservés à La Béchellerie, demeure de l’écrivain en Touraine.
28/07/2025, 10:36
Dans le cadre de la commission 2025 du Fonds régional de restauration et d’acquisition pour les bibliothèques (FRRAB), la bibliothèque municipale de Lyon a obtenu un soutien pour l’acquisition de deux ouvrages rares : un traité culinaire du XVIᵉ siècle publié à Lyon, et un livre d’artiste contemporain signé Giuseppe Penone, figure de l’Arte povera. Ces acquisitions s’inscrivent dans une politique régionale de valorisation du patrimoine écrit et artistique.
24/07/2025, 17:42
Sur les hauteurs du nord-ouest de la Hongrie, l’abbaye bénédictine de Pannonhalma, fondée en 996, veille depuis plus de mille ans sur la plus ancienne collection de livres du pays. Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, elle conserve quelque 400.000 volumes, dont plusieurs centaines de manuscrits antérieurs à l’invention de l’imprimerie, et une Bible complète datant du XIIIᵉ siècle. Un trésor patrimonial aujourd’hui menacé...
21/07/2025, 17:31
Il y a sept siècles, un prêtre est assassiné à l’arme blanche en plein centre de Londres, sous les yeux d’une ville indifférente. 688 ans plus tard, le criminologue Manuel Eisner exhume l’affaire, au sein du projet Medieval Murder Map, qui cartographie les meurtres dans l’Angleterre médiévale. À partir des archives judiciaires, il révèle les dessous d’un homicide prémédité, orchestré par une noble en quête de vengeance, dans une société où l’honneur se défendait aussi par le sang.
15/07/2025, 17:09
De la chronique parisienne débutée au XVIIe siècle aux enjeux socioéconomiques contemporains, le Pont Neuf présente une facette inédite de l'industrie du livre et de l'édition en France. Entre Mazarin, les libraires-éditeurs et les bouquinistes, la bataille fit rage : remontons aux origines de ce conflit, qui quatre cents ans plus tard, agite toujours...
06/07/2025, 10:41
Babylone n’a pas révélé tous ses secrets. Un poème disparu, pourtant très populaire à l’époque, vient d’être retrouvé par une équipe de chercheurs grâce à l’intelligence artificielle. Ce texte livre des détails importants sur la place des femmes dans la société, ou encore le quotidien de ses habitants.
04/07/2025, 17:17
Le 26 juin 2025, la Commission pour la restitution des biens et l’indemnisation des victimes de spoliations antisémites (CIVS) organise à Paris la conférence Recovered memories, dans le cadre de la présidence française du réseau européen des commissions de restitution.
30/06/2025, 17:13
Le J. Paul Getty Museum vient de recevoir le don artistique le plus important depuis plusieurs décennies. 38 feuillets enluminés réalisés par des artistes italiens entre le XIIe et le XVIIe siècle ont en effet été offerts par T. Robert Burke et Katherine States Burke, un couple américain possédant la plus grande collection privée d’enluminures italiennes aux États-Unis.
30/06/2025, 13:00
Top ArticlesScandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Commenter cet article