Les Invisibles, héroïnes silencieuses : en précommande sur Ulule

Une campagne de prévente est en cours sur Ulule, pour une publication prévue en mars 2026.

Dans l’ombre des crises migratoires, des femmes de toutes origines et de toutes conditions sociales luttent pour survivre, se reconstruire et retrouver leur autonomie. Victimes de violences, de discriminations ou de persécutions, elles ont fui leur pays au péril de leur vie. Derrière ces parcours se dévoilent des histoires de courage, de résilience et d’espoir.

Les Invisibles est une bande dessinée qui donne un visage et une voix à ces femmes réfugiées. Parmi la quinzaine de témoignages recueillis, cinq ont été sélectionnés, avec l’espoir que ce livre puisse avoir une suite. À travers ces portraits intimes, inspirés de récits authentiques, l’œuvre met en lumière leur force, leur humanité et leur capacité à se reconstruire malgré l’exil.

Ces histoires, empreintes de vérité et de pudeur, explorent aussi les discriminations spécifiques liées au genre et les obstacles administratifs et juridiques rencontrés dans le parcours d’asile en France et en Europe. Le lecteur y découvre les origines de ces femmes, l’impact des crises géopolitiques sur leurs trajectoires et la complexité des systèmes qu’elles affrontent pour obtenir protection et reconnaissance. Malgré les épreuves, des touches d’humour, d’ironie et de tendresse rappellent leur résilience et leur dignité face à l’adversité.

Au-delà des contraintes imposées par des sociétés souvent indifférentes à leur souffrance, ces femmes incarnent la puissance du courage et la force tranquille de la résilience. Elles deviennent les symboles vivants d’une lutte universelle pour l’émancipation, la liberté et le droit à une vie digne.

Des Invisibles en noir et blanc

L’identité graphique de Les Invisibles repose sur un traitement en noir et blanc, choisi pour sa sobriété et sa force narrative. La couleur y fait irruption comme un langage à part entière. Chaque femme est associée à une teinte propre, symbole de son identité et de son histoire personnelle.

Une seconde couleur, inspirée du violentomètre, traduit l’intensité des violences subies, évoluant du jaune au rouge. Au fil du récit, la couleur propre à chaque femme s’efface sous le poids de la violence et du contrôle. Mais à chaque décision qui la rapproche de son autonomie, elle réapparaît, signe de sa force retrouvée.

Ce parti pris visuel confère à la bande dessinée une dimension émotionnelle et immersive. Les nuances deviennent le fil conducteur d’un parcours intérieur, oscillant entre effacement et renaissance, douleur et espoir, soumission et liberté. À travers ce langage graphique, la couleur devient symbole de transformation, de résistance et de résilience.

Une BD signée Marie Foray et Zoéli

Les Invisibles est né de la rencontre entre deux univers : celui de Marie Foray, ancienne journaliste devenue juriste spécialisée dans la défense des demandeurs d’asile et des victimes de violences, et celui de Zoéli, illustratrice et autrice de bande dessinée.

Marie Foray a travaillé comme journaliste en Europe, en Afrique, en Amérique Latine et en Asie avant de se spécialiser en droit international et en accompagnement social. Féministe engagée et passionnée de géopolitique, elle a été profondément marquée par la force des femmes qu’elle a accompagnées dans leur parcours d’exil et de reconstruction.

Zoéli, quant à elle, est une artiste polyvalente et engagée. À travers ses précédentes œuvres — Merci mon fils, Tout plaquer !, Petits gestes et grandes actions — elle aborde avec sensibilité et humour des sujets de société essentiels : le féminisme, l’écologie, les inégalités ou encore le harcèlement scolaire. Avec Les Invisibles, elle met son trait au service d’un récit collectif et universel, où le dessin devient un acte de mémoire et de solidarité.

À la croisée du témoignage, de l’engagement et de l’art, Les Invisibles : Puissance et Résilience des Femmes Réfugiées est une œuvre qui éclaire, émeut et interroge. Une bande dessinée nécessaire pour donner à voir celles que l’on ne regarde pas, et rappeler qu’au-delà des frontières et des statuts, il y a avant tout des femmes debout, puissantes et vivantes.

