Une plaque à Paris pour Ismail Kadaré : l'Albanais honoré boulevard Saint-Michel

Ce vœu, porté par Maud Gatel, secrétaire générale du MoDem, présidente des élus MoDem au Conseil de Paris et ancienne députée de la capitale, sur la suggestion de l’association « Les amis d’Ismail Kadaré », a été adopté à l’unanimité, et soutenu par le groupe MoDem et Indépendants.

Il a reçu un avis favorable de Laurence Patrice, adjointe à la maire de Paris en charge de la mémoire, et a été adopté à l’unanimité.

Lors de la séance, plusieurs interventions sont venues saluer la vie et l’œuvre de Kadaré, figure majeure de la littérature européenne contemporaine, dont la trajectoire a épousé les tumultes du XXᵉ siècle.

L'écrivain s’opposa, dans un style allusif et métaphorique qui fit sa marque, à l’un des régimes communistes les plus autoritaires d’Europe, d'Enver Hoxha. Comme Cioran ou Milan Kundera, autres exilés d’Europe de l’Est, il passa une partie de sa vie à Paris, ville-refuge des consciences en exil.

C’est en 1990, à la veille de la chute du régime communiste, que l’Albanais demanda l’asile politique à la France. Sans jamais rompre avec son pays natal, qu’il continua de porter au cœur de son œuvre, il vécut et écrivit jusqu’à la fin de sa vie en France.

L’association Les amis d’Ismail Kadaré, fondée officiellement le 3 juin dernier au Café Rostand, dans le 6ᵉ arrondissement de Paris - « lieu emblématique, tout près du jardin du Luxembourg, où il aimait écrire » -, vient d’obtenir une belle victoire symbolique. « C’est un moment d’émotion et de reconnaissance, pour un écrivain qui a su faire dialoguer l’Albanie et la France », a souligné Mireille Clapot, présidente de l’association.

Cette initiative s’inscrit dans une série d’événements à venir autour de la mémoire de l’écrivain. L’association prévoit plusieurs commémorations en janvier 2026, à l’occasion du 90ᵉ anniversaire de sa naissance, ainsi qu’un voyage en Albanie au printemps suivant.

Depuis sa création, Les amis d’Ismail Kadaré s’est donnée pour mission de faire vivre et rayonner l’œuvre de l’auteur, traduite dans plus de quarante langues, et de renforcer les liens culturels entre la France et l’Albanie. Un site dédié a été créé. Les adhésions sont ouvertes.

Né à Gjirokastër en 1936, Ismail Kadaré fut salué dès les années 1960 comme l’un des plus grands écrivains européens. Lauréat du premier prix Man Booker International en 2005 et pressenti plusieurs fois pour le Nobel de littérature, il s’est imposé comme un témoin lucide et poétique des tragédies politiques de son siècle.

Avec cette plaque boulevard Saint-Michel, c’est un nouveau pan de l’histoire littéraire européenne qui s’inscrit désormais dans la pierre parisienne.

