Les trois finalistes du Prix Décembre 2025 sont connus

Le Prix Décembre, prix littéraire qui revendique son attachement à l’audace et son engagement à promouvoir des œuvres non conventionnelles, a révélé ses finalistes 2025, dont le lauréat sera proclamé le 28 octobre 2025, à la Fondation Yves Saint Laurent. 

Le 14/10/2025 à 13:24 par Hocine Bouhadjera

Les finalistes 2025 : 
 
Laura Vazquez, Les Forces, Éditions du Sous-Sol
 
Kevin Orr, Laure, Éditions du Seuil
 
David Dufresne, Remember Fessenheim, Grasset 

Le jury de cette édition réunit : Laure Adler, Claude Arnaud, Maxime Catroux, Charles Dantzig, Chloé Delaume, Christophe Honoré, Oriane Jeancourt-Galignani, Patricia Martin, Amélie Nothomb et Arnaud Viviant.

L'an dernier, la distinction avait été attribuée à Abdellah Taïa pour son roman Le bastion des larmes, paru aux éditions Julliard. Ce prix est doté de 15.000 €.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Laura Vasquez © Elise Blotière, Editions du Sous Sol

 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER - Sélections, jurys, lauréats... Les prix de la rentrée littéraire 2025

Par Hocine Bouhadjera
Les forces

Laura Vazquez

Paru le 21/08/2025

294 pages

Editions du sous-sol

22,50 €

Laure

Kévin Orr

Paru le 22/08/2025

215 pages

Seuil

20,00 €

Remember Fessenheim

David Dufresne

Paru le 17/09/2025

320 pages

Grasset & Fasquelle

22,00 €

