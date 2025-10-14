Les trois finalistes du Prix Décembre 2025 sont connus

Le comité de sélection du Prix Jeunesse de la Critique ACBD s’est réuni et a dévoilé la liste des cinq albums en lice pour l’édition 2025. Les adhérents de l’association sont désormais appelés à voter afin de désigner le lauréat du Prix ACBD Jeunesse 2025, qui prendra la relève du Voyage d’ours-lune de Ho (Rue de Sèvres / Le Renard doré), sacré en 2024.