Les trois finalistes du Prix Décembre 2025 sont connus

Le Prix Décembre, prix littéraire qui revendique son attachement à l’audace et son engagement à promouvoir des œuvres non conventionnelles, a révélé ses finalistes 2025, dont le lauréat sera proclamé le 28 octobre 2025, à la Fondation Yves Saint Laurent.
Le 14/10/2025 à 13:24 par Hocine Bouhadjera
Les finalistes 2025 :
Laura Vazquez, Les Forces, Éditions du Sous-Sol
Kevin Orr, Laure, Éditions du Seuil
David Dufresne, Remember Fessenheim, Grasset
Le jury de cette édition réunit : Laure Adler, Claude Arnaud, Maxime Catroux, Charles Dantzig, Chloé Delaume, Christophe Honoré, Oriane Jeancourt-Galignani, Patricia Martin, Amélie Nothomb et Arnaud Viviant.
L'an dernier, la distinction avait été attribuée à Abdellah Taïa pour son roman Le bastion des larmes, paru aux éditions Julliard. Ce prix est doté de 15.000 €.
Crédits photo : Laura Vasquez © Elise Blotière, Editions du Sous Sol
Commenter cet article