Le pari du best-seller : accro et en crise, l'édition joue à la roulette

Cette anecdote est centrale : elle témoigne d’une époque où un livre pouvait germer lentement. Aujourd’hui, l’industrie, obsédée par l’instantanéité, a développé ce que Isen qualifie de « problème de jeu » — un penchant pour les investissements à gros risque dans l’espoir du best-seller, rapporte Walrus.

Le “track” : feuille de route ou piège ?

Le concept d’historique de ventes, ou track, est au cœur de cette logique. Isen souligne que « le track façonne la manière dont un agent présente un livre et la façon dont les éditeurs évaluent l’opportunité de l’acheter ». Avoir un bon track, c’est être perçu comme une valeur sûre.

En revanche, « un track faible posera des difficultés » dans l’esprit de maisons soucieuses de minimiser les risques. Un éditeur chez l’un des Big Five (qui a requis l’anonymat) confirme ce mécanisme : « L’une des premières choses que je fais, c’est d’examiner le track. » Mais il nuance immédiatement : il examine aussi les conditions entourant les ventes — budget marketing, changements de direction, manque de soutien éditorial — qui peuvent avoir faussé les chiffres.

L’agent Alia Hanna Habib, quant à elle, rappelle ce que l’on cherche réellement dans un track : non pas seulement des chiffres en hausse, mais une narration plausible autour d’un échec : « Elle doit élaborer un récit pour expliquer l’échec et construire un argumentaire sur la manière dont le prochain livre pourrait mieux fonctionner. »

Les aléas invisibles derrière les chiffres

Le recours aux données de ventes (comme BookScan aux États-Unis) est devenu une clé du système décisionnel. Mais ces données sont fragmentaires et opaques. Comme le note Melanie Walsh, « la plupart de ces informations sont la propriété d’entreprises privées et sont délibérément tenues sous clé ».

Laura McGrath, historienne des données, va plus loin : « Lorsqu’un montant d’avance est publié dans Publishers Marketplace… je n’y crois pas une seconde, car tout cela n’est qu’un moyen de susciter l’excitation. » Ainsi, selon Isen, « les éditeurs ne savent pas exactement combien un livre s’est vendu… ils prennent des décisions fondées sur le montant des avances auxquelles ils n’ont pas accès, dont ils ont peut-être seulement entendu une rumeur ». Le nombre devient un substitut à l’argument littéraire.

Ce déséquilibre est particulièrement problématique pour les auteurs issus de milieux marginalisés. Habib insiste : « Il devient très facile pour un éditeur de dire aujourd’hui, cinq ans plus tard : “Oh, nous avons déjà essayé cela, et cela n’a pas fonctionné” ». Le retournement est brutal : un pari mal placé peut servir de justification pour abandonner un projet divergent.

Quand un pari coûte cher...

L’histoire de Jeanna Kadlec est emblématique. Son premier livre, Heretic, avait été acquis à un prix élevé — mais, au sein du nouveau contexte (après la fusion de son éditeur avec HarperCollins, une grève, des changements structurels), le livre a peiné. Son deuxième projet s’est vu refuser à plusieurs reprises, certains éditeurs invoquant explicitement son « faible volume de ventes ».

« En raison des ventes du précédent livre de l’auteure, nous déclinons cette proposition », lit-on dans un e-mail. Quand elle a finalement vendu un projet ultérieur, l’avance fut beaucoup plus modeste (30.000 $), bien en deçà des anticipations initiales. Kadlec confie : « Je ne sais pas comment les auteurs sont censés progresser dans leur carrière. »

Alternatives, angles de sortie — ou impasses ?

Certains auteurs tentent des stratégies périphériques : pseudonymat, changement de genre… mais ces chemins sont semés d’obstacles. Habib condamne l’astuce du pseudonyme : « Il est très difficile de publier sous pseudonyme. » Quant au virage de genre, il peut contraindre l’auteur à travailler pour le marché plus que pour lui-même.

Joseph Osmundson, après le succès (modeste mais réel) de Virology, s’est heurté à ce qu’il qualifie de paradoxe : ses ventes l’avaient placé en « bonne trajectoire », mais cela n’a pas suffi à lui ouvrir les portes de la fiction. « Je reçois sans cesse la même réponse : “Nous ne voyons pas Joe disposer d’une plateforme ou d’un parcours de publications en fiction” », dit-il.

À l’autre bout du spectre, les petites maisons comme Invisible Publishing peuvent offrir un cadre moins régi par le profit immédiat. Norm Nehmetallah, éditeur chez Invisible, dit privilégier les livres qui « voyagent au-delà des réseaux attendus ». Mais il admet aussi que ces presses reçoivent de plus en plus de manuscrits d’auteurs « relégués » des grandes structures — ce qui peut obstruer l’accès aux premières chances.

Jean Marc Ah-Sen, écrivain engagé dans l’édition indépendante, alerte : « Lorsqu’une personne ayant publié trois livres chez Penguin se retrouve évincée, cela réduit d’autant la place pour ceux qui faisaient déjà partie du monde indépendant. »

Un pari que la littérature paie

À travers toutes ces strates — chiffres cachés, narrations imposées, logiques de marché — c’est le vivant de la littérature qui est fragilisé. Quand seules les valeurs assurées sont soutenues, c’est la marge de l’expérimental, du renouvellement, de la prise de risque littéraire qui se rétrécit.

Isen conclut que « l’assaut contre la culture littéraire… n’est pas seulement un cadre imposé de l’extérieur à l’industrie. Il est également perpétué de l’intérieur, par ceux-là mêmes qui prétendent aimer la littérature ».

Et, dans ce contexte, le pari continu devient bel et bien un poids — non seulement pour les auteurs, mais pour la vitalité même du paysage littéraire.

