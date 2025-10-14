Lecture à voix haute : le Marathon des Mots prépare sa 22ᵉ édition

Depuis plus de vingt ans, le Marathon des Mots s’impose comme le plus grand festival européen de lecture à voix haute. Né à Toulouse, il s’étend aujourd’hui sur un large territoire, en lien avec Toulouse Métropole, le Centre national du livre (CNL), la Fondation La Poste et le Rectorat de l’Académie de Toulouse. Cette nouvelle édition poursuivra une mission essentielle : rendre la littérature vivante et accessible à tous, en multipliant les rencontres, lectures et performances.

Le festival s’attache particulièrement à toucher les publics éloignés de la lecture, qu’ils soient scolaires, étudiants ou habitants de zones moins favorisées. En s’implantant dans divers lieux culturels et éducatifs, il cherche à faire circuler les mots au plus près des lecteurs, à travers des formats variés et une programmation éclectique.

Donner envie de lire aux jeunes générations

Dans un contexte où la pratique de la lecture recule en France, les organisateurs affichent une ambition claire : réconcilier les jeunes avec les mots. « Alors que la lecture connaît une baisse notable en France, le Marathon des mots inscrit résolument son action à l’échelle d’un vaste territoire dans les mots de Régine Hatchondo, présidente du Centre national du Livre : “aller à la rencontre des lecteurs de demain, là où ils se trouvent” », rappelle Olivier Poivre d’Arvor, président de la manifestation et ancien directeur de France Culture.

Il ajoute : « Adressant de manière originale des sujets d’actualité à l’attention du plus grand nombre, le Marathon des mots s’engage plus que jamais auprès des acteurs du livre pour donner aux jeunes générations le goût merveilleux de la lecture. » Ce projet collectif, associant institutions, artistes et médiateurs culturels, se veut un levier de sensibilisation à la lecture et une invitation à redécouvrir le plaisir des textes lus à voix haute.

Le programme détaillé sera dévoilé début février 2026.

Crédits photo : Le Marathon des mots

Par Ewen Berton

