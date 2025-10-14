Thomas Mann et Roger Vailland : deux inédits dévoilent leurs zones d’ombre

Le recueil Écrits intimes, qui paraît le 16 octobre chez Plon, et présenté par Bertrand Dermoncourt et traduit de l’allemand par Guillaume Ollendorff, rassemble pour la première fois en France des textes autobiographiques rares ou inédits de Thomas Mann. Lettres, articles, essais personnels : ces fragments, proposés dans l’ordre chronologique, composent un autoportrait à facettes d’un écrivain déchiré entre le devoir de l’artiste et ses propres tourments.

Un Mann intime

On y découvre un Thomas Mann plus nu, plus humain, parfois drôle, souvent grave, évoquant ses souvenirs d’enfance, sa relation au succès, son regard sur la famille, le mariage ou l’érotisme. Ces pages donnent à voir la lutte intérieure d’un homme qui interroge sa propre homosexualité, son rapport à la respectabilité et au désir, mais aussi la responsabilité morale de l’écrivain face aux bouleversements de son époque : la libération de la femme, la fascination des élites pour l’occultisme, la montée des totalitarismes...

L’auteur de La Mort à Venise, de La Montagne magique ou encore du cycle de Joseph et ses frères, s’y dévoile dans une lumière nouvelle. Loin de la statue du maître, ces textes révèlent un écrivain aux prises avec ses contradictions, oscillant entre rigueur morale et fièvre intérieure, classicisme et tentation de la transgression. Pour Bertrand Dermoncourt, l'écrivain « a toujours vécu sous le regard de sa propre conscience, dans un combat permanent entre l’ordre et le désir ».

Thomas Mann rejoindra le domaine public en 2026, soixante-dix ans après sa mort survenue le 12 août 1955. Cette entrée ne concernera toutefois que l’œuvre originale en langue allemande, ainsi que les traductions publiées avant 1956. En effet, une traduction est juridiquement considérée comme une création à part entière : elle bénéficie donc d’une protection spécifique, indépendante de celle du texte source.

Issu d’une famille bourgeoise de Lübeck, Thomas Mann — lauréat du prix Nobel de littérature en 1929 — s’est inspiré de son milieu d’origine pour écrire Les Buddenbrook (1901), vaste fresque familiale sur le déclin d’une dynastie de négociants. Ce roman, succès immédiat, le révèle au grand public et inaugure une œuvre traversée par la réflexion sur la tension entre l’art et la vie, la maladie et la création. Dans La Montagne magique (1924), l’un de ses chefs-d’œuvre, il dresse un tableau à la fois poétique et critique de la décadence intellectuelle et spirituelle de l’Europe d’avant-guerre.

Dès l’arrivée d’Hitler au pouvoir, Thomas Mann s’oppose ouvertement au nazisme et choisit l’exil en 1933. Après un premier séjour en Suisse, il s’installe aux États-Unis, où il obtient la nationalité américaine en 1944. Ses années américaines donnent naissance à une œuvre plus ample et méditative, où dominent la réflexion philosophique et le mythe. Il entreprend notamment le cycle biblique de Joseph et ses frères et compose Le Docteur Faustus (1947), puissante allégorie de la corruption morale et spirituelle de l’Allemagne nazie. Revenu en Europe à la fin du conflit, il passe les dernières années de sa vie en Suisse, où il s’éteint.

Roger Vailland, témoin de guerre

L’introspection de l’inédit de l’écrivain allemand trouve un écho dans celui de Roger Vailland, avec Dans les ruines de Berchtesgaden, un volume réuni et présenté par Marie-Noël Rio, publié dans les Cahiers Rouges de Grasset et Charles Dantzig, le 2 février prochain.

L’écrivain, qui rejoignit la Résistance en 1942 avant de devenir correspondant de guerre pour Action et Libération, y raconte la fin du conflit et l’effondrement du Reich. Ses articles, écrits entre 1944 et 1945, dessinent une chronique de la libération allemande à hauteur d’homme : lucide, nerveuse, traversée de fulgurances et d’ironie, assure l'éditeur.

L’un de ses interlocuteurs, à Strasbourg, lui dit un jour : « Quatre ans de nazisme, c’est une maladie dont il est très difficile de guérir… ». Cette phrase, presque anodine, devient le fil rouge du livre : comment vivre après l’horreur, comment réapprendre la dignité, comment affronter la victoire quand tout semble souillé.

Roger Vailland n’est pas un historien, mais un témoin viscéral. Il ne documente pas la guerre, il la ressent, la mesure à la déraison humaine. Un texte nourri d’observations, d’anecdotes, de pensées à vif. Dans un passage resté célèbre parmi ses contemporains, il évoque un débat entre résistants sur la question de Louis-Ferdinand Céline : fallait-il l’abattre ? La conclusion tombe, implacable : « Ce n’est pas la peine. Il s’est assassiné lui-même, en tant qu’homme et en tant qu’artiste. » La littérature, chez Roger Vailland, devient un lieu de morale, non par le sermon, mais par la lucidité.

Ce dernier, né en 1907 et mort en 1965, rend compte d'une trajectoire littéraire et politique aussi contradictoire qu’attachante, incarnant mieux que bien d’autres l’écrivain du siècle, ce passeur entre la liberté et la gravité, la subversion et la morale — un homme qui, jusqu’au bout, regarde la défaite de la raison avec une ironie sans amertume.

Dès ses jeunes années, le futur grand auteur, affirma son goût pour l’indépendance et la transgression. Issu d’un milieu bourgeois, il fréquente dans les années 1920 le cercle des « Phrères simplistes », avant de participer à la revue Le Grand Jeu aux côtés de René Daumal et Roger Gilbert-Lecomte, mouvements proches de la poésie mystique et subversive. Très vite, le dandysme, la provocation, la quête de sensation deviennent des composantes de sa vie quotidienne : il fréquente Montparnasse, jongle entre journalisme, nuits parisiennes, amours et errances.

Pendant l’Occupation, après la débâcle de 1940, Vailland se replie à Lyon et traverse une période de crise — il sort d’une cure de désintoxication, puis s’engage en 1942 dans la Résistance, auprès de réseaux gaullistes et communistes. C’est au cœur de cette époque troublée qu’il commence l’écriture de Drôle de jeu, roman publié à la Libération et lauréat du prix Interallié 1945.

Dans cet ouvrage, il mêle l’expérience clandestine à ses obsessions de liberté, de séduction, de duplicité. Le roman met en scène des résistants pris entre leur idéal et leurs désirs, entre le devoir politique et les pulsions personnelles. Le héros, François Lamballe, dit Marat, est à la fois militant, joueur, séducteur : un homme en lutte avec lui-même, oscillant entre urgence et indulgence. Ce qui, jusque-là clandestin ou fragmentaire dans la vie de Vailland, devient matière romanesque : l’engagement, oui, mais aussi les doutes, les contradictions, les masques qu’on porte.

Après la guerre, Roger Vailland déploie une œuvre romanesque dense, souvent inscrite dans ce qu’il nomme le cycle L’homme nouveau (1950-1955), où il cherche à peindre l’individu engagé dans l’histoire collective, mais toujours en retrait, en défi, en regard critique. Il adhère officiellement au Parti communiste en 1952, mais cette affiliation ne le fige pas — elle le confronte à ses propres doutes, à la pente du dogme, aux désillusions internationales après Staline.

C’est dans La Loi, prix Goncourt 1957, qu’on perçoit pleinement sa sensibilité politique et morale à l’épreuve du réel. Le récit explore les rapports de force, les trahisons, les compromis dans une petite communauté italienne où le pouvoir policier se masque sous les signes de la légalité. On y décèle l’observation lucide d’une société où les règles, les autorités, les relents du fanatisme ou de la corruption se faufilent.

Roger Vailland a aussi cultivé, parallèlement, une œuvre essayistique et polémique où revient le thème du libertinage. Dans son essai Esquisse pour un portrait du vrai libertin (1946) ou dans Quelques réflexions sur la singularité d’être français, il repense l’amour, le désir, la morale en dehors des conformismes — un libertinage non seulement sensuel mais éthique, capable de résister aux pulsions de la foule. On retrouve cette même liberté de ton et de pensée dans La Truite (1964), ultime roman écrit avec son épouse Élisabeth Vailland, dite Boule, qui partageait sa vie, pour le meilleur et pour le pire.

Son style, précisément, se tient à la lisière : clair, incisif, jamais emphatique, souvent ironique. Il se pare d’un « regard froid » (qu’il donnera à un recueil d’essais) qui suppose distance, observation rigoureuse, lucidité — sans pour autant que la passion s’efface.

Son œuvre, trop tôt reléguée dans l’ombre de ses prises de position, est celle d’un écrivain qui voit dans la chute des idéaux le défi même de la littérature : penser la défaite non comme une régression morale mais comme une épreuve, un champ critique, un lieu de liberté.

Par Hocine Bouhadjera

