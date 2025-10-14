25 ans d'édition au féminin : La voix des femmes entre deux rives

Depuis 25 ans, les éditions Chèvre-feuille étoilée transmettent la parole des femmes grâce à la littérature.

Maison d’édition indépendante de Montpellier, elle a été fondée en janvier 2000 par Behja Traversac, Marie-Noël Arras, Maïssa Bey et Édith Hadri. Rejointes par Anouk Trévisan, elle a pour vocation, à travers la qualité littéraire, de publier des écritures de Femmes et d’œuvrer en faveur de la Paix par ses recueils aux voix plurielles. Sa démarche est née d’un long cheminement, nourri par une volonté de fraternisation entre les rives, d’une réflexion sur le statut des femmes, ainsi que d’une passion profonde pour la littérature et le partage de la langue à travers ses différentes collections et la revue Étoiles d’encre.

Célébrer 25 ans de Sororité et d'Engagement

À cette occasion, Chèvre-feuille étoilée a mis à l’honneur ses valeurs de sororité à travers plusieurs publications, qui seront mises en lumière lors du Salon de l’Autre Livre.

La collaboration avec Le Parlement des écrivaines francophones pour un recueil de 22 autrices : Enfance de filles.

Le très beau petit recueil d’un dialogue poétique qui met en exergue l’amitié féminine : Radieuses de Rachel Rita Cohen et Patricia Ryckewaert.

Ces deux titres suivent la publication d’une édition augmentée du livre sur Camus de Maïssa Bey L’ombre d’un homme qui marche au soleil, qui nous offre un sixième texte inédit dans cette nouvelle version : Camus et Oran.

Nous avons également mis à l'honneur d'autres œuvres phares :

Le roman noir Ô Karim de Janine Teisson, que les jeunes étudiants de Montpellier se sont approprié par une lecture dansée pour "10 jours en mai" (Comédie du Livre) avec notre stagiaire Master 2, Léa Martin.

Le recueil collectif Paroles pour une paix en Terre de Palestine, dirigé par Monique Sérot Chaïbi, et premier recueil de voix plurielles paru en France après le 7 octobre 2023.

L'anthologie Stations de Samira Negrouche qui consacre 22 ans de compagnonnage avec les éditions.

Ces 25 années ne sont qu'une étape. Nous continuons d’œuvrer avec la même ferveur, convaincues de la force et de l’urgence de la parole des femmes des deux rives. Et nous sommes en quête de collaboratrices !

DOSSIER - Le Salon d'automne de l'édition indépendante, du 21 au 23 novembre 2025

Par Clotilde Martin

