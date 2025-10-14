PACA : un cycle de recherches sur inclusivité, diversité et égalité dans le livre

Programme de la journée du 6 novembre

9h20

Ouverture

Par Émilie Bousquet, AbF Provence-Alpes-Côte d’Azur et Léonor de Nussac, ArL Provence-Alpes-Côte d’Azur.

9h35

Synthèse de l’enquête menée par l’Agence auprès des professionnels et présentation de ressources

Par Laurie Clément, ArL Provence-Alpes-Côte d’Azur.

9h50

Conférence gesticulée participative : ce que l’antivalidisme peut vous enseigner

Les corps déviants, en plus de survivre, créent des espaces expérimentaux et proposent des transformations organisationnelles ambitieuses.

Par Mathilde François, artiste, autrice, vice-présidente de l’association Les Dévalideuses.

11h30

Mission “Handicap et accessibilité”

Que mettre en œuvre en bibliothèques pour la rendre plus accessible ? Collections, formations, partenariats, communication…

Par Émilie Béranger, Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône.

12h30

Déjeuner libre (restauration sur place)

14h

Inclusion et chaîne du livre

Retour sur des démarches d’écriture et de valorisation de nouveaux récits, à la marge des normes qui régissent le secteur.

Table ronde avec Érika Nomeni, autrice, Émilie Berto, librairie Pantagruel, Lydia Amarouche, Shed publishing, et animée par Léonor de Nussac, ArL Provence-Apes-Côte d’Azur.

15h30

Présentation de la commission Légothèque de l’AbF

Réflexions sur la bibliothèque comme outil de construction de soi et de lutte contre les discriminations. État des lieux des projets en cours.

Par Thomas Chaimbault-Petitjean, Enssib.

16h15

Propos conclusif

Par Mathilde François, témoin de la journée.

Cette journée est co-organisée par l’Agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’Association des bibliothécaires de France, groupe Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle se déroulera au sein de la Médiathèque L'étincelle, 55 Avenue de la Grande Begude, à Venelles.

Plus d'informations et inscription - gratuite - à cette adresse.

Illustration de Marie Boisson

