Une bibliothécaire obtient 700 000 $ pour avoir résisté à la censure

Retour en 2023 : des habitants avaient demandé le retrait des rayons jeunesse ou adolescent, d’ouvrages toujours pour cette terrible appréciation : “inappropriés”. Terri Lesley — qui avait dirigé le système pendant 27 ans — refusa d’obtempérer, arguant qu’il s’agissait de censure (et d’une violation du Premier Amendement).

Au cœur du différend figuraient des titres comme This Book Is Gay (Juno Dawson), Sex Is a Funny Word (Corey Silverberg), Doing It (Hannah Witton), How Do You Make a Baby (Anna Fiske) et Dating and Sex : A Guide for the 21st Century Teen Boy (Andrew P. Smiler). Les opposants les qualifiaient de « pornographiques », ou prétendaient qu’ils encourageaient « l'éducation sexuelle » à un âge trop précoce.

Lesley et ses différents soutiens arguaient, au contraire, qu’ils offraient des ressources pédagogiques — information, repères, visibilités — indispensables à des adolescents confrontés à des questions d’identité ou de sexualité.

À LIRE - États-Unis : la justice ouvre la voie à la censure des livres jeunesse LGBT

La plainte déposée alors décrivait une série de pressions répétées : interrogations lors des réunions de conseil, demandes implicites de retrait sans justification claire, ambiance de harcèlement moral. Le conseil de bibliothèque avait toutefois refusé, selon Lesley, de préciser quels livres posaient problème, laissant le fardeau du choix sur ses épaules seules.

Pan sur les ciseaux d'Anastasie

Ce règlement pécuniaire — significatif pour une administration locale — dépasse le seul cas individuel : il résonne comme un avertissement à ceux qui envisageraient d’imposer des suppressions de livres sous pression politique ou idéologique. Pour beaucoup, c’est une victoire du principe fondamental : les bibliothèques doivent demeurer des espaces de diversité intellectuelle, non des filtres moraux imposés par des factions.

Pour Terri Lesley, cette issue représente une reconnaissance, même partielle, de son combat. Elle déclare : « Je me sens rassurée. Le chemin a été difficile, mais je ne regrette jamais de m’être opposée pour le Premier Amendement. » Elle accepte de retirer sa plainte contre le comté, mais entend poursuivre d’autres actions à l’encontre d’individus à l’origine du conflit.

À LIRE - Censure de livres en milieu scolaire : une pratique qui s'installe, confortablement

Le comté lui-même nie toute faute : selon ses avocats, la décision de la licencier serait fondée sur des « performances professionnelles » jugées insuffisantes, non sur le litige lié aux livres.

Miroir des luttes nationales

Cette affaire ne survient pas ex nihilo. Aux États-Unis, depuis quelques années, le nombre de contestations de livres a flambé — plus de 9 000 en 2023 selon l’American Library Association (ALA) — ciblant en particulier les ouvrages traitant de genre, de race ou de sexualité. Les bibliothécaires, jusque-là souvent silencieux, se trouvent désormais en première ligne d’une guerre culturelle.

Certains font appel à des organismes comme la EEOC, que Lesley a mobilisée, ou recherchent des soutiens juridiques pour défendre leur intégrité professionnelle.

Dans le cas de Lesley, des menaces, des difficultés à retrouver un emploi dans le domaine et des attaques sur sa réputation ont été évoquées, rapporte l’AP. L’un des espoirs qu’elle affiche désormais : que cette indemnité dissuade d’autres autorités locales de recourir à des purges littéraires.

De l'avenir des bibliothèques...

Tout au long de la procédure, Lesley aura incarné une conviction : le bibliothécaire n’est pas un censeur, mais un médiateur. Déposséder cette responsabilité, c’est affaiblir la mission fondamentale d’une bibliothèque — celle d’un accès libre à la connaissance.

À LIRE - Avant de censurer des livres LGBTQ, encore faudrait-il les lire

Au terme d’un règlement à l’amiable, l’affaire souligne que la pression idéologique peut rencontrer des limites juridiques quand les principes constitutionnels sont mis en avant. Le règlement à cent mille dollars envoie un signal : les institutions publiques ne peuvent ignorer les protections de la liberté d’expression.

Ou comment ruiner la fête illico

Si ce règlement est une victoire, il reste circonscrit. Dans des États où des lois anti-« obscénité » ou pro-censure sont adoptées (notamment au niveau scolaire), le combat est loin d’être gagné. Cette affaire pourrait servir de cas d’école lors d’autres contentieux, insiste Wyofile.

D’ailleurs, le Wyoming s’est presque empressé de renverser la tendance de cette victoire : un comité législatif du Wyoming a approuvé à une large majorité (11 voix contre 2) un projet de loi visant à restreindre l’accès des mineurs aux ouvrages jugés « sexuellement explicites » dans les bibliothèques publiques et scolaires.

À LIRE - Floride : un juge réhabilite des livres censurés pour “contenu sexuel” à l'école

Le texte, soutenu conjointement par le Freedom Caucus et d’autres républicains, permettrait aux citoyens de poursuivre les institutions qui laisseraient de tels livres à la portée des enfants. Les contrevenants s’exposeraient à une amende de 500 dollars, sauf retrait volontaire des ouvrages incriminés.

Ses détracteurs, dont la Wyoming Library Association et des défenseurs des droits LGBTQ+, y voient une forme de censure ciblant les auteurs queer et une atteinte à la liberté intellectuelle. Malgré les amendements visant à adoucir les sanctions, le texte suscite de vives inquiétudes sur le risque d’autocensure et de « chasse aux livres ». Ses promoteurs affirment au contraire vouloir simplement déplacer les ouvrages à contenu adulte hors des sections jeunesse.

Crédits photo : oklahomawatch, CC BY SA 2.0

DOSSIER - Aux États-Unis, une inquiétante vague de censure de livres

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com