La télécommande Kobo, pour les plus paresseux des lecteurs

Son design est pensé comme intuitif, sa prise en main se veut simple et son autonomie prolongée a pour objectif d'en faire le compagnon idéal des passionnés de lecture numérique, surtout les plus paresseux d'entre eux.

Conçue pour réduire les gestes superflus, la Télécommande Kobo permet tout simplement de tourner les pages ou naviguer dans sa bibliothèque sans avoir à toucher la liseuse. Elle sera proposée en noir et en blanc, et se destine à tous ceux qui veulent profiter pleinement de leur lecture, quel que soit l’endroit.

« Pendant les mois les plus froids, nous savons que, parfois, le confort de lecture optimal consiste à se blottir sous les couvertures, à bien s’emmitoufler et à ne ressortir qu’au printemps », explique Michael Tamblyn, PDG de Rakuten Kobo.

À LIRE - Kobo Clara Colour se décline en blanc : la liseuse couleur enrichit sa palette

« La Télécommande Kobo est conçue pour minimiser la fatigue des mains. Sa construction légère et ergonomique vous permet de lire confortablement pendant des heures, les mains le long du corps, minimisant la fatigue souvent associée à la tenue de livres physiques ou de liseuses », peut-on encore lire sur le site de Kobo.

Le prix de cette paresse : 29,99 €. La Télécommande Kobo sera compatible avec toutes les liseuses Kobo Bluetooth.

Crédits image : Rakuten Kobo

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com