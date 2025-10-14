Après Chair de poule, R.L. Stine revient avec une série animée

Né à Columbus, dans l’Ohio, R.L. Stine découvre très tôt le goût de l’écriture en tapant ses premières histoires sur une vieille machine à écrire trouvée dans le grenier familial. Après des études à l’université d’État de l’Ohio, il s’installe à New York pour se consacrer à l’écriture et à l’édition jeunesse. Marié à Jane Waldhorn, avec qui il a fondé Parachute Publishing, sa propre maison d’édition, il vit aujourd’hui à Manhattan.

Toujours actif, l’auteur poursuit une carrière commencée il y a plus d’un demi-siècle. Même si cela ne paraît plus nécessaire, tant sa série Chair de poule a marqué les générations, il est important de préciser que ses livres, publiés aux éditions J'ai lu, Bayard Jeunesse et Pocket Jeunesse se sont vendus à plus de 2 millions d'exemplaires en France d'après Edistat.

Une premier pas dans l'animation

D'après Deadline, Limestone Animation, jeune société fondée par Sean Connolly et Donnie MacIntyre, s’empare de Stinetinglers pour en faire la première œuvre animée inspirée de l’écrivain. Basée en Ontario, la société entend donner vie à la série de livres encore inédits en France, qui compte déjà quatre volumes, avec un cinquième attendu pour 2026.

La collection Stinetinglers plonge les lecteurs dans des histoires autonomes, oscillant entre fantastique et épouvante. Chacune explore la peur sous un angle différent, tout en conservant le ton accessible et ironique qui a fait la réputation de Stine. L’auteur continue ainsi d’élargir son univers au-delà du papier.

R.L. Stine est l’un des rares auteurs jeunesse dont l’univers s’est si largement décliné à l’écran. Dans les années 1990, la série Chair de poule (Goosebumps) a marqué toute une génération avec ses 74 épisodes inspirés de ses livres. Elle a ensuite été suivie par L’Heure de la peur (The Haunting Hour), diffusée de 2010 à 2014, et par plusieurs longs métrages, dont Chair de poule, le film (2015) et Chair de poule 2 : Les Fantômes d’Halloween (2018), où l’auteur faisait une apparition clin d’œil.

La franchise Fear Street, plus sombre et destinée aux adolescents, a quant à elle été adaptée en 2021 en une trilogie sur Netflix, réalisée par Leigh Janiak, confirmant l’intérêt durable du public pour ses récits. Ces adaptations, mêlant suspense et humour noir, ont su conserver l’esprit ludique et légèrement subversif de ses romans.

À LIRE - Un nouveau jeu vidéo inspiré par les livres Chair de poule

Avec Stinetinglers, cette fois sous forme animée, R.L. Stine explore un nouveau territoire visuel. L’ambition du projet, porté par Limestone Animation, est de prolonger l’héritage télévisuel de l’auteur tout en renouvelant sa grammaire visuelle. En animant les frissons, la série entend séduire aussi bien les nostalgiques de Chair de poule que les jeunes spectateurs d’aujourd’hui.





Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com