En Géorgie, le poète Zviad Ratiani condamné à deux ans de prison

Zviad Ratiani avait initialement été inculpé pour « agression sur un policier », passible d'une peine de quatre à sept ans de prison, avant que ses charges ne soient requalifiées au dernier moment par le tribunal municipal de Tbilissi.

Selon Civil Georgia, une vidéo de la nuit du 23 juin montre des policiers interpellant Ratiani et l'escortant jusqu'à un fourgon de police. Dans un autre enregistrement, interrogé sur les raisons de son arrestation, un agent de police répond que Zviad Ratiani s'est « approché d'un policier et l'a frappé sans raison ». Une autre vidéo encore, diffusée par la chaîne pro-gouvernementale Rustavi 2, montre Zviad Ratiani discutant avec un homme près d'une voiture de police avant de le gifler et d'être interpellé par plusieurs policiers.

Le poète, lui, a admis avoir donné une « gifle » au policier. Dans son allocution finale au tribunal, il affirme cependant avoir été « battu et maltraité lors de [ses] nombreuses aventures policières », et explique à propos de son geste : « Bien sûr, dans un environnement normal, il n'est pas bon de gifler, gifler, gifler. Le problème, et notre problème à tous, c'est que nous vivons dans une absurdité. Dans l'absurdité qu'un homme et son équipe ont créée dans ce pays, bouleversant tout. »

Rêve géorgien, cauchemar annoncé ?

Il fait ici référence au pouvoir en place, le parti Rêve géorgien, accusé d’avoir progressivement pris le contrôle des institutions démocratiques du pays au profit de son fondateur et dirigeant, le milliardaire Bidzina Ivanichvili, et d’avoir freiné le rapprochement de la Géorgie avec l’Union européenne, sous l’influence présumée de Moscou, comme le rappelait Le Monde en juin 2024.

Rêve géorgien, parti se réclamant de centre-gauche mais aux positions proches de l'extrême droite, a remporté la dernière élection parlementaire d’octobre 2024, malgré les fortes aspirations pro-européennes de la société géorgienne.

Cependant, le déroulement du scrutin est largement contesté par l’opposition, certaines ONG et observateurs internationaux, qui dénoncent des fraudes, de l’intimidation et des irrégularités, comme l'indiquait l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) dans un rapport de décembre 2024.

En novembre 2024, Zviad Ratiani avait déjà été arrêté et placé en détention pendant 8 jours pour « hooliganisme mineur » et « désobéissance à la police ». Il manifestait alors contre la suspension par Rêve géorgien des négociations d’adhésion à l’UE et aux craintes de glissement autoritaire du pouvoir en place.

La manifestation du 23 juin dernier, lors de laquelle le poète a giflé un policier, s'inscrivait dans la continuité des mobilisations quotidiennes contre le gouvernement, engagées depuis novembre 2024 et auxquelles Zviad Ratiani participe activement.

La justice géorgienne et l'opposition politique

Poète majeur de la Géorgie contemporaine, Zviad Ratiani a publié cinq recueils de poèmes et a travaillé sur des traductions de poèmes anglais et allemands, notamment des œuvres de T.S. Eliot, Ezra Pound, Robert Frost, Rainer Maria Rilke et Paul Celan. Pour sa traduction des œuvres de ce dernier, il a d'ailleurs reçu le Prix Goethe Institute en 1999. Il a également a obtenu le prix littéraire SABA en 2010 pour son recueil Le Négatif, et le prix littéraire LITERA en 2016 pour Tu as le droit (tous deux inédits en français).

Sa condamnation fait écho aux arrestations d'autres opposants politiques géorgiens, comme Mzia Amaghlobeli et Nino Datashvili. La première est journaliste, condamnée elle aussi, en août 2025, à deux ans de prison pour « résistance, menace ou violence contre un représentant de l’autorité publique », indiquait Civil Georgia en août dernier. Comme Zviad Ratiani, elle avait giflé un policier, en l’occurrence le chef de la police de Batoumi, Irakli Dgebuadze.

Nino Datashvili, enseignante et militante pro-démocratie, a été arrêtée en juin 2025 pour avoir prétendument giflé un huissier alors qu'elle était expulsée de force d'une salle d'audience à Tbilissi. Elle est poursuivie pour « agression contre un agent public », délit passible de 4 à 7 ans de prison. Placée en détention préventive, elle a fait l’objet d’une expertise psychiatrique forcée, rapporte encore Civil Georgia.

