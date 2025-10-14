Un bureau de vote pour tous les lecteurs à la Librairie des Grands Caractères

L’objectif de ce dispositif est clair : rendre le vote plus inclusif. Les membres de l’équipe accompagneront les participants qui le souhaitent dans la navigation sur le site, tout en respectant leur indépendance de choix.

Le premier tour du Prix se tiendra du 20 novembre au 17 décembre 2025. Chaque lecteur pourra sélectionner jusqu’à trois ouvrages parmi les titres en compétition. Les cinq livres finalistes seront annoncés le 18 décembre, date à laquelle commencera le second tour, ouvert jusqu’au 14 janvier 2026. Le lauréat du Prix des lecteurs de livres en grands caractères 2025-2026 sera révélé le 15 janvier 2026.

Le Prix des lecteurs de livres en grands caractères, organisé par l’Association des Amis des Grands Caractères en partenariat avec la Librairie des Grands Caractères, est le premier prix littéraire consacré à cette édition inclusive. Il met en valeur la qualité éditoriale des ouvrages publiés en grands caractères et donne la parole à tous les lecteurs concernés, voyants ou malvoyants.

À la suite de notre article, plusieurs médiathèques ont à leur tour décidé d’installer un « bureau de vote » pour leurs usagers, contribuant ainsi à élargir la participation à ce rendez-vous littéraire inédit.

