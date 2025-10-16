Trente ans de voyages et de découvertes dans l’univers du vin

D’une curiosité insatiable, l’auteur de ce voyage immersif et sensible nous communique son amour d’un breuvage qui rend possibles, depuis des millénaires, des moments uniques et mémorables. Il nous transmet les témoignages précieux de producteurs et d’experts, sa magnifique observation des paysages et sa connaissance d’une filière en pleine évolution. Néophytes et connaisseurs auront grand plaisir à cette lecture à la fois vagabonde et pleine d’enseignements.

« Je contemple un jeune cep dont les feuilles commencent à poindre. La vie pulse dans ses sarments, comme le sang dans nos corps. Le vin nous donne à voir le monde autrement. Le vin est la vie. »

Les éditions Le Cherche midi nous en offrent les premières pages en avant-première :

Jérôme Baudouin est le rédacteur en chef de La Revue du vin de France, dans laquelle il écrit depuis 1999.

Parution le 6 novembre 2025.

Par Clément Solym

