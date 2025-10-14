À Nice, fin de partie pour la librairie Le Vestiaire à MoT

« Je n'ai pas de regrets, je suis très heureux et très fier d’avoir créé ce lieu, qui était agréable, et que les gens appréciaient », remarque Marc-Olivier Taccard, fondateur du Vestiaire à MoT, qu'il a géré seul depuis son inauguration, en mars 2024.

Au 19, boulevard Joseph Garnier, à Nice, la clientèle pouvait trouver environ 3000 références autour du sport, principalement, mais aussi de l'aventure ou de la conquête spatiale. « Les visiteurs étaient surpris du nombre d'ouvrages sur ces thématiques et repartaient souvent avec un livre supplémentaire, qu'ils n'auraient sans doute pas trouvé ailleurs. »

Le Vestiaire à MoT proposait aussi une section « Hors jeu », réservée à des titres plus généralistes, qui accueillait notamment quelques romans de la rentrée littéraire. « J'avais choisi de me concentrer sur une niche particulière, celle du sport, mais des clients me commandaient aussi des ouvrages qui n'avaient rien à voir avec cette thématique », souligne-t-il.

La librairie s'était rapidement dotée d'un programme de rencontres, dédicaces et autres ateliers d'écriture : « Mon but était de créer un lieu de vie, où les gens puissent partager, de susciter des rencontres avec des auteurs, des sportifs, parfois sur des thématiques particulières, comme le handicap ou la désinformation », détaille Marc-Olivier Taccard.

Le lieu disposait aussi d'un espace coworking, pour travailler ou organiser des séminaires d'entreprise.

« Beaucoup d'énergie »

Ancien journaliste sportif et collaborateur de l'AS Monaco, Marc-Olivier Taccard a découvert le monde de la librairie, parfois dans la douleur. « On m'avait prévenu, mais, même avec la thématique sportive, il est délicat de réaliser sa sélection dans l'important flux d'ouvrages qui paraissent chaque jour. Certains distributeurs, comme Interforum, Sodis ou UD, m'ont aidé dans ma démarche en présentant une sélection “Sport”, mais c'était compliqué, les fournisseurs ne font pas de cadeaux. »

Après trois années de travail sur le projet, Marc-Olivier Taccard s'est résolu à fermer la librairie. Ces derniers mois, il avait lancé des appels pour trouver un ou une associée afin de poursuivre l'aventure. « Je recherchais quelqu'un qui puisse prendre part à la vie de la librairie et s'investir sur la stratégie commerciale avec moi. Qui apporte aussi de l'argent à la trésorerie, mais pas seulement. »

Malgré quelques propositions, aucun profil adéquat ne s'est présenté. Le chiffre d'affaires de la librairie n'était pas satisfaisant, nonobstant une certaine montée en puissance des ventes d'ouvrages. L'activité de coworking et de location d'espaces, à l'inverse, n'a pas trouvé son public, « alors que elle était censée être la partie la plus rentable au sein de mon modèle économique », analyse Marc-Olivier Taccard, qui n'est pas parvenu à se verser de salaire sur toute la période d'activité du commerce.

« J’ai préféré arrêter, car, tout seul, je n’arrivais pas à développer la structure comme je le souhaitais. Il m'a manqué un binôme, faire tourner le lieu seul me demandait beaucoup trop d'énergie », conclut-il. Sans rien s'interdire, il n'envisage pas, pour l'instant, une autre incursion dans le monde de la librairie.

Photographies : Le Vestiaire à MoT

Par Antoine Oury

