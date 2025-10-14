À Angoulême, une expo dédiée à l'oeuvre de David Prudhomme

Depuis Ninon secrète (Glénat), publié en 1992 sur un scénario de Patrick Cothias alors qu’il est encore étudiant à l’École des Beaux-Arts d’Angoulême, jusqu’à Rébétissa (Futuropolis) paru en 2024, David Prudhomme a bâti une œuvre riche et variée. Marqué à ses débuts par André Juillard, il s’est rapidement ouvert à d’autres manières de pratiquer et de penser le dessin. Cette ouverture, nourrie de lectures et de rencontres, a façonné un auteur en quête permanente d’expressions nouvelles.

Prudhomme alterne les projets en solo et les collaborations, multipliant les expériences graphiques. On lui doit notamment L’Oisiveraie (l’Association), Du bruit dans le ciel (Futuropolis), ou encore le diptyque Rébétiko/Rébétissa. Il a également travaillé avec Étienne Davodeau sur La Tour des miracles (Delcourt), Jeff Hautot sur Port Nawak (Vents d’Ouest) et Mort et Vif (Futuropolis), ou Pascal Rabaté sur La Marie en plastique et Vive la marée ! (Futuropolis).

À travers ces collaborations, il explore sans cesse de nouveaux registres, cherchant la manière la plus juste de raconter en images.

Une exposition en rétrospective

Présentée sous le titre La Vie d’un trait, l’exposition d’Angoulême proposera une immersion dans l’univers graphique de David Prudhomme. Elle réunira plus d’une centaine de planches originales, des illustrations, des carnets de croquis et des « crobards » (croquis) inédits, accompagnés d’interviews et de montages audiovisuels.

© David Prudhomme, La Traversée du Louvre, Futuropolis-Louvre Éditions 2012

Le Festival d’Angoulême fera ainsi (re)découvrir au public un auteur dont le travail, au-delà des albums, témoigne d’une véritable déclaration d’amour au dessin. Par cette exposition, il célèbre un parcours singulier où chaque trait devient une manière de penser, de sentir et de raconter le monde.

Crédits illustration : David Prudhomme

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com