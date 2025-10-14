À Angoulême, une expo dédiée à l'oeuvre de David Prudhomme

Le Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême consacrera en 2026 une grande exposition à l’œuvre de David Prudhomme. Intitulée La Vie d’un trait, cette rétrospective rassemblera plus de cent planches originales, des carnets, esquisses et croquis inédits. À travers ce parcours, le festival rendra hommage à un auteur qui, depuis plus de trente ans, explore le dessin sous toutes ses formes avec une curiosité et une liberté constantes.
Le 14/10/2025 à 10:00 par Ewen Berton
14/10/2025 à 10:00
Depuis Ninon secrète (Glénat), publié en 1992 sur un scénario de Patrick Cothias alors qu’il est encore étudiant à l’École des Beaux-Arts d’Angoulême, jusqu’à Rébétissa (Futuropolis) paru en 2024, David Prudhomme a bâti une œuvre riche et variée. Marqué à ses débuts par André Juillard, il s’est rapidement ouvert à d’autres manières de pratiquer et de penser le dessin. Cette ouverture, nourrie de lectures et de rencontres, a façonné un auteur en quête permanente d’expressions nouvelles.
Prudhomme alterne les projets en solo et les collaborations, multipliant les expériences graphiques. On lui doit notamment L’Oisiveraie (l’Association), Du bruit dans le ciel (Futuropolis), ou encore le diptyque Rébétiko/Rébétissa. Il a également travaillé avec Étienne Davodeau sur La Tour des miracles (Delcourt), Jeff Hautot sur Port Nawak (Vents d’Ouest) et Mort et Vif (Futuropolis), ou Pascal Rabaté sur La Marie en plastique et Vive la marée ! (Futuropolis).
À travers ces collaborations, il explore sans cesse de nouveaux registres, cherchant la manière la plus juste de raconter en images.
Présentée sous le titre La Vie d’un trait, l’exposition d’Angoulême proposera une immersion dans l’univers graphique de David Prudhomme. Elle réunira plus d’une centaine de planches originales, des illustrations, des carnets de croquis et des « crobards » (croquis) inédits, accompagnés d’interviews et de montages audiovisuels.
Le Festival d’Angoulême fera ainsi (re)découvrir au public un auteur dont le travail, au-delà des albums, témoigne d’une véritable déclaration d’amour au dessin. Par cette exposition, il célèbre un parcours singulier où chaque trait devient une manière de penser, de sentir et de raconter le monde.
Crédits illustration : David Prudhomme
Par Ewen Berton
Contact : eb@actualitte.com
