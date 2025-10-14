Lumière pâle sur les collines, une adaptation du roman de Kazuo Ishiguro

Suzu Hirose, Fumi Nikaidô et Yoh Yoshida mènent le casting de cette adaptation du roman homonyme de Kazuo Ishiguro, paru en France en 1984 aux Presses de la Renaissance dans une traduction de Sophie Mayoux.

Le scénario du film a été rédigé par Kei Ishikawa lui-même, d'après le livre d'Ishiguro, qui s'est contenté, pour sa part, du rôle de producteur délégué.

Lumière pâle sur les collines, premier roman de Kazuo Ishiguro, a fait connaitre l'auteur japonais naturalisé britannique à l'international, 35 ans avant son obtention du Prix Nobel de Littérature. Deux autres de ses livres ont été adaptés au cinéma : Les Vestiges du jour (Presses de la Renaissance, trad. Sophie Mayoux) et Auprès de moi toujours (Éditions des Deux Terres, trad. Anne Rabinovitch).

Par Antoine Oury

