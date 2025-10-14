Nucléaire : la langue française fait fi(ssion) des anglicismes

Placée auprès du Premier ministre, la Commission d'enrichissement de la langue française (CELF) a pour mission « de favoriser l’enrichissement de la langue française, de développer son utilisation, notamment dans la vie économique, les travaux scientifiques et les activités techniques et juridiques, d’améliorer sa diffusion en proposant des termes et expressions nouveaux pouvant servir de référence, de contribuer au rayonnement de la francophonie et de promouvoir le plurilinguisme », d'après son décret de création.

Quelques jours après un travail sur l'environnement, et plus particulièrement sur l'océanographie, la commission se penche cette fois sur le domaine du nucléaire, en croisant, çà et là, des notions liées à l'énergie ou à industrie.

Notons ainsi la présence de l'expression « cross-beam energy transfer », traduite en transfert d'énergie entre faisceaux (TEF), soit le « transfert d'énergie qui se produit entre plusieurs faisceaux laser se croisant et interférant dans un plasma ». Au rayon des concepts hermétiques pour le commun des mortels, signalons aussi le « poloidal field », ou champ magnétique poloïdal, soit la « composante du champ magnétique d'une configuration magnétique toroïdale dont les lignes se trouvent dans des plans passant par l'axe de symétrie d'un tokamak ».

Qui dit énergie nucléaire dit déchet, une des questions les plus cruciales et polémiques en la matière. La Commission d'enrichissement avance l'expression rejet radioactif (pour « radioactive release »), afin de désigner la « partie de l'inventaire des radionucléides d'une installation nucléaire qui est rejetée dans l'environnement en fonctionnement normal ou lors d'un incident ou d'un accident ».

À ce sujet, la déqualification de déchets radioactifs (« radioactive waste clearance ») peut intervenir pour « des matériaux ne présentant pas de risque radiologique pour le public ou pour l'environnement, qu'ils restent des déchets ou qu'ils soient réemployés ».

La liste complète des termes est consultable ci-dessous, mais aussi accessible, avec les définitions correspondantes, à cette adresse.

Par Antoine Oury

