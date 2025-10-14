Dorothee Elmiger, lauréate du Prix du Livre Allemand 2025

La lauréate du Prix du Livre Allemand reçoit une dotation de 25.000 €, tandis que les cinq finalistes ont chacun obtenu 2500 € au titre de leur présence dans la dernière ligne droite de la compétition. Le Deutscher Buchpreis est attribué par la Stiftung Buchkultur und Leseförderung du Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Son principal soutien est la Deutsche Bank Stiftung, avec pour partenaires la Foire du livre de Francfort et la ville de Francfort-sur-le-Main.

« Ce roman est un événement. Une autrice fait le récit de son voyage dans la jungle d’Amérique centrale avec une troupe de théâtre, sur les traces de deux jeunes Néerlandaises qui y ont disparu quelques années auparavant. En chemin, le groupe se raconte des histoires troublantes. Plus il s’enfonce dans ce décor de broussailles et de marécages, plus Dorothée Elmiger plonge les lecteurices dans une atmosphère d’angoisse », a souligné le jury.

Les 7 membres du jury ont été conquis : « Son roman met en scène des gens qui succombent à leur “part la plus sombre”. Dans ce récit presque entièrement écrit au discours indirect, la langue de Dorothee Elmiger et la référence à notre présent perdent de plus en plus l’équilibre, ce qui rend le style du roman à la fois distant et captivant. Die Holländerinnen est un fascinant voyage au cœur des ténèbres », ajoutent-ils.

Deux livres de Dorothee Elmiger ont déjà été traduits en français : La société des abeilles, aux éditions d'en bas (trad. Lila Van Huyen) et Sucre, journal d'une recherche, roman publié par les éditions Zoé (trad. Camille Luscher et Marina Skalova).

Pour l'édition 2025, le jury réunissait Laura de Weck, porte-parole du jury (radio et télévision suisse), Maria Carolina Foi (Université de Trieste), Jürgen Kaube (Frankfurter Allgemeine Zeitung), Friedhelm Marx (Université de Bamberg), Kathrin Matern (librairie Frau Rilke, Neustrelitz), Lara Sielmann (Deutschlandfunk Kultur) et Shirin Sojitrawalla (critique littéraire indépendante).

En 2024, Le Prix du Livre allemand avait été décerné à l'autrice Martina Hefter pour son livre Hey guten Morgen, wie geht es dir ?, paru aux éditions Klett-Cotta en juillet dernier. Les éditions Globe en publieront la version française en 2026.

Photographie : © Christof Jakob

