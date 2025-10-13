Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet

Riad Sattouf : “Terre des hommes m’a appris à vivre le cœur battant”

Riad Sattouf, Antoine de Saint-Exupéry

Pour Riad Sattouf, Terre des hommes n’est pas seulement un grand livre d’aviation : c’est une révélation. Découvert à l’adolescence dans une bibliothèque municipale, le récit de Saint-Exupéry l’a accompagné depuis, comme une boussole intérieure.

Il y retrouve ce mélange d’émerveillement et de gravité, la fraternité des pilotes de l’Aéropostale, la solitude du désert, le combat contre la peur, mais surtout cette foi obstinée en l’humain. « C’est un livre qui élève », dit-il. Un livre qui lui a donné, très tôt, l’envie de vivre « le cœur battant. »

Aujourd’hui, l’auteur de L’Arabe du futur et des Cahiers d’Esther rend hommage à ce texte fondateur en l’accompagnant de plus de cent cinquante illustrations. Ce projet, longtemps rêvé, s’est imposé comme une évidence le jour où il a réalisé qu’il avait dépassé en âge son héros d’enfance : Saint-Exupéry lui-même. 

Depuis des années, un portrait du pilote-écrivain veille sur son bureau ; il le regarde dessiner, témoin muet de son parcours.

Dans cette nouvelle édition, le trait limpide de Sattouf dialogue avec les mots de Saint-Exupéry. Ses images, à la fois tendres et précises, traduisent la tension entre la beauté du monde et la fragilité des hommes. Elles réinventent pour une génération nouvelle le souffle poétique et la force vitale d’un texte écrit en 1939.

En illustrant Terre des hommes, Riad Sattouf poursuit une conversation commencée dans l’enfance : celle d’un lecteur devenu dessinateur, reconnaissant envers un écrivain qui lui a appris à regarder le monde.

 
 

#Beaux livres
ActuaLitté

Une michronique de
Audrey Le Roy

Publiée le
13/10/2025 à 18:41

Partager cette chronique sur Bluesky Partager cette chronique sur Mastodon Partager cette chronique sur Linkedin Partager cette chronique par mail
Laisser un commentaire

0 Commentaire

1 Partages

Commenter cet article

 

Terre des Hommes

Riad Sattouf, Antoine de Saint-Exupéry

Paru le 02/10/2025

271 pages

Editions Gallimard

26,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073120038
9782073120038
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.