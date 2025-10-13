Riad Sattouf : “Terre des hommes m’a appris à vivre le cœur battant”

Pour Riad Sattouf, Terre des hommes n’est pas seulement un grand livre d’aviation : c’est une révélation. Découvert à l’adolescence dans une bibliothèque municipale, le récit de Saint-Exupéry l’a accompagné depuis, comme une boussole intérieure.

Il y retrouve ce mélange d’émerveillement et de gravité, la fraternité des pilotes de l’Aéropostale, la solitude du désert, le combat contre la peur, mais surtout cette foi obstinée en l’humain. « C’est un livre qui élève », dit-il. Un livre qui lui a donné, très tôt, l’envie de vivre « le cœur battant. »

Aujourd’hui, l’auteur de L’Arabe du futur et des Cahiers d’Esther rend hommage à ce texte fondateur en l’accompagnant de plus de cent cinquante illustrations. Ce projet, longtemps rêvé, s’est imposé comme une évidence le jour où il a réalisé qu’il avait dépassé en âge son héros d’enfance : Saint-Exupéry lui-même.

Depuis des années, un portrait du pilote-écrivain veille sur son bureau ; il le regarde dessiner, témoin muet de son parcours.

Dans cette nouvelle édition, le trait limpide de Sattouf dialogue avec les mots de Saint-Exupéry. Ses images, à la fois tendres et précises, traduisent la tension entre la beauté du monde et la fragilité des hommes. Elles réinventent pour une génération nouvelle le souffle poétique et la force vitale d’un texte écrit en 1939.

En illustrant Terre des hommes, Riad Sattouf poursuit une conversation commencée dans l’enfance : celle d’un lecteur devenu dessinateur, reconnaissant envers un écrivain qui lui a appris à regarder le monde.