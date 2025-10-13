Depuis sa cellule, Boualem Sansal entre à l’Académie royale de Belgique

Âgé de 80 ans, l’auteur, malade et détenu depuis novembre 2024 pour « atteinte à l’unité nationale », purge une peine de cinq ans de prison ferme, condamnation confirmée en appel le 1er juillet 2025 par la justice algérienne.

Dans un communiqué, l’Académie a salué une œuvre et un engagement exemplaires : « Boualem Sansal porte haut la fonction créatrice de l’écrivain qui est inséparable de la liberté dans laquelle elle s’exerce », souligne l’institution, rappelant qu’elle lui avait déjà décerné en 2007 un prix de littérature francophone.

Créée en 1920, l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique compte quarante membres, à l’image de l’Académie française. Dix de ses fauteuils sont cependant réservés à des membres étrangers, afin de distinguer des figures majeures de la francophonie.

Cette élection revêt une portée symbolique forte pour l’écrivain, dont l’emprisonnement continue de susciter l’inquiétude de la communauté littéraire internationale.

