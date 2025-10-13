Depuis sa cellule, Boualem Sansal entre à l’Académie royale de Belgique

L’écrivain franco-algérien Boualem Sansal, emprisonné depuis près d’un an en Algérie, a été élu membre de l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique, a annoncé dimanche à l’AFP son secrétaire perpétuel, Yves Namur.
Le 13/10/2025 à 17:22 par Hocine Bouhadjera
0 Réactions | 2 Partages
Publié le :
13/10/2025 à 17:22
0
Commentaires
2
Partages
Âgé de 80 ans, l’auteur, malade et détenu depuis novembre 2024 pour « atteinte à l’unité nationale », purge une peine de cinq ans de prison ferme, condamnation confirmée en appel le 1er juillet 2025 par la justice algérienne.
Dans un communiqué, l’Académie a salué une œuvre et un engagement exemplaires : « Boualem Sansal porte haut la fonction créatrice de l’écrivain qui est inséparable de la liberté dans laquelle elle s’exerce », souligne l’institution, rappelant qu’elle lui avait déjà décerné en 2007 un prix de littérature francophone.
Créée en 1920, l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique compte quarante membres, à l’image de l’Académie française. Dix de ses fauteuils sont cependant réservés à des membres étrangers, afin de distinguer des figures majeures de la francophonie.
À LIRE - L'appel désespéré de la fille de Boualem Sansal à Emmanuel Macron
Cette élection revêt une portée symbolique forte pour l’écrivain, dont l’emprisonnement continue de susciter l’inquiétude de la communauté littéraire internationale.
Crédits image : ActuaLitté / CC-BY-SA 2.0
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
À l’occasion du salon Lire en Poche, la Ville de Gradignan propose pour 2025 un dispositif original et ambitieux : un livre-cadeau distribué non seulement sur le salon lui-même, mais aussi dans toutes les boîtes aux lettres de Gradignan, en partenariat avec les éditions Points.
10/10/2025, 14:49
L'historien américain Mark Bray, spécialiste de l'Espagne moderne et du mouvement anti-fasciste, a été contraint à l'exil après avoir reçu plusieurs menaces de mort « dans la foulée du décret exécutif signé par Donald Trump le 22 septembre, désignant officiellement l’antifascisme comme un mouvement terroriste », précise son éditeur français, Lux. Il a trouvé refuge en Espagne et mènera ses cours à distance.
09/10/2025, 16:55
Deux artistes suisses, Fanny Dreyer et Nando von Arb, ont tous deux été récompensés à la Biennale d’illustration de Bratislava (BIB), qui se tient du 3 octobre 2025 au 11 janvier 2026. Si l’illustratrice fribourgeoise a accepté, avec quelques réserves, sa Pomme d’or pour Collections (La Partie, 2023), l’illustrateur zurichois a choisi quant à lui de refuser sa Plaquette pour Fürchten lernen (Edition Moderne, 2023) en signe de solidarité avec ses collègues slovaques, qui boycottent l'événement.
08/10/2025, 17:54
L’édition italienne poursuit son ralentissement en 2025 : au cours des neuf premiers mois de l’année, le marché “trade” – c’est-à-dire la fiction et les essais imprimés vendus dans les librairies physiques, en ligne et dans les supermarchés – a reculé de 2 % en valeur (pour un chiffre d’affaires total de 995,3 millions d’euros) et de 2,7 % en volume, avec 68 millions d’exemplaires vendus.
07/10/2025, 12:50
La campagne #ReadForReal (Lire. Ensemble) invite les citoyens européens à participer activement à une célébration de la lecture à travers l'organisation d'événements littéraires entre le 11 novembre et le 12 décembre 2025.
06/10/2025, 12:11
Un récent podcast a conduit à une nouvelle salve d’invectives entre Emma Watson et l’autrice J.K. Rowling, cristallisant les tensions autour des droits des personnes transgenres. Cette explosion verbale ne relève pas d’un simple désaccord passager : elle s’inscrit dans un contexte déjà lourd. Le différend dépasse les trajectoires personnelles pour toucher à une fracture sociétale profonde.
04/10/2025, 13:07
Un tribunal de Floride a récemment rendu un jugement décisif dans l’affaire opposant les auteurs de And Tango Makes Three à un conseil scolaire du comté d’Escambia. Le cœur du litige : la suppression du livre des bibliothèques scolaires locales, au motif qu’il met en scène une relation homosexuelle entre deux manchots élevant un poussin.
03/10/2025, 11:13
Depuis le 1er octobre 2025, les États-Unis connaissent un nouveau blocage budgétaire fédéral. Faute d’accord entre la Maison-Blanche et le Congrès, l’administration se retrouve à court de crédits, entraînant une vague de fermetures et de mises en pause de services publics. Si l’attention médiatique se concentre sur les effets macroéconomiques ou militaires, les bibliothèques et institutions culturelles sont elles aussi frappées de plein fouet.
02/10/2025, 18:08
Les lecteurs d'One Piece patienteront. Annoncée à la dernière minute, la mise en pause du titre a pris les fans de court. Derrière ce contretemps, une évidence : malgré la discipline de fer d’Eiichirō Oda, le rythme de création d’un tel monument n’est pas exempt de pauses forcées. Alors interruption, certes... mais une question plus vaste s'impose : où en est vraiment l’épopée pirate la plus populaire du monde ?
02/10/2025, 17:18
Avis aux amateurs de belles lettres ! En novembre prochain, la campagne « Lisez-vous le belge ? » revient pour une sixième édition haute en couleurs. Un mois entier pour (re)découvrir la vitalité du livre belge sous toutes ses formes, en Wallonie comme à Bruxelles.
02/10/2025, 15:45
Depuis plusieurs années, des alertes récurrentes signalent une montée de la censure dans les écoles publiques des États-Unis. Ce phénomène, jadis ponctuel, semble désormais s’installer dans le quotidien éducatif. Pour les défenseurs de la liberté d’expression, il s’agit d’un glissement dangereux : « rampant et banal », comme le résume une mise en garde d’organismes de promotion du droit de lire.
02/10/2025, 11:41
Dans une tribune publiée chez Le Nouvel Obs, cent trente personnalités, parmi lesquelles de nombreux auteurs et écrivains, appellent la France et la Belgique à protéger les flottilles humanitaires en route vers Gaza et à garantir un accès immédiat à l’aide, alors que l’ONU alerte sur une famine imminente touchant 500.000 Gazaouis.
29/09/2025, 17:43
Dans le quartier Guadalupe, à Santa Fe, la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer a subi un nouveau coup dur : des malfaiteurs ont dérobé un climatiseur de forte puissance (5 000 frigorías) et infligé des dégâts à l’infrastructure — notamment au support de l’appareil — dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 septembre.
29/09/2025, 08:30
Le 11 septembre 2025, les agents spéciaux de la division d’investigation criminelle de l’Arkansas State Police (ASP CID) ont arrêté Zackery Cothren, 47 ans, directeur de la bibliothèque publique du comté de Cleburne, sur des chefs d’accusation de vol en tant que délit et d'abus de pouvoir.
27/09/2025, 12:05
L’Italie active au 1er octobre une « Carta della Cultura » : un bon numérique de 100 € réservé aux foyers dont l’ISEE ne dépasse pas 15 000 €. Objectif explicite : soutenir l’achat de livres et lutter contre la pauvreté éducative.
27/09/2025, 11:35
Le 9 octobre 2025 sera une date à retenir pour les aficionados du manga : Crunchyroll lancera Crunchyroll Manga, une application autonome dédiée à la lecture de mangas pour ses abonnés aux États-Unis et au Canada. La version Web suivra le 15 octobre.
27/09/2025, 11:01
À Moscou, à Saint-Pétersbourg ou dans d’autres cités, les librairies vides de certains rayons constituent un signe manifeste de ce que l’on pourrait appeler une « guerre contre le mot ». Depuis l’entrée en vigueur de la loi renforçant le statut des « agents étrangers » le 1ᵉʳ septembre, les livres d’auteurs désignés sous cette étiquette sont systématiquement retirés des catalogues, et les éditeurs contraints à une purge interne.
27/09/2025, 10:17
Ce qui devait être une opération de reconquête narrative se transforme en révélateur des fractures profondes qui traversent le camp démocrate : incapacité à trancher sur Gaza, tentation du déni électoral et aveux d’impuissance stratégique. Un spectacle où, plus que l'ex-candidate Kamala Harris, c’est tout un parti qui expose ses contradictions.
27/09/2025, 08:00
Une nouvelle fois, la justice et l'État de droit se sont opposés aux désirs de censure de Donald Trump et de son administration. Le juge fédéral William Smith, depuis une cour de l'État de Rhode Island, a jugé que restreindre l'attribution des aides publiques à la création aux projets artistiques qui ne faisaient pas la promotion de « l'idéologie du genre » était contraire à la liberté d'expression.
26/09/2025, 12:26
Depuis 1984, l’ABPQ regroupe les bibliothèques publiques québécoises afin de promouvoir leur développement et leur rayonnement, pour un accès universel au savoir et à la culture.
L’Association annonce des changements importants à la direction de son conseil.
24/09/2025, 17:01
L'écrivain et blogueur anglo-égyptien Alaa Abd el-Fattah a été libéré, plusieurs mois après avoir purgé une peine de prison de 5 ans pour « diffusion de fausses nouvelles ». Figure de la révolution égyptienne de 2011, Alaa Abd el-Fattah a bénéficié d'une grâce présidentielle accordée par le président Abdel Fattah al Sisi. Un geste bien tardif, dénoncent plusieurs organisations non gouvernementales, soulagées malgré tout par la libération du militant.
24/09/2025, 10:10
Entre le 21 et le 23 septembre 2025, une bascule diplomatique s’est jouée. Le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie, le Portugal, puis la France ont annoncé tour à tour la reconnaissance officielle de l’État de Palestine. Ce mouvement, relayé dans les couloirs de l’ONU et par une série de déclarations conjointes, a été décrit par Reuters comme un « tournant majeur de la politique occidentale » après des décennies d’hésitations.
23/09/2025, 15:08
Arrêté en janvier 2025 dans le district de Marracuene, au nord du Mozambique, l'écrivain et éditeur Alex Barga a été maintenu en détention provisoire pendant plusieurs mois dans une prison de Maputo, la capitale du pays. Le 15 septembre dernier, il a été libéré, aux côtés d'autres détenus, soutiens de l’opposant Venancio Mondlane.
22/09/2025, 13:38
Quelques jours auront suffi pour disqualifier la plainte de Donald Trump contre quatre journalistes du New York Times et le quotidien pour « diffamation », dans laquelle le groupe éditorial Penguin Random House était également cité. Le juge Steven D. Merryday l'a rejeté en raison d'une rédaction inadaptée, entièrement tournée vers l'« invective ».
22/09/2025, 12:00
À Kaboul, dans les couloirs feutrés des facultés, un silence est en train de s’installer — pas celui imposé par une panne d’électricité, mais par la suppression délibérée d’œuvres littéraires. Le régime taliban a dressé une liste noire de manuels universitaires, dont certains écrits par des femmes, et ordonné leur retrait des programmes. L’annonce a été confirmée par des sources du gouvernement lui-même — et provoque une onde de choc dans le monde académique international.
20/09/2025, 18:42
San Francisco s’apprête à tourner une page importante en matière d’alphabétisation précoce. La ville inaugure officiellement, depuis septembre 2025, son adhésion complète au programme Imagination Library lancé par Dolly Parton. Destiné aux enfants de 0 à 5 ans, il propose de recevoir chaque mois, et ce sans frais, un livre adapté à l’âge, directement livré chez eux.
20/09/2025, 11:55
Le marché de l’édition américaine a connu un mois de juin morose, selon le dernier StatShot Report publié par l’Association of American Publishers (AAP). L’ensemble du secteur affiche un recul de 1,3 % par rapport à juin 2024, pour un chiffre d’affaires de 1,1 milliard de dollars. Sur les six premiers mois de 2025, la baisse cumulée atteint 1,7 %, avec 6,3 milliards de dollars enregistrés.
20/09/2025, 11:44
L'autrice irlandaise de Normal People, qui vient d'être primée par les « Sky Arts Awards for literature » pour son dernier roman Intermezzo, n'a pas pu se rendre à la cérémonie de remise du prix, à Londres. Pour cause, il lui a été signifié qu’elle pourrait être arrêtée si elle revenait sur le sol britannique, à cause de son soutien à Palestine Action, classée « organisation terroriste » au Royaume-Uni.
19/09/2025, 16:52
L'« habit vert » de Mario Vargas Llosa, porté par l'écrivain péruvien naturalisé espagnol à l'occasion de son entrée à l'Académie française en 2023, a été donné au Musée Nobel de Stockholm, ce 18 septembre. Il rejoint les collections de cette institution dédiée à l'histoire des Prix Nobel, de leurs lauréats et lauréates. Vargas Llosa a reçu le Prix Nobel de littérature en 2010.
19/09/2025, 11:27
À Montclair, dans le New Jersey, une librairie indépendante a annulé un événement littéraire qui devait mettre en avant l’autrice palestinienne Jenan Matari. La décision a été motivée, selon la direction, par les « multiples inquiétudes » qu'ont exprimées des habitants. Ainsi que par la crainte d’un risque pour la sécurité du personnel et des clients.
18/09/2025, 11:07
Un vent d’enthousiasme souffle sur les lettres européennes. Avec Read. For Real!, la Journée européenne des auteurs change de dimension et devient une véritable célébration, ouverte à tous, qui se tiendra chaque année entre le 11 novembre et le 12 décembre dans les pays du programme Creative Europe.
17/09/2025, 16:36
Robert Redford a laissé une empreinte indélébile dans le monde du cinéma. Mais derrière l’acteur, réalisateur, producteur se trouve aussi un homme moins connu, soucieux de rapatrier les textes vers le public. Redford, un passeur entre cinéma, presse et littérature, engagé directement ou explicitement, en faveur de la lecture, des livres, des auteurs — et plus largement des écosystèmes qui font vivre la chaîne du livre.
17/09/2025, 07:00
Une librairie en ligne basée à Belfast, Belfast Books, a décidé de retirer l’intégralité des ouvrages de Stephen King de son catalogue après un commentaire jugé « affreux et mal renseigné », portant sur Charlie Kirk. Une décision qui a mis la toile sens dessus dessous...
15/09/2025, 17:47
Le 1er mars 2025, Donald Trump a signé un décret visant à réduire drastiquement plusieurs agences fédérales, dont l'Institute of Museum and Library Services (IMLS). Saisi, un juge fédéral a ordonné le rétablissement immédiat des personnels et subventions, décision confirmée le 11 septembre par la Cour d'appel. Dans le même temps, le Congrès débat d'un budget 2026 qui maintiendrait l'agence malgré les velléités présidentielles de suppression. Entre bras de fer judiciaire et incertitudes budgétaires, l'avenir de l'IMLS reste suspendu...
15/09/2025, 15:33
En Ouzbékistan, une loi adoptée récemment permet aux détenus éligibles à la libération conditionnelle de réduire leur peine s’ils lisent des livres sélectionnés. C’est une mesure qui suscite autant de curiosité que de débat – entre espoir de réhabilitation et interrogation sur les enjeux du contrôle idéologique.
14/09/2025, 09:48
Le 10 septembre 2025, DC Comics a annoncé l’annulation pure et simple de la série Red Hood après la parution de son unique numéro. Cette décision fait suite aux publications sur les réseaux sociaux de la scénariste transgenre Gretchen Felker-Martin, jugées « brûlantes » à l’égard de la mort de Charlie Kirk, influenceur conservateur connu pour ses prises de position anti-trans.
14/09/2025, 08:36
Autres articles de la rubrique Métiers
La Bibliothèque nationale de France (BnF) et les éditions Perrin annoncent le lancement d’un vaste projet commun : une Histoire de France illustrée, dont la publication s’échelonnera de 2027 à 2029. Ce travail collectif, placé sous la direction de Charles-Éloi Vial, conservateur au département des Manuscrits de la BnF, s’inscrit dans la continuité de la collaboration déjà engagée entre les deux institutions à travers la collection Bibliothèque des Illustres.
13/10/2025, 18:23
Des agents des bibliothèques municipales de Toulouse appellent à une grève et un rassemblement le mercredi 15 octobre à 10h, devant la Médiathèque José Cabanis. Une mobilisation soutenue par le syndicat CGT Mairie de Toulouse, qui alerte sur une situation jugée « intenable » dans les établissements du réseau.
13/10/2025, 18:11
Le 15 septembre dernier, ActuaLitté dévoilait la couverture du 41e album d’Astérix et Obélix, une aventure attendue qui conduira nos Gaulois jusqu’au Portugal. Le plan de promotion se poursuit, avec la révélation de quelques planches, qui ont bien failli rester coincées sur un serveur. Elles offrent un avant-goût de ce périple lusitanien...
13/10/2025, 16:02
La rentrée littéraire bat son plein, et les passions s'enflamment — ou non — pour quelques titres parus en août ou en septembre 2025. Les sélections des prix littéraires de la période affichent une parité quasi parfaite, mais les progrès sont encore possibles dans les jurys, où les hommes restent les plus présents.
13/10/2025, 15:00
Déjà romanesque, l'histoire de Sur la route pouvait-elle l'être un peu plus ? Un chapitre inédit du texte culte de l'auteur américain Jack Kerouac a été découvert dans les effets personnels d'un parrain de la mafia new-yorkaise, Paul Castellano. Dactylographié sur deux pages, il aurait suivi la publication de Sur la route de quelques mois, en 1957.
13/10/2025, 10:02
Le dimanche 12 octobre 2025, Sébastien Lecornu a présenté la composition de son second gouvernement. Parmi les annonces, celle de la reconduction de Rachida Dati au ministère de la Culture apparaît comme un signal fort — et même une surprise récurrente — dans l’équilibre politique que le président Emmanuel Macron et le nouveau Premier ministre cherchent à maintenir.
12/10/2025, 22:29
Ouverte fin 2023, la librairie Les Intrus, installée au 22 rue Louis-Braille, à deux pas de l’Hôtel de Ville de Saint-Étienne, participe pour la première fois à la Fête du Livre de Saint-Étienne. Spécialisée en bande dessinée, la jeune enseigne s’invite cette année dans la programmation, et célèbre l’événement avec une exposition consacrée à Hazara Blues, du dessinateur Yann Damezin et du scénariste Reza Sahibdad, coup de coeur de son jeune gérant, Félicien Riss.
10/10/2025, 17:51
Préoccupé par la baisse du temps consacré à la lecture par l'ensemble des Français, le ministère de la Culture, avec ceux de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, concentre ses efforts sur les plus jeunes. Dans le cadre des États généraux de la lecture pour la jeunesse, ouverts jusqu'en décembre prochain, la rue de Valois consulte ceux et celles qui fréquentent les jeunes, des familles aux enseignants, en passant par les bibliothécaires.
10/10/2025, 15:40
Le pass Culture, application de recommandation culturelle doublée d'un dispositif de crédits, pour certains bénéficiaires, afin de s'offrir des produits ou expériences, annonce une nouvelle expérimentation. La SAS gestionnaire du pass Culture partagera en effet ses données avec les collectivités territoriales, pour informer leur politique culturelle.
10/10/2025, 12:42
Le cauchemar des éditeurs jeunesse s'est concrétisé pour la maison d'édition britannique Puffin, dont une série d'ouvrages destinés aux enfants de 7 à 12 ans est devenue le support promotionnel d'un site pornographique. En cause, une adresse web imprimée dans les ouvrages, piratée afin de rediriger vers une plateforme qui, de toute évidence, n'avait plus rien à voir avec le contenu d'origine.
10/10/2025, 11:46
Face au raz-de-marée d'ouvrages de la rentrée littéraire, qui mieux que des libraires indépendants pour guider les lecteurs ? La plateforme de prédiffusion, surdiffusion et réseau social Edelweiss a invité les libraires indépendants à voter pour leurs titres préférés, afin d'établir une sélection de 10 pépites pour cette fin d'année 2025.
10/10/2025, 10:35
Le Labyrinthe de Théia, maison d’édition indépendante, vous fait découvrir ses deux nouveaux livres phares : Voyages Fantastiques en d’étranges contrées de l’autrice et conteuse palestinienne Sonia Nimr, et la suite et fin de la duologie fantasy nord-africaine de Melissa Mimouni : Diamants de Feu. Les ouvrages sont au coeur d'une campagne de financement sur Ulule
10/10/2025, 10:18
Le programme « L'Écologie du livre en régions », porté par la Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill) et les structures régionales du livre, se déploie lors du quatrième et dernier trimestre de l'année. Quatre rendez-vous sont proposés pour clore 2025.
10/10/2025, 09:58
Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle) a gagné une librairie généraliste, Entre les lignes. Ouvert par Cyril Becuwe et Nicolas Szafranski, tous deux passés par la Fnac locale, le commerce a été inauguré ce mercredi 1er octobre.
10/10/2025, 09:28
Les fans de Lucky Luke auront le droit à un nouvelle album, par Appollo et Brüno, à paraitre chez Lucky Comics ce 31 octobre 2025. Une aventure qui s'annonce moins portée sur l'humour que celles que nous offraient Morris et Goscinny, dans laquelle on retrouve le lonesome cowboy — qui s'est fait un nouveau visage pour l'occasion — alors qu'il est encore jeune et en apprentissage.
09/10/2025, 17:35
Les éditions MeMo accueillent un actionnaire, désormais majoritaire, au sein de leur capital, avec l'entrée du groupe italien Simone Edizioni. Cette arrivée apporte de nouveaux moyens à la structure nantaise, « qui en avait besoin », nous explique Christine Morault, directrice éditoriale et cofondatrice de la maison avec Yves Mestrallet.
09/10/2025, 15:37
Coorganisées par la Bibliothèque publique d'information et la Ville de Strasbourg, les rencontres « Comment faire vivre le pluralisme en bibliothèque ? » prolongent la journée d’étude tenue à Paris le 8 avril 2025 et s’inscrivent dans la continuité du congrès 2025 de l’Association des bibliothécaires de France. Les échanges aborderont les menaces sur le pluralisme et la liberté de programmation, les outils pour y faire face, l’organisation du débat au sein des établissements ou encore la prise en compte de l’inclusion dans la diversité des collections.
09/10/2025, 11:56
La filiale britannique du groupe américain HarperCollins, multinationale de l'édition, annonce le départ de son président-directeur général, Charlie Redmayne. Ce dernier avait été nommé en août 2013 à la tête de HarperCollins UK.
09/10/2025, 11:05
Les Français et Françaises plébiscitent les bibliothèques et médiathèques publiques, avec un nombre d'inscrits particulièrement élevé, à 6,9 millions, selon l'estimation du ministère de la Culture. La contribution forfaitaire de l'État au titre de la rémunération pour le prêt en bibliothèque, elle, dépasse les 10 millions €.
09/10/2025, 09:44
La librairie féministe et LGBTQ+ Violette and Co, installée à Paris, est devenue malgré elle le symbole d’un débat brûlant mêlant liberté d’expression, accusation d’antisémitisme et défense de la cause palestinienne. Ce mardi, les élus du Conseil de Paris se sont violemment opposés à son sujet, autour d’un livre jeunesse accusé d’« apologie du terrorisme » par la droite. Déjà en août, la librairie dénonçait une campagne de harcèlement menée, selon elle, par des élus de la Ville.
08/10/2025, 17:11
Se félicitant de la participation de 1585 bibliothèques et médiathèques à l'opération « Biblis en folie », le ministère de la Culture annonce sa reconduction en 2026, les 2, 3 et 4 octobre. Et met en branle une nouvelle méthode de comptage, afin de mieux mesurer la fréquentation des établissements et ainsi « valoriser ce premier service culturel de proximité ».
08/10/2025, 15:27
Dans quel monde, lors de son licenciement, le directeur d’un organisme investi d’une mission de service public est-il gratifié d’un parachute doré – et ce, en ayant laissé courir de graves dysfonctionnements durant une quarantaine d’années ? Réponse : la SSAA, anciennement Agessa. Montant : 300.000 €, versés à Thierry Dumas, lors de son départ le 7 juin 2024.
08/10/2025, 15:15
Lors d’une conférence de presse le mardi 7 octobre, Caroline Cayeux, présidente de l’agglomération du Beauvaisis, a confirmé l’implantation d’un centre de distribution Amazon à Beauvais pour fin 2026. À la clé, 1000 emplois en CDI annoncés et l’arrivée d’un acteur majeur de la logistique dans la zone d’activités Novaparc, à proximité de l’aéroport de Beauvais-Tillé.
08/10/2025, 12:56
Par un arrêté conjoint de la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles et de la ministre de la Culture, daté du 1er octobre 2025, Yann-Gaël Amghar, inspecteur général des affaires sociales, est désigné pour assurer, à titre intérimaire, la direction de la Sécurité sociale des artistes auteurs (SSAA).
08/10/2025, 12:13
Le Centre national du livre (CNL) refond son dispositif de soutien à la promotion des auteurs et des publications hors revues. Aux côtés de l’aide ponctuelle, qui est maintenue, il crée une subvention triennale à la stratégie de promotion destinée à dix maisons d’édition indépendantes, à raison de 7000 € par an pendant trois ans, soit 21.000 € sur la durée.
08/10/2025, 11:29
Langue française et environnement, même combat ? Les deux sont à protéger, et l'on sait à quel point le fait de nommer joue un rôle central dans la préservation. La Commission d'enrichissement de la langue française propose une nouvelle série de termes, avec un tropisme particulier pour l'océanographie.
08/10/2025, 09:44
Au Lamentin, commune de Martinique, la Librairie Immaculée Conception, installée depuis 2005 près de l'église catholique Saint-Laurent du Lamentin, a été placée en liquidation judiciaire. Le point de vente relevait du diocèse de Martinique, qui compte d'autres librairies sur l'île.
08/10/2025, 09:36
Le 3 juillet dernier, Rachida Dati et Elisabeth Borne ouvraient les États généraux de la lecture pour la jeunesse, portées par « l'urgence de mener le combat pour diffuser le goût de la lecture ». Trois mois plus tard, ce vendredi 3 octobre 2025 à l'occasion de Biblis en Folie, le rendez-vous était donné pour un premier point d'étape et la présentation des actions concrètes qui seront menées pour redonner à la jeunesse le gout de la lecture.
07/10/2025, 16:50
Depuis plusieurs mois, des librairies en France font l’objet d’attaques (vitrines brisées ou taguées, menaces, harcèlement en ligne) dans un contexte de tensions idéologiques croissantes. Une tribune publiée dans Le Monde par des représentants du monde du livre alerte sur ces phénomènes qui visent à intimider les libraires et à restreindre l’accès à la pluralité intellectuelle.
07/10/2025, 16:24
Après un été 2024 particulièrement dynamique, marqué par une forte actualité sportive, l’été 2025 témoigne d’un retour à un niveau d’activité plus habituel pour les enseignes Maison de la Presse et Point Plus, rapporte le groupe NAP dans un communiqué. Les ventes en librairie et presse enregistrent donc un léger recul, respectivement de –8 % et –6,6 %, imputé à « un contexte politique chargé ».
07/10/2025, 14:16
Depuis 2022, l’Irlande expérimente un dispositif pilote dit Basic Income for the Arts : 2000 artistes reçoivent 325 € par semaine, choisis par tirage au sort parmi les candidatures éligibles, tout en participant à une évaluation de l’impact du programme. Initialement limité à trois ans, le projet a été prolongé jusqu’en février 2026 pour permettre d’analyser les résultats et mener une concertation.
07/10/2025, 11:57
À bientôt 70 ans, l'ours Paddington, créé par l'artiste britannique Michael Bond en 1958, s'est récemment reconverti en animateur d'un talk-show sur YouTube. « The Rest is Bulls*!t », rendez-vous de l'émission satirique Spitting Image, diffusée outre-Manche par ITV, n'a pas épargné le personnage, dans une version parodique. StudioCanal et les ayants droit de Michael Bond n'apprécient pas vraiment cet humour, et ont porté plainte pour violation du droit d'auteur.
07/10/2025, 11:47
Accusé par plusieurs femmes de violences sexuelles, l'écrivain britannique Neil Gaiman était cité dans une plainte déposée par l'une des victimes présumées, Scarlett Pavlovich, pour « viol », « coercition » et « trafic d'être humain ». Un tribunal américain, dans une décision rendue le 3 octobre dernier, s'est déclaré incompétent, suggérant à la plaignante de se tourner vers une cour néo-zélandaise.
07/10/2025, 10:01
Service déconcentré du ministère de la Culture placé sous l'autorité du Préfet de région, la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Bourgogne–Franche-Comté recherche son ou sa future directrice, pour une entrée en fonction à partir du 1er décembre prochain.
07/10/2025, 09:09
Les Éditions Allia, Gérard Berréby, Danielle Orhan et Dominique Thomas ont annoncé « avec une profonde tristesse » la disparition de Gianfranco Sanguinetti, survenue à Prague, en Tchéquie, le 3 octobre 2025, à l’âge de 77 ans. Écrivain, poète et penseur critique, l'Italien né à Pully, dans le canton de Vaud en Suisse, fut l’une des grandes figures de la pensée révolutionnaire européenne et un acteur marquant du mouvement situationniste.
06/10/2025, 16:48
La composition du nouveau gouvernement à peine formulée, le Premier ministre démissionnait dans la foulée, ou presque. Sébastien Lecornu quitte Matignon, après avoir monté l’équipe gouvernementale la plus éphémère au monde. Heureusement le Palais Bourbon, manifestement convaincu, planchent sur un projet de loi essentiel pour artistes et auteurices.
06/10/2025, 16:20
Top ArticlesScandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires
Commenter cet article