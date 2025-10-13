Science-fiction : Philippe Battaglia et Christelle Dabos Prix Utopiales 2025

Dans ce cinquième ouvrage, l’auteur revisite la figure de Judas Iscariote, figure complexe et ambivalente, pour en proposer une lecture renouvelée à la croisée de la théologie, de la philosophie et de la science-fiction.

Philippe Battaglia, écrivain suisse né en 1981, a multiplié les vies avant de se consacrer pleinement à la littérature. Ancien programmateur du festival 2300 Plan 9, président de la salle Le Kremlin à Monthey et chroniqueur pour la presse et la radio, il cultive un goût prononcé pour la satire et le fantastique. Il dirige aujourd’hui la collection Le Gore des Alpes.

Parmi les autres ouvrages en lice figuraient Sous la brume de Yann Bécu (L’Homme Sans Nom), Le Mensonge suffit de Christopher Bouix (Au Diable Vauvert), Aatea d’Anouck Faure (Argyll) et Re: Start de Katia Lanero Zamora (Argyll).

Dans Nous, Prix Utopiales Jeunesse 2025, Christelle Dabos signe une dystopie : dans un monde régi par la Bureaucratie Instinctive, chaque individu agit selon un instinct programmé au service du NOUS collectif. Le jeune Goliath, Protecteur brisé mais dévoué, sauve des vies tout en nourrissant une obsession : devenir un Saint. De son côté, Claire, Confidente au tempérament secret, dissimule une vérité capable d’ébranler tout le système. Tandis que les détracteurs du NOUS œuvrent dans l’ombre, leurs destins s’entremêlent, jusqu’à faire vaciller leurs croyances les plus profondes....

Née en 1980 sur la Côte d’Azur, Christelle Dabos commence à écrire durant ses études, alors qu’elle se destine au métier de bibliothécaire. La maladie bouleverse son parcours, mais l’écriture devient alors un refuge et un moyen d’expression essentiel. Au sein de la communauté en ligne Plume d’Argent, elle forge sa plume et relève en 2013 un défi décisif : participer au Concours du premier roman jeunesse, qu’elle remporte avec La Passe-miroir – Les Fiancés de l’hiver. Ce premier tome, suivi des Disparus du Clairdelune et La Mémoire de Babel, fera d’elle l’une des voix majeures de la littérature jeunesse contemporaine. Aujourd’hui, avec Nous, elle poursuit son exploration des mondes imaginaires, entre quête d’identité, résistance et humanité.

À LIRE - Avec Nous, Christelle Dabos crée un nouveau monde miroir

Créé en 2007 par le festival nantais, le Prix Utopiales distingue chaque année un roman européen de science-fiction, paru ou traduit en langue française au cours de l’année. Doté de 3000 euros, il est attribué à l’issue d’une sélection opérée par des libraires et un jury de lectrices et lecteurs passionnés, sous la présidence cette année de Nicolas Michel, auteur d’Oxcean (Talents Hauts) et lauréat du Prix Utopiales Jeunesse 2024. Marge Nantel a remporté le Prix Utopiales 2024 pour son roman Code Ardant, publié aux éditions Mnémos.

La remise des prix s’est tenue lors de la soirée d’ouverture du festival, marquant le coup d’envoi d’une nouvelle édition placée sous le signe des imaginaires critiques et humanistes.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Prix Utopiales

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com