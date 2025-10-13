Grève des bibliothèques à Toulouse : les agents dénoncent le sous-effectif et le stress croissant

Des agents des bibliothèques municipales de Toulouse appellent à une grève et un rassemblement le mercredi 15 octobre à 10h, devant la Médiathèque José Cabanis. Une mobilisation soutenue par le syndicat CGT Mairie de Toulouse, qui alerte sur une situation jugée « intenable » dans les établissements du réseau.
Le 13/10/2025 à 18:11 par Hocine Bouhadjera
Publié le :
13/10/2025 à 18:11
Réunis en assemblée générale le 2 octobre, une cinquantaine d’agents ont décidé d’un mouvement de grève pour faire entendre leurs revendications. Selon eux, « la dégradation rapide des conditions de travail depuis la rentrée de septembre » s’accompagne d’une « baisse qualitative et quantitative de l’accueil des usagers ».
Dans un communiqué, la CGT Mairie de Toulouse dénonce les effets des politiques d’austérité budgétaire mises en place fin 2024 par la municipalité. « Tous les services de la collectivité sont en souffrance. Ce qui est logique puisque les services publics sont la cible directe de ces politiques impulsées au niveau national par les amis politiques de Jean-Luc Moudenc », écrit le syndicat.
Les agents pointent une baisse continue des effectifs : « 15 % en moins entre septembre 2024 et septembre 2025 », selon la CGT. Les postes vacants ne sont plus remplacés et le recours aux contractuels devient exceptionnel, y compris pour pallier les absences. Cette situation a, selon les syndicats, des conséquences directes sur la santé des personnels : « Les agents sont de plus en plus au bord de la rupture — stress, angoisse, arrêts maladie en hausse, burn-out. »
Plusieurs bibliothèques de quartier seraient même menacées de fermeture partielle ou totale, parmi lesquelles Bonnefoy, Ancely, Duranti, Pinel, Pont des Demoiselles, Roseraie et le Pavillon de Prêt.
Le rassemblement du 15 octobre coïncidera avec une réunion entre les Directions des bibliothèques (Direction des Bibliothèques et du Livre, et Directions Dynamiques Citoyennes) et les organisations syndicales représentatives. Les agents avaient demandé qu’une délégation puisse être reçue pendant cette rencontre, mais cette demande a été refusée.
Face à ce refus, la CGT a décidé de boycotter la réunion. « Notre place est aux côtés des agents en grève, mobilisés pour leurs conditions de travail et pour un service public de qualité à destination de la population », affirme le bureau syndical. Le syndicat se dit déterminé à « défendre les conditions de travail des agents territoriaux » et à garantir « un service public gratuit de qualité à destination de la population ».
À LIRE - Toulouse : face aux actes racistes, les bibliothécaires sous tension
Depuis la fin de l’année 2024, la municipalité de Toulouse a engagé une politique de rigueur budgétaire qui touche l’ensemble des services publics et du tissu associatif local. Selon les documents budgétaires de la Métropole, le budget 2025 prévoit une ponction de 13,8 millions d’euros sur les recettes et un gel partiel des recrutements dans plusieurs directions municipales.
Cette « gestion contrainte » s’accompagne d’une réduction moyenne de 10 % des subventions allouées aux associations, mesure confirmée par la Ville et relayée par plusieurs médias locaux. En parallèle, les dépenses de fonctionnement sont étroitement surveillées, tandis que les investissements sont recentrés sur des projets dits « prioritaires ».
Henri de Lagoutine, conseiller municipale en charge des ressources humaines et du dialogue social, nous affirmait, en juin dernier, que la masse salariale était maintenue par rapport à 2024, ce qui implique « le gel de 150 à 200 postes » sur près de 15.000, dû à des augmentations salariales. Il invoquait par ailleurs un contexte budgétaire défavorable, qui touche toutes les collectivités locales.
Hocine Bouhadjera
