Yasmina Khadra : “Il faut aller vers ce qui nous enthousiasme, nous émerveille”

L’ancien officier devenu écrivain ne théorise pas : il raconte, il confie, il sourit parfois — et l’on sent que chaque mot a d’abord été vécu avant d’être écrit.

Un optimiste lucide

Vingt ans plus tôt, dit-il, il se croyait porteur d’un idéal. Aujourd’hui encore, il garde cette foi dans l’humain, malgré tout. « L’humanité traverse des crises terribles, mais elle finit toujours par se relever. » Yasmina Khadra le répète avec cette obstination douce qui le caractérise. Il y a dans sa voix une conviction d’artisan plus que de prophète. « Il ne faut jamais baisser les bras. Nous sommes enracinés dans nos valeurs, dans nos repères. C’est ce qui nous empêche de sombrer. »

Dans Morituri, son commissaire Brahim Llob se tient debout au milieu de la décennie noire algérienne. Ce héros fatigué mais digne, nourri de doutes et de courage, incarne la résilience d’un peuple. Yasmina Khadra y glisse une forme d’autoportrait — celui d’un homme qui a choisi de se battre autrement, avec les armes de la littérature.

La famille comme port d’attache

Quand il évoque la famille, le ton s’adoucit, presque paternel. « C’est le seul endroit où l’on se sent encore à sa place. » Pourtant, précise-t-il, elle peut aussi être le théâtre de nos pires blessures. Mais sans elle, rien ne tient. « Le véritable naufrage, c’est de n’avoir ni repères ni port d’attache. »

Pour Yasmina Khadra, la société moderne a perdu le sens de cette cohésion intime. Mais il veut croire que la reconstruction est en marche : « Les Algériens ont compris qu’ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Et ça commence à marcher. » Il sourit, presque amusé, évoquant un pays « où la corruption bat tous les records », avant d’ajouter aussitôt : « Mais le peuple avance. Lentement, sûrement. »

Écrire contre l’oubli

Il raconte la genèse de Morituri, ce roman né d’un choc, après avoir été témoin d’un attentat. Pendant trente jours, il a écrit sans relâche, comme on remonte un fleuve en crue. « C’était un témoignage avant tout. Je savais que je pouvais mourir à tout moment. »

Ses mots ne cherchent pas l’héroïsme : ils disent la nécessité. L’écriture comme exutoire, comme acte de vie. « J’ai écrit pour que les Algériens comprennent qu’on n’est jamais loin du gouffre quand on ferme les yeux sur certaines dérives. »

La peur, bien sûr, était là. Mais elle finit par s’émousser. « À force d’avoir peur, on s’en lasse. On veut en finir. On avance malgré tout. »

Une langue d’adoption et d’amour

Son rapport à la langue française tient du serment. Il sait qu’on lui reproche, en Algérie, d’écrire dans celle de l’ancien colon. Il hausse les épaules : « Je ne suis pas francophone, je suis francophile. Cette langue m’a tout donné ; par gratitude, je lui dois tout. »

Il cherche la beauté dans la phrase, la justesse dans la musique des mots. « Le plus difficile, c’est d’être à la hauteur de la langue que j’aime. » Chez lui, chaque roman est un défi lancé au silence : prouver que le français peut dire la douleur du monde arabe, mais aussi sa lumière.

Les jeunes, promesse du monde

Lorsqu’il parle des jeunes, son visage s’éclaire. Dans leurs regards, il voit la possibilité d’une humanité réconciliée. « C’est la première génération capable de vivre ensemble. Les jeunes d’aujourd’hui sont la plus mûre que l’histoire ait connue. »

Il dit cela sans naïveté, avec un mélange d’admiration et de vigilance. À ses yeux, la jeunesse incarne cette énergie qu’il appelle “le souffle de vie” : celui qui pousse à créer, à rêver, à refuser la haine.

L’amour comme horizon

Au fil de la conversation, revient ce mot simple, obstiné : amour. « On ne peut pas comprendre un personnage si on ne l’aime pas. » Pour Yasmina Khadra, aimer est une condition de l’écriture — et de la vie. « Quand on déteste quelqu’un, on ne voit que sa propre noirceur. Quand on aime, on découvre les nuances, les grandeurs, les failles. On se rapproche de l’humain. »

Avant de conclure, il lève les yeux vers la salle : « Il faut avoir un rêve. Même si on ne le réalise pas, il nous tire vers le haut. » Et l’on comprend que chez lui, espérer n’est pas une posture : c’est une discipline, une manière d’être au monde.

