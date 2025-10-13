La BnF et Perrin lancent une grande Histoire de France illustrée

La Bibliothèque nationale de France (BnF) et les éditions Perrin annoncent le lancement d’un vaste projet commun : une Histoire de France illustrée, dont la publication s’échelonnera de 2027 à 2029. Ce travail collectif, placé sous la direction de Charles-Éloi Vial, conservateur au département des Manuscrits de la BnF, s’inscrit dans la continuité de la collaboration déjà engagée entre les deux institutions à travers la collection Bibliothèque des Illustres.
Le projet prévoit quatre volumes, chacun consacré à une période distincte : le Moyen Âge, l’époque moderne, le XIXᵉ siècle et le XXᵉ siècle. Chaque tome abordera les grands aspects de l’histoire politique, économique, sociale et militaire, mais également les domaines artistiques, littéraires et religieux, ainsi que l’histoire internationale.
Les textes s’appuieront sur une sélection d’images issues des collections de la BnF, dont la richesse couvre manuscrits, archives, gravures, dessins, monnaies, médailles, objets, imprimés, journaux anciens, costumes et photographies. Ces documents illustreront les grands moments de l’histoire de France, tout en permettant une initiation à la recherche historique et à la critique des sources.
La direction scientifique a été confiée à Charles-Éloi Vial, et les volumes seront réalisés par une équipe réunissant universitaires et professionnels du patrimoine. Les auteurs des différents chapitres travailleront directement sur les collections de la Bibliothèque, aux côtés des conservateurs, afin d’identifier enluminures, documents et objets d’art.
Le premier volume, provisoirement intitulé Des Francs aux Français, paraîtra début 2027. Parmi les contributeurs annoncés figurent Charlotte Denoël (cheffe du service des manuscrits médiévaux à la BnF), Bruno Dumézil (Sorbonne-Université), Sylvie Joye, Florian Mazel et Olivier Matteoni (Université Paris I Panthéon-Sorbonne), Guillaume Frantzwa (Archives diplomatiques), Sabine Maffre (BnF) et Gennaro Toscano (École nationale des chartes).
Gilles Pécout, président de la Bibliothèque nationale de France, y voit « un grand projet, pionnier en ce que des historiens universitaires, des conservateurs et des bibliothécaires talentueux œuvreront ensemble en valorisant les collections patrimoniales de la BnF ». Pour lui, cette démarche commune permettra de « disposer d’une nouvelle histoire politique, sociale et culturelle de la France et des Français, où le récit des grandes évolutions intérieures et internationales sera continûment illustré par les représentations artistiques, littéraires, scientifiques et populaires qui ont accompagné la parabole des habitants de notre pays depuis le Moyen Âge ».
De son côté, Benoît Yvert, directeur général des éditions Perrin, insiste sur la continuité entre cette entreprise et les précédentes collaborations avec la BnF. Il décrit « un grand projet d’envergure, rassemblant les meilleurs historiens au service du meilleur de l’histoire », estimant qu’il est « emblématique de l’excellence inhérente à Perrin, qui fêtera en 2027 son bicentenaire ».
Crédits photo : statuette équestre d’un empereur carolingien — probablement Charlemagne ou son petit-fils Charles le Chauve —, réalisée au IXᵉ siècle. Domaine public.
